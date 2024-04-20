Team Fortress 2 için 64-bit desteği sağlayan güncelleme yayınlandı

Tam Boyutta Gör Oynanış mekanikleri, sanat yönetimi ve komedi içeren yapısı ile en başarılı çok oyunculu oyunlar arasında yer alan Team Fortress 2, uzun bir aradan sonra yeni bir güncellemeye kavuştu. Valve her ne kadar TF2 için beklenen desteği sağlamasa da yapımın yeni güncellemesi, bazı kullanıcılar için 64-bit desteği sunuyor.

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Team Fortess 2, Windows ve Linux için güncellendi

Valve, geçtiğimiz günlerde Team Fortress 2 için sürpriz bir güncelleme yayınladı. Windows ve Linux işletim sistemlerindeki kullanıcılar için 64-bit desteği sağlayan bu güncellemenin birçok kullanıcı için ciddi performans iyileştirmeleri sunması planlanıyordu ancak güncellemenin hemen ardından şikâyetler gelmeye başladı. Bazı kullanıcılar, 64-bit Team Fortress 2 dosyasının güvenlik yazılımları tarafından virüs olarak algılandığını belirtti. Bu durumun ardından Valve, bu ve benzeri problemleri çözen bir güncelleme daha yayınladı. An itibariyle Team Fortress 2’nin birçok kullanıcı için daha iyi performans sunması bekleniyor.

Team Fortress 2’nin macOS sürümü güncellenmedi

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz yıllarda macOS işletim sisteminden 32-bit desteğini kaldırmıştı. Bunun üzerine birçok oyuncu, eski oyunlarını Mac sistemlerinde çalıştıramamaya başladı. Son yıllarda macOS desteğini gittikçe azaltan Valve, Team Fortress 2’nin 64-bit güncellemesini macOS işletim sistemi için yayınlamadı. Bu nedenle Team Fortress 2, yalnızca macOS Catalina öncesi işletim sistemlerinde kullanılabilir olmaya devam edecek. Valve, güncellemenin macOS versiyonu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

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Team Fortress 2 için 64-bit güncellemesi yayınlandı