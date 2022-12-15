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    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass’e Riot Games avantajları geldi

    Xbox Game Pass aboneliğine dahil olan Riot Games oyunları avantajlarla geliyor. Tüm karakterler, XP artışı, tüm kartlar gibi farklı avantajlar elini çabuk tutanlara verilecek. 
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    Xbox Game Pass Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en büyük isimlerinden olan Riot Games, Microsoft ile yaptığı anlaşma kapsamında sevilen yapımlarını Xbox Game Pass aboneliğine getiriyor. Üstelik her oyun için abonelere bazı avantajlar da sunulacak.

    Riot Games avantajları neler?

    Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics, Wild Rift, Legends of Runeterra oyunları Xbox Game Pass kapsamında oyuncularla buluşacak. Bugünden itibaren oyunlar için hem mobil hem de konsolda kullanılacak avantajlar sunuluyor. 1 Ocak itibariyle Riot Games hesabını bağlayanlara da bazı bonuslar olacak.

    VALORANT

    • Tüm mevcut ajanlar
    • Ajanlar çıkar çıkmaz erişim
    • Savaş Bileti, Etkinlik Bileti, Ajan Kontratlarında yüzde 20 XP artışı

    LEAGUE OF LEGENDS

    • Tüm şampiyonlar
    • Şampiyonlar çıkar çıkmaz erişim
    • Yüzde 20 XP artışı

    LEGENDS OF RUNETERRA

    • Vakıf Seti’ndeki tüm kartlar

    LEAGUE OF LEGENDS: WILD RIFT

    • Tüm şampiyonlar
    • Şampiyonlar çıkar çıkmaz erişim
    • Yüzde 20 XP artışı

    1 Ocak

    • Valorant – Pocket Sage Buddy
    • League of Legends – Masterwork Sandık ve Anahtar
    • Teamfight Tactics – Little Legend Nadir Yumurta
    • Wild Rift – Random Emote Sandık
    • Legends of Runeterra – Prismatic Sandık

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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