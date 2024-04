Playstation'a özel olarak çıkan Kena: Bridge of Spirits, Xbox'a geliyor

Tam Boyutta Gör Muhteşem grafikleri ve animasyon sistemi ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken, Playstation ve PC’ye özel olarak çıkan Kena: Bridge of Spirits yakında Xbox platformu için satışa sunulabilir.

Playstation’a özel olan Kena: Bridge of Spiritis, Xbox’a geliyor

Animasyon ve reklam stüdyosu Ember Lab tarafından Sony ortaklığında geliştirilen Kena: Bridge of Spirits, 2021 yılında Playstation 4, Playstation 5 ve PC platformları için çıkış yapmıştı. Animasyonu ve grafikleri ile dikkatleri üzerine çeken yapım, kısa sürede başarılı satış sayılarına ulaşmayı başararak Sony’i mutlu etmişti. Görünüşe göre stüdyo, bu başarısının ardından yapımı Xbox kullanıcıları ile buluşturma kararı almış.

ABD’de eğlence yapımlarını derecelendirme görevini üstlene ESRB’nin veri tabanında Kena: Bridge of Spirits’in Xbox Series versiyonu görüntülendi. ESRB’nin veri tabanı yapımın yeni versiyonu hakkında herhangi bir detay barındırmıyor ancak Ember Labs’in önümüzdeki haftalarda yapımın Xbox versiyonunu duyurması muhtemel görünüyor. Unreal Engine 4 ile geliştirilen ve The Legend of Zelda serisine benzer mekanikler sunan yapımın Xbox Series X | S versiyonunu beklemek istemeyenler oyunu Playstation, Steam veya Epic Games üzerinden deneyimleyebilir.



