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    Anlık Bildirim

    Oyunculara kötü haber: Bloodborne, PC ve PS5 için gecikecek

    Hem PC hem de PS5 kullanıcıları tarafından uzun bir süredir beklenen Bloodborne Remaster için tarih verildi. Sevilen yapım, 2025 yılında PS5 ve PC'ye gelebilir.
    Oyunculara kötü haber: Bloodborne, PC ve PS5 için gecikecek Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi 2015 yılında PS4 için çıkış yapan Bloodborne'un bir süredir PC'ye geleceği söyleniyor. Ancak henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. Bugün ise Bloodborne Remaster hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Görünüşe göre bekleyiş bir süre daha devam edecek. 

    PC ve PS5 için gecikecek

    Bilmeyenler için çoğu kişinin Elden Ring veya Dark Souls serisi ile tanıştığı FromSoftware'ın imzasını taşıyan Bloodborne, soulsborne türünün en başarılı örneklerinden biri konumunda. Öyle ki Elden Ring öncesinde bu türe her zamankinden daha fazla oyuncu kazandırdı. Bu bağlamda tüm gözler oyunun PC ve PS5 Remaster sürümüne çevrildi diyebiliriz.

    Bugün ise Gaming Leaks'te yer alan yeni bir sızıntıda, Bloodborne Remaster'ın gerçekten de üzerinde çalışıldığı ve 2025 yılının hedeflediği açıklandı. Bu tarih, oyunun 10. yıl dönümü olacağı için kesinlikle mantıklı diyebiliriz. Ek olarak, hem Bloodborne Remaster hem de Horizon Zero Dawn Remaster sürümünden Nixxes Software'ın sorumlu olduğu belirtiliyor. 

    Paylaşılan bilgilerin ışığında Bloodborne Remaster için oyuncuların bir süre daha beklemesi gerekecek diyebiliriz. Ancak söylentilerin uzun süredir devam ettiğini düşünürsek Sony'den bir sürpriz de görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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