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    Anlık Bildirim

    Team Fortress 2 için 64-bit desteği sağlayan güncelleme yayınlandı

    Valve’ın en başarılı multiplayer yapımları arasında yer alan Team Fortress 2, önemli bir güncelleme aldı. Stüdyonun yeni güncellemesi Linux ve Windows kullanıcıları için 64-bit desteği sunuyor.
    Team Fortress 2 Tam Boyutta Gör
    Oynanış mekanikleri, sanat yönetimi ve komedi içeren yapısı ile en başarılı çok oyunculu oyunlar arasında yer alan Team Fortress 2, uzun bir aradan sonra yeni bir güncellemeye kavuştu. Valve her ne kadar TF2 için beklenen desteği sağlamasa da yapımın yeni güncellemesi, bazı kullanıcılar için 64-bit desteği sunuyor.

    Team Fortess 2, Windows ve Linux için güncellendi

    Valve, geçtiğimiz günlerde Team Fortress 2 için sürpriz bir güncelleme yayınladı. Windows ve Linux işletim sistemlerindeki kullanıcılar için 64-bit desteği sağlayan bu güncellemenin birçok kullanıcı için ciddi performans iyileştirmeleri sunması planlanıyordu ancak güncellemenin hemen ardından şikâyetler gelmeye başladı. Bazı kullanıcılar, 64-bit Team Fortress 2 dosyasının güvenlik yazılımları tarafından virüs olarak algılandığını belirtti. Bu durumun ardından Valve, bu ve benzeri problemleri çözen bir güncelleme daha yayınladı. An itibariyle Team Fortress 2’nin birçok kullanıcı için daha iyi performans sunması bekleniyor.

    Team Fortress 2’nin macOS sürümü güncellenmedi

    Team Fortress 2 için 64-bit güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz yıllarda macOS işletim sisteminden 32-bit desteğini kaldırmıştı. Bunun üzerine birçok oyuncu, eski oyunlarını Mac sistemlerinde çalıştıramamaya başladı. Son yıllarda macOS desteğini gittikçe azaltan Valve, Team Fortress 2’nin 64-bit güncellemesini macOS işletim sistemi için yayınlamadı. Bu nedenle Team Fortress 2, yalnızca macOS Catalina öncesi işletim sistemlerinde kullanılabilir olmaya devam edecek. Valve, güncellemenin macOS versiyonu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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