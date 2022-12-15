Xbox Game Pass’e Riot Games avantajları geldi

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en büyük isimlerinden olan Riot Games, Microsoft ile yaptığı anlaşma kapsamında sevilen yapımlarını Xbox Game Pass aboneliğine getiriyor. Üstelik her oyun için abonelere bazı avantajlar da sunulacak.

Riot Games avantajları neler?

Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics, Wild Rift, Legends of Runeterra oyunları Xbox Game Pass kapsamında oyuncularla buluşacak. Bugünden itibaren oyunlar için hem mobil hem de konsolda kullanılacak avantajlar sunuluyor. 1 Ocak itibariyle Riot Games hesabını bağlayanlara da bazı bonuslar olacak.

Xbox oyunlarına zam 1 hf. önce eklendi

VALORANT

Tüm mevcut ajanlar

Ajanlar çıkar çıkmaz erişim

Savaş Bileti, Etkinlik Bileti, Ajan Kontratlarında yüzde 20 XP artışı

LEAGUE OF LEGENDS

Tüm şampiyonlar

Şampiyonlar çıkar çıkmaz erişim

Yüzde 20 XP artışı

LEGENDS OF RUNETERRA

Vakıf Seti’ndeki tüm kartlar

LEAGUE OF LEGENDS: WILD RIFT

Tüm şampiyonlar

Şampiyonlar çıkar çıkmaz erişim

Yüzde 20 XP artışı

1 Ocak

Valorant – Pocket Sage Buddy

League of Legends – Masterwork Sandık ve Anahtar

Teamfight Tactics – Little Legend Nadir Yumurta

Wild Rift – Random Emote Sandık

Legends of Runeterra – Prismatic Sandık

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Xbox Game Pass’te Riot Games avantajları