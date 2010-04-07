EIZO'dan kalibrasyon sensörlü yeni monitör: ColorEdge CG245W

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Profesyoneller için yüksek kaliteli monitörler hazırlayan EIZO, hassas gözlere sahip grafikerler için 24.1-inç boyutundaki yeni modelini pazara sunuyor. ColorEdge CG245W adını taşıyan ve IPS panel kullanan yeni monitör, Adobe RGB paletinin %98'ini üretebiliyor.
1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen monitör, 5ms tepki süresine 270cd/m2 parlaklık seviyesine ve 850:1 olarak belirlenen karşıtlık oranına sahip. FlexStand ayak yapısı sayesinde 90 derece dönebilen monitör eğilebildiği gibi ve yüksekliği de ayarlanabiliyor.
Maksimum güç tüketimi 100 Watt olan EIZO ColorEdge CG245W'nin öne çıkan özelliklerinden birisi de kalibrasyon sensörü. Bu sensör sayesinde monitör, imaj kalitesini otomatik olarak ayarlayabiliyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan monitörün 5 yıllık garanti ile satışa sunulması beklenirken, fiyatının 1000 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.
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24 bit rengi tıpkı TN paneller gibi dithering vb metodlarla veriyor, bu durumda e-ips lerle ilgili ciddi tereddütlerim var,
bu durumda led aydınlatmalı iyi kalite bir TN panelle, e-ips panellerin görüş açısı farkından başka aralarında herhangi bir fark varmı cidden merak ediyorum?
tftcentral.co.uk/...
Tabi fiyatını geçiyorum,onu sen düşüneceksin!
ANCAK yinede;öyle tepeden,açılı v.s oldumu her panelde az/çok bozulma yaşanacaktır!!!
Bu paneller açıyı hiçmi hiç sevmezler bana direk karşıdan bakacaksın derler!
Ama doğru renk üretimi istiyorsan ve zaten işin icabı elin mahkum IPS lere gideceksin ve iyi bir markada(IPS Modüllü)
renkler konusunda kesinlikle sorun yaşamazsın!
++
22 inch alacaksan Dell 2209WA fiyatı yaklaşık 700 TL ve E-IPS panel.
24 inch alacaksan Philis 240B1CS (bizim kıytırık distribütörler siyah rengini getirtemiyor, sadece gümüş rengi var).
buda E-IPS panel fiyatı yaklaşık 750 TL.
Dell ve Philips monitörler LG-Philisp panelleri kullanıyor dolayısıyla kalite olarak arada çok fazla fark olduğunu sanmıyorum ama
Dell'ciler isminden dolayı daha pahalı satıyor. aslında en fazla 500 - 550 TL olması lazım ama 700 TL'ye kakalıyorlar malesef.
Daha kalite istersen LP2475w var. fiyatı 1500 TL civarıki eğer bu işten iyi para kazanıyorsan vermeye değer o farkı.
Seçim konusu birazda bütçeye ve kullanım amacına bakar.
EIZO dahil çoğu kaliteli Monitör üretenler günümüzde hesaplı/ucuz e_IPS kullanmaya başladılar(LGD nin),
ancak görüntü işleme sisteminde EIZO nun kalitesi tartışılmaz olduğu için,bilenler bilir ne demek istediğimi!!
Bu arada Colour-Gamut a dikkat!!
Birde dikkatimi çeken,böyle özellikle EIZO gibi özel panellerin haberleri gelince bazı arkadaşlar hemen damlar
ve ya fiyatı absürt bulur yada Gamer için olmaz der,yada TN ile mukayese etmeye kalkar hatta çok değişik ve
tabiki "ilginç" yorumlarda bulunurlar!!!
Israrlarda bunu her böyle bir panel verildiğinde yaparlar!!
İyiki burada Sharp ın Multi display üniteleri verilmiyor haber diye!!!
Zira bunların fiyatları $ 30/40bine kadar çıkıyorda!!! acaba buna ne yorum yaparlar pek merak ediyorum doğrusu
Sn.FX haber için teşekkürler
Selamlar++
Yorumlarını bekliyorum dostum.
eizo.com/...
+1
Aynen benim gibi fiyat tepkime süresi hd özelliği falan nekadar önemsiz bir bilseniz. Tek istediğim crt lerdeki gibi mükemmel sonuçlar