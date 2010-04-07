EIZO'dan kalibrasyon sensörlü yeni monitör: ColorEdge CG245W

Profesyoneller için yüksek kaliteli monitörler hazırlayan EIZO, hassas gözlere sahip grafikerler için 24.1-inç boyutundaki yeni modelini pazara sunuyor. ColorEdge CG245W adını taşıyan ve IPS panel kullanan yeni monitör, Adobe RGB paletinin %98'ini üretebiliyor.

1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen monitör, 5ms tepki süresine 270cd/m2 parlaklık seviyesine ve 850:1 olarak belirlenen karşıtlık oranına sahip. FlexStand ayak yapısı sayesinde 90 derece dönebilen monitör eğilebildiği gibi ve yüksekliği de ayarlanabiliyor.

Maksimum güç tüketimi 100 Watt olan EIZO ColorEdge CG245W'nin öne çıkan özelliklerinden birisi de kalibrasyon sensörü. Bu sensör sayesinde monitör, imaj kalitesini otomatik olarak ayarlayabiliyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan monitörün 5 yıllık garanti ile satışa sunulması beklenirken, fiyatının 1000 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.