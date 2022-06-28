Ekranı kırılan telefondan veri alma rehberi

iPhone’unuz kullanılamayacak derecede bir hasar mı gördü? Ekranı kırıldı veya hiç açılmıyor mu? Elbette yeni bir iPhone satın alabilirsiniz ancak eski cihazınızdaki veriler vazgeçilmez olabilir. Neyse ki bu durumdaki bir cep telefonundan veri kurtarmak mümkün.

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iPhone’unuz yedeklendi mi?

iPhone’unuzu yakın zamanda yedeklediyseniz şanslısınız. iCloud yedeklemesi bir kere ayarlandığında otomatik olarak çalıştığı için en kolay yedekleme seçeneğidir. Ücretsiz iCloud hesabı yeterli olmamakla birlikte 50GB iCloud alanı için aylık 6.49 TL ödemeniz gerekiyor. iCloud yedeklemenin açık olup olmadığını, en son başarılı yedeklemenin ne zaman yapıldığını görebilirsiniz.

Mac’te Sistem tercihleri ardından Apple kimliğinize tıklayarak iCloud sekmesine ulaşabilir, Yönet - Yedeklemeler altından güncel yedekleme zamanını görebilirsiniz. Windows PC kullanıcısıysanız, Windows için iCloud programını açıp Depolama - Yedeklemeler bölümünden görebilirsiniz. Yakın zamanda bir iCloud yedeğiniz varsa iPhone’unuzdaki veriler güvende. iCloud yedeklemesinden geri yükle seçeneğini kullanarak rehber, fotoğraf, video ve diğer tüm verilerinizi geri getirebilirsiniz.

iCloud Fotoğrafları açtıysanız kişisel medyanızın zaten yedekleneceğini unutmayın. Buluta kopyalanan son fotoğrafları görmek için iCloud sitesine giriş yapabilirsiniz. Mac’te Finder’ı kullanarak çevrimdışı yedeklemelerinizi görebilirsiniz. Bunun için Git - Klasöre Git… seçeneğine tıklayıp ardından ~/Library/Application Support/MobileSync/Backup/ konumunu yapıştırın. Windows’ta arama çubuğuna %appdata% yazıp ardından Apple veya Apple Computer, sonrasında MobileSync > Backup yolunu izleyerek yerel yedeklemelere ulaşabilirsiniz. Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayıp iTunes programı üzerinden “Bu Yedekten Geri Yükle” seçeneğiyle yerel yedeği yeni iPhone’unuza aktarabilirsiniz.

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Cihazı açılabilir duruma getirerek verileri kurtarın

Telefon açılmıyorsa veya Mac/PC tarafından tanınmıyorsa ve iCloud yedekleme veya diğer iCloud hizmetlerini kullanmadıysanız, şansınız yine de bitmiş sayılmaz. Verileri kurtarmak için cihazı çalışabilir duruma getirmeniz gerekebilir.

Hoparlörler çalışmıyorsa veya ekranda bir çatlak varsa iTunes yüklü bir Mac veya Windows PC’den verileri alabilirsiniz. Ancak iPhone’unuzun lightning portu zarar gördüyse parçalarına ayırıp portu değiştirip öyle yedeklemeyi deneyebilirsiniz. Apple’ın kullanıcıların telefonlarını kendilerinin tamir edebilmesini sağlayan self servis onarım programı bulunuyor. Orijinal iPhone parçalarını satın alıp kendiniz de tamir yapabiliyorsunuz. Bu noktada iFixit videolarından yardım alabilirsiniz.

Üçüncü parti onarım ve kurtarma seçenekleri

iPhone’u açmak için kendinize güvenmiyorsanız üçüncü taraf veri kurtarma hizmetlerine bakabilirsiniz. Yalnız yeni bir cihaz kadar maliyetli olabilir ve verilerilerinizin kurtarılacağının da garantisi yoktur. Veri kurtarma servisleri sunan çok sayıda şirket var; her türlü Apple cihaz onarımında uzmanlaşmış kişileri tercih edin.

Verilerinizi korumak için yapabileceğiniz en iyi şey, bir yedekleme çözümü kullanmak. iCloud yedeklemesi size ayda en düşük 6.49 TL’ye mal olur ancak uzman veri kurtarma hizmetlerine vereceğiniz miktardan çok daha ucuzdur. Ayarlar - Adınız - iCloud - iCloud Yedekleme altından iCloud yedekleme ayarlayabilirsiniz.

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Ekranı kırılan iPhone'dan veri kurtarma