Nvidia hisseleri uçuşa geçti: Firmanın değeri 1,7 trilyon dolara ulaştı!

Nvidia hisseleri uçuşa geçti
Nvidia’nın hisseleri bu yazının yazıldığı an itibariyle 693 dolar civarına yükselmiş durumda. Bu da firmanın piyasa değerini 1,71 trilyon dolar seviyelerine yükseltiyor. Yıl başından bu yana yüzde 44’lük bir artışla büyüyen Nvidia, bunu büyük çoğunlukla yapay zeka ve onun inanılmaz talebine borçlu. Nvidia’nın mevcut piyasa değeri onun dünyanın en değerli 6. şirketi yapıyor. Nvidia’nın bu ivmeyi koruması halinde çok geçmeden Amazon ve Alphabet’i (Google) geçmesi bekleniyor.
Nvidia, son çeyreğe ilişkin finansal raporunu 21 Şubat’ta açıklayacak. Analistler Nvidia’nın 20,19 milyar dolar gelir elde edeceğini tahmin ediyor. Peki Nvidia bu beklentiyi karşılayabilecek mi? Bunun net bir cevabı olmasa da firmanın rakipleri ve müşterileri buna işaret ediyor.
Örneğin AMD, bu yıl veri merkezlerinde elde edeceği geliri 2 milyar dolardan 3,5 milyar dolara revize etti. Microsoft ve Meta’nın sonuçları ve ek olarak Meta’nın Nvidia’dan daha fazla H100 GPU alacağını duyurması yine bir işaret. Bununla birlikte Nvidia, yeni donanımları da bu yıl piyasaya sürecek. Nvidia'nın yeni nesil H200 GPU’sunun üretimini ikinci çeyrekte artırması, B100/B40'ın 2024'ün ikinci yarısında üretime girmesi ve X100/X40'ın 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.