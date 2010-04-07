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EIZO'dan kalibrasyon sensörlü yeni monitör: ColorEdge CG245W

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,1b
1
36
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Profesyoneller için yüksek kaliteli monitörler hazırlayan EIZO, hassas gözlere sahip grafikerler için 24.1-inç boyutundaki yeni modelini pazara sunuyor. ColorEdge CG245W adını taşıyan ve IPS panel kullanan yeni monitör, Adobe RGB paletinin %98'ini üretebiliyor.
1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen monitör, 5ms tepki süresine 270cd/m2 parlaklık seviyesine ve 850:1 olarak belirlenen karşıtlık oranına sahip. FlexStand ayak yapısı sayesinde 90 derece dönebilen monitör eğilebildiği gibi ve yüksekliği de ayarlanabiliyor.
Maksimum güç tüketimi 100 Watt olan EIZO ColorEdge CG245W'nin öne çıkan özelliklerinden birisi de kalibrasyon sensörü. Bu sensör sayesinde monitör, imaj kalitesini otomatik olarak ayarlayabiliyor.  Görüntü aktarımı için çift DVI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan monitörün 5 yıllık garanti ile satışa sunulması beklenirken, fiyatının 1000 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

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ogundmr 8 yıl
eizo kullanıyorum mutluyum baska monitor tanımım o kadar !
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tobold 8 yıl
e-ips panellerin her renk kanalı başına aynı TN paneller gibi 6 bit renk verdğine dair nette bilgiler mevcut, oldukça ucuz olmasının en büyük sebebi bu olsa gerek,
24 bit rengi tıpkı TN paneller gibi dithering vb metodlarla veriyor, bu durumda e-ips lerle ilgili ciddi tereddütlerim var,
bu durumda led aydınlatmalı iyi kalite bir TN panelle, e-ips panellerin görüş açısı farkından başka aralarında herhangi bir fark varmı cidden merak ediyorum?

tftcentral.co.uk/...



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grafiker 9 yıl
yok ben okadar gamer değilim ama 22" 226 BW kullanıyorum aslında oyun için felan güzel monitör ama evde de çok grafik ve tasarım işleri ile uğraşıyorum yani düz bir zemin düşün DH sayfasını örnek olarak sağı solu turuncu ama yukarı ile aşağısında çok hafif samki degrade atmışlar gibi yani düz bir turuncu değil. Benim derdim açılı izlemek değil doğru rengin yanında en azında 100 - 110 derceye kadar rengi korusun. Bir örnek daha vereyim ben çalışırken misal kırmızı renk olarak çalışıyorum işyerinde adam tepemde yukarıdan bakıyor bizim rengimiz turuncu değil diyor :) anlatabildim herhalde bana Ips lerin yolu gözüktü bizim bir arkadaş almış bakalım onun monitörü göreyimde öyle kara vereyim. Sağol tekrardan yorumların için.
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albani 9 yıl
Kardeş dediğim gibi senin yolun aynen EIZO yada benzer bir IPS tipli panele gider


Tabi fiyatını geçiyorum,onu sen düşüneceksin!

ANCAK yinede;öyle tepeden,açılı v.s oldumu her panelde az/çok bozulma yaşanacaktır!!!

Bu paneller açıyı hiçmi hiç sevmezler
bana direk karşıdan bakacaksın derler!

Ama doğru renk üretimi istiyorsan ve zaten işin icabı elin mahkum IPS lere gideceksin ve iyi bir markada(IPS Modüllü)
renkler konusunda kesinlikle sorun yaşamazsın!

++
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Snd 9 yıl

grafiker

yok ben okadar gamer değilim ama 22" 226 BW kullanıyorum aslında oyun için felan güzel monitör ama evde de çok grafik ve tasarım işleri ile uğraşıyorum yani düz bir zemin düşün DH sayfasını örnek olarak sağı solu turuncu ama yukarı ile aşağısında çok hafif samki degrade atmışlar gibi yani düz bir turuncu değil. Benim derdim açılı izlemek değil doğru rengin yanında en azında 100 - 110 derceye kadar rengi korusun. Bir örnek daha vereyim ben çalışırken misal kırmızı renk olarak çalışıyorum işyerinde adam tepemde yukarıdan bakıyor bizim rengimiz turuncu değil diyor :) anlatabildim herhalde bana Ips lerin yolu gözüktü bizim bir arkadaş almış bakalım onun monitörü göreyimde öyle kara vereyim. Sağol tekrardan yorumların için.


22 inch alacaksan Dell 2209WA fiyatı yaklaşık 700 TL ve E-IPS panel.

24 inch alacaksan Philis 240B1CS (bizim kıytırık distribütörler siyah rengini getirtemiyor, sadece gümüş rengi var).
buda E-IPS panel fiyatı yaklaşık 750 TL.

Dell ve Philips monitörler LG-Philisp panelleri kullanıyor dolayısıyla kalite olarak arada çok fazla fark olduğunu sanmıyorum ama
Dell'ciler isminden dolayı daha pahalı satıyor. aslında en fazla 500 - 550 TL olması lazım ama 700 TL'ye kakalıyorlar malesef.

Daha kalite istersen LP2475w var. fiyatı 1500 TL civarıki eğer bu işten iyi para kazanıyorsan vermeye değer o farkı.
Seçim konusu birazda bütçeye ve kullanım amacına bakar.

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albani 9 yıl
IPS tipini belirtmemişler ama büyük ihtimalle H/e olabilir,S olamaz gibi geldi bana çünkü fiyatı düşük!



EIZO dahil çoğu kaliteli Monitör üretenler günümüzde hesaplı/ucuz e_IPS kullanmaya başladılar(LGD nin),
ancak görüntü işleme sisteminde EIZO nun kalitesi tartışılmaz olduğu için,bilenler bilir ne demek istediğimi!!



Bu arada Colour-Gamut a dikkat!!



Birde dikkatimi çeken,böyle özellikle EIZO gibi özel panellerin haberleri gelince bazı arkadaşlar hemen damlar
ve ya fiyatı absürt bulur yada Gamer için olmaz der,yada TN ile mukayese etmeye kalkar hatta çok değişik ve
tabiki "ilginç" yorumlarda bulunurlar!!!

Israrlarda bunu her böyle bir panel verildiğinde yaparlar!!



İyiki burada Sharp ın Multi display üniteleri verilmiyor haber diye!!!
Zira bunların fiyatları $ 30/40bine kadar çıkıyorda!!! acaba buna ne yorum yaparlar pek merak ediyorum doğrusu




Sn.FX haber için teşekkürler



Selamlar++
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grafiker 9 yıl
albani bu konuda bilgili ve ilgili gibi gözüküyorsun eve almak için ne tavsiye edersin. Benim tek istediğim sağdan soldan bakınca bari monitör düzgün renk versin...
Yorumlarını bekliyorum dostum.
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grafiker 9 yıl
Aynen iş yerine halen bir eizo aldıramadım özellikle bizim gibi kurumsal firmalara çalışan yerlere şart çünkü herkes pantone ile çalışıyor ben her nekadar pantone rengide versem sonuçta büyük ebatlı baskı makineleri matbaa gibi değil çocuklar aşağıda ellerinde pantone kataloğu test alıp duruyorlar. Ama patron bunu anlamamak da ısrarlı...:(
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Batuist 9 yıl
Bu markanın Türkiyede çok az sayıda modeli bulunuyor.. fiyatı pahalı olduğundan pek tercih edilmiyor profesyonel grubu insan ise oldukça az.. Olsa bile yine TN panel daha ucuz monitörlerle çalışıyorlar..
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korayus 9 yıl
Ürünün çözünürlüğü resmi sitesinde 1920 × 1200 olarak belirtilmiş.
eizo.com/...
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Creed_06 9 yıl
yc#1
07.04.2010 Saat: 23:25
Bu monitörleri alanlar fiyatından çok görüntü kalitesi ve renklerin doğruluğu ile ilgilenen tasarımcılardır.

+1
Aynen benim gibi fiyat tepkime süresi hd özelliği falan nekadar önemsiz bir bilseniz. Tek istediğim crt lerdeki gibi mükemmel sonuçlar
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yc#1 9 yıl
Bu monitörleri alanlar fiyatından çok görüntü kalitesi ve renklerin doğruluğu ile ilgilenen tasarımcılardır.
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alacakll 9 yıl
monitörlerin fiyatları biraz lcd tv fiyatlarına baz alınsa cok iyi olur.bu fiyata 32" ful hd alınabiliyor.diğer tefarruat cokta mühim değil
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