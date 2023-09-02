Oyunculara kötü haber: Bloodborne, PC ve PS5 için gecikecek

PC ve PS5 için gecikecek
Bilmeyenler için çoğu kişinin Elden Ring veya Dark Souls serisi ile tanıştığı FromSoftware'ın imzasını taşıyan Bloodborne, soulsborne türünün en başarılı örneklerinden biri konumunda. Öyle ki Elden Ring öncesinde bu türe her zamankinden daha fazla oyuncu kazandırdı. Bu bağlamda tüm gözler oyunun PC ve PS5 Remaster sürümüne çevrildi diyebiliriz.
Bugün ise Gaming Leaks'te yer alan yeni bir sızıntıda, Bloodborne Remaster'ın gerçekten de üzerinde çalışıldığı ve 2025 yılının hedeflediği açıklandı. Bu tarih, oyunun 10. yıl dönümü olacağı için kesinlikle mantıklı diyebiliriz. Ek olarak, hem Bloodborne Remaster hem de Horizon Zero Dawn Remaster sürümünden Nixxes Software'ın sorumlu olduğu belirtiliyor.
Paylaşılan bilgilerin ışığında Bloodborne Remaster için oyuncuların bir süre daha beklemesi gerekecek diyebiliriz. Ancak söylentilerin uzun süredir devam ettiğini düşünürsek Sony'den bir sürpriz de görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.