Nvidia hisseleri uçuşa geçti: Firmanın değeri 1,7 trilyon dolara ulaştı!

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın hisseleri Goldman Sachs'ın açıklamalarının ve hisse senedi için fiyat hedefini yükseltmesinin ardından yeni zirvelere uzanıyor. Çip üreticisi Nvidia, yapay zeka (AI) patlamasından elde edeceği kazançlarda büyük bir artış beklentisi içerisinde bulunuyor. Bu beklenti görünüşe göre karşılığını da buluyor. Dünyanın en büyük çip firması haline gelen Nvidia, son bir yılda yüzde 228 oranında büyüdü.

Nvidia hisseleri uçuşa geçti

Nvidia’nın hisseleri bu yazının yazıldığı an itibariyle 693 dolar civarına yükselmiş durumda. Bu da firmanın piyasa değerini 1,71 trilyon dolar seviyelerine yükseltiyor. Yıl başından bu yana yüzde 44’lük bir artışla büyüyen Nvidia, bunu büyük çoğunlukla yapay zeka ve onun inanılmaz talebine borçlu. Nvidia’nın mevcut piyasa değeri onun dünyanın en değerli 6. şirketi yapıyor. Nvidia’nın bu ivmeyi koruması halinde çok geçmeden Amazon ve Alphabet’i (Google) geçmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Ancak Nvidia, nihai zirvesine ulaşmamış gibi görünüyor. Goldman Sachs analisti Toshiya Hari büyüme için daha fazla alan görüyor. Hari, "Nvidia'nın güçlü donanım ve yazılım teklifleri ve daha da önemlisi yenilik yapmaya devam etme hızı göz önüne alındığında, öngörülebilir gelecekte sektörün altın standardı olarak kalacağına inanıyoruz" dedi. Goldman Sachs analistleri Nvidia için fiyat hedeflerini 800 dolara yükseltmiş durumda ki bu, yüzde 20’lik bir atışa işaret ediyor.

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Nvidia, son çeyreğe ilişkin finansal raporunu 21 Şubat’ta açıklayacak. Analistler Nvidia’nın 20,19 milyar dolar gelir elde edeceğini tahmin ediyor. Peki Nvidia bu beklentiyi karşılayabilecek mi? Bunun net bir cevabı olmasa da firmanın rakipleri ve müşterileri buna işaret ediyor.

Örneğin AMD, bu yıl veri merkezlerinde elde edeceği geliri 2 milyar dolardan 3,5 milyar dolara revize etti. Microsoft ve Meta’nın sonuçları ve ek olarak Meta’nın Nvidia’dan daha fazla H100 GPU alacağını duyurması yine bir işaret. Bununla birlikte Nvidia, yeni donanımları da bu yıl piyasaya sürecek. Nvidia'nın yeni nesil H200 GPU’sunun üretimini ikinci çeyrekte artırması, B100/B40'ın 2024'ün ikinci yarısında üretime girmesi ve X100/X40'ın 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Nvidia hisseleri uçuşta: Firmanın değeri 1,7 trilyon doları geçti