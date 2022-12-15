Xbox Game Pass’e Riot Games avantajları geldi

- Riot Games avantajları neler?
- VALORANT
- LEAGUE OF LEGENDS
- LEGENDS OF RUNETERRA
- LEAGUE OF LEGENDS: WILD RIFT
- 1 Ocak
- Yorumlar
Riot Games avantajları neler?
Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics, Wild Rift, Legends of Runeterra oyunları Xbox Game Pass kapsamında oyuncularla buluşacak. Bugünden itibaren oyunlar için hem mobil hem de konsolda kullanılacak avantajlar sunuluyor. 1 Ocak itibariyle Riot Games hesabını bağlayanlara da bazı bonuslar olacak.
VALORANT
- Tüm mevcut ajanlar
- Ajanlar çıkar çıkmaz erişim
- Savaş Bileti, Etkinlik Bileti, Ajan Kontratlarında yüzde 20 XP artışı
LEAGUE OF LEGENDS
- Tüm şampiyonlar
- Şampiyonlar çıkar çıkmaz erişim
- Yüzde 20 XP artışı
LEGENDS OF RUNETERRA
- Vakıf Seti’ndeki tüm kartlar
LEAGUE OF LEGENDS: WILD RIFT
- Tüm şampiyonlar
- Şampiyonlar çıkar çıkmaz erişim
- Yüzde 20 XP artışı
1 Ocak
- Valorant – Pocket Sage Buddy
- League of Legends – Masterwork Sandık ve Anahtar
- Teamfight Tactics – Little Legend Nadir Yumurta
- Wild Rift – Random Emote Sandık
- Legends of Runeterra – Prismatic Sandık
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...