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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Eğlenceli platform oyunu Yooka-Laylee and the Impossible Lair bugün ücretsiz

    Yooka-Laylee and the Impossible Lair adlı oyun gerektiğinde 2.5D atmosfere gerektiğinde 3D atmosfere geçiş yaparak farklı oyun dinamikleri ile oyuncuyu etkiliyor.
    1 sa.
    220
    17
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Eğlenceli platform oyunu Yooka-Laylee and the Impossible Lair bugün ücretsiz
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    Epic Games mağazasının 12 bedava oyun kampanyasındaki bu son gününde eğlenceli bir platform oyunu olan Yooka-Laylee and the Impossible Lair ücretsiz hale getirildi.

    Yooka-Laylee and the Impossible Lair neler sunuyor?

    Kısa süre önce masa üstü ve konsollar için piyasaya çıkan Yooka-Laylee and the Impossible Lair oyunu zaman zaman sağa veya sola doğru ilerleyen zaman zaman da kuş bakışına dönen bir mekaniğe sahip.

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    Kötü kalpli Capital B’yi sığınağında yenebilmek için Yooka-Laylee ikilisi pek çok karmaşık bulmacayı çözmek ve maceradan maceraya atlamak zorunda. Bir seviyeyi geçtikten sonra üst bölümü değiştirerek farklı bir bulmaca ortaya çıkarabiliyorsunuz. Ayrıca Capital B doğrudan ulaşılabilen ancak tüm görevleri tamamlamadan yenilmeyen bir boss olarak da dikkat çekiyor.

    Epic Games yarın 19.00’dan itibaren yine haftalık iki adet oyun politikasına geri dönüyor. Mağaza daha önce henüz bu konuda net bir karar vermediklerini dile getirmişti.

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