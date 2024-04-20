Playstation'a özel olarak çıkan Kena: Bridge of Spirits, Xbox'a geliyor

Playstation’a özel olan Kena: Bridge of Spiritis, Xbox’a geliyor
Animasyon ve reklam stüdyosu Ember Lab tarafından Sony ortaklığında geliştirilen Kena: Bridge of Spirits, 2021 yılında Playstation 4, Playstation 5 ve PC platformları için çıkış yapmıştı. Animasyonu ve grafikleri ile dikkatleri üzerine çeken yapım, kısa sürede başarılı satış sayılarına ulaşmayı başararak Sony’i mutlu etmişti. Görünüşe göre stüdyo, bu başarısının ardından yapımı Xbox kullanıcıları ile buluşturma kararı almış.
ABD’de eğlence yapımlarını derecelendirme görevini üstlene ESRB’nin veri tabanında Kena: Bridge of Spirits’in Xbox Series versiyonu görüntülendi. ESRB’nin veri tabanı yapımın yeni versiyonu hakkında herhangi bir detay barındırmıyor ancak Ember Labs’in önümüzdeki haftalarda yapımın Xbox versiyonunu duyurması muhtemel görünüyor. Unreal Engine 4 ile geliştirilen ve The Legend of Zelda serisine benzer mekanikler sunan yapımın Xbox Series X | S versiyonunu beklemek istemeyenler oyunu Playstation, Steam veya Epic Games üzerinden deneyimleyebilir.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)