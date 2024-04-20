Tam Boyutta Gör Sızıntılar ve söylentiler, yaklaşmakta olan Grand Theft Auto 6'nın, önceki versiyonu Grand Theft Auto 5'in iki katından fazla bir harita büyüklüğüne sahip olacağını öne sürüyor.

GTA 6 geliştirilirken Take-Two, işten çıkarmalar yapacak 3 gün önce eklendi

Heyecan verici bir gelişme

Rockstar Games harita boyutunu resmi olarak onaylamasa da, devam eden bir haritalama projesi bu tahminleri doğruluyor. İki kat büyük harita muhtemelen daha çeşitli ortamlar, daha uzun seyahat süreleri ve hatta keşfedilecek birden fazla şehir anlamına geliyor.

Unutulmaması gereken bir nokta da, daha büyük bir haritanın her zaman daha iyi bir oyun anlamına gelmediği. Kaliteli içerik ve sürükleyici aktiviteler de son derece önemli. Yine de, GTA hayranları için olasılık dolu geniş bir dünya fikri kesinlikle oldukça cazip görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GTA 6 haritası, GTA 5'ten iki kat büyük olabilir