Team Fortress 2 için 64-bit desteği sağlayan güncelleme yayınlandı

- Team Fortess 2, Windows ve Linux için güncellendi
- Team Fortress 2’nin macOS sürümü güncellenmedi
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Team Fortess 2, Windows ve Linux için güncellendi
Valve, geçtiğimiz günlerde Team Fortress 2 için sürpriz bir güncelleme yayınladı. Windows ve Linux işletim sistemlerindeki kullanıcılar için 64-bit desteği sağlayan bu güncellemenin birçok kullanıcı için ciddi performans iyileştirmeleri sunması planlanıyordu ancak güncellemenin hemen ardından şikâyetler gelmeye başladı. Bazı kullanıcılar, 64-bit Team Fortress 2 dosyasının güvenlik yazılımları tarafından virüs olarak algılandığını belirtti. Bu durumun ardından Valve, bu ve benzeri problemleri çözen bir güncelleme daha yayınladı. An itibariyle Team Fortress 2’nin birçok kullanıcı için daha iyi performans sunması bekleniyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)