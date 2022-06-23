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    iPhone 13, akıllı telefon pazarında hala lider

    Araştırma ve istatistik sektöründe önemli bir isim olan Counterpoint’in yeni raporu Nisan 2022’de akıllı telefon satışlarını gösteriyor. Apple, rakiplerine fark atmış durumda.
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    iPhone 13
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    Apple, son yıllarda iPhone satışlarını ciddi anlamda arttırdı. Geçtiğimiz yıl iPhone 12, çok uzun bir süre en çok satan akıllı telefon olmayı başarmıştı. Counterpoint’in yeni raporuna göre iPhone 13, iPhone 12’den daha başarılı olmuş durumda.

     iPhone 13, çıkışından beri her ay en çok satan telefon olmayı başardı

    Teknoloji dünyasında güvenilir istatistikleri le bilinene Counterpoint, yeni raporunu yayınladı. Rapor, Nisan 2022’deki küresel akıllı telefon satışlarını gösteriyor. iPhone 13, Nisan ayında da en çok satan telefon oldu ve çıkışından beri her ay en çok satan akıllı telefon olmayı başardı. iPhone 13’ü ise iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro ve iPhone 12 takip ediyor. Samsung ise Galaxy S22 Ultra ile ilk 5’e girmeyi başarmış. 2022 model iPhone SE’nin ise iPhone 13 mini’den daha başarılı olduğu dikkat çekiyor. iPhone 12 satışları, Japonya ve Hindistan’da artmış ve iPhone 12’yi üst sıralara çekmiş.

    Nisan 2022 küresel akıllı telefon satışları
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    iPhone 13, %5,5’lik pazar payı ile en yakın Samsung telefonuna fark atmış durumda. Samsung’un ise Galaxy S22 Ultra ile yakaladığı başarının sebebi Note serisinin iptali olarak belirtiliyor. Listede Apple ve Samsung dışında ise yalnızca Redmi Note 11 LTE modeli bulunuyor. Counterpoint, önümüzdeki aylarda 2022’nin ilk yarısındaki genel telefon pazarı tablosunu da yayınlayacaktır.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2022/06/22/best-selling-smartphone-iphone-13/ https://www.counterpointresearch.com/apple-leads-top-smartphone-list-april-2022/
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