Epic Games ücretsiz oyunları belli oldu

Tam Boyutta Gör Haftalık olarak ücretsiz oyun hediyesine hız kesmeden devam eden Epic Games mağazası yine iki oyun hediye ediyor. 25 Nisan tarihine kadar Town of Salem 2 ve The Big Con oyunları ücretsiz kütüphaneye eklenebilir.

Epic Games haftanın oyunları

Epic Games haftanın oyunlarından birisi Town of Salem 2 oldu. Among Us ya da Feign benzetmesi yapabileceğimiz oyun sosyal çıkarıma dayanıyor. Şirin ama tehlikeli Salem kasabasında gerçeği ortaya çıkarmak için aldatma, büyü, zekâ okuma gibi yetenekleri kullanmanız gerekiyor. 15 kişiye kadar çok oyunculu maçlar da yapılabiliyor.

The Big Con ise lise öğrencisi Ali olarak ailesinin video dükkanını tefecilerin elinden kurtarmak için ülkeyi uçtan uca dolaşıp 90’ların Amerikası’nda insan kazıklama, yankesicilik, dolandırıcılık gibi görevleri yaptığınız bir hikâyeye sahip.

Town of Salem 2

The Big Con

Epic Games yine iki oyun hediye ediyor