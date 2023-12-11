El Salvador Başkanı Nayib Bukele duyurdu: Bitcoin'le vatandaşlık hamlesi!

Tam Boyutta Gör Orta Amerika ülkelerinden olan El Salvador, kripto milyonerlere yönelik vize programı başlatma kararı aldı. Ülkeye uzun vadeli vatandaş çekme niyetindeki ülke, başta Bitcoin olmak üzere kripto milyonerlerini hedefliyor.

Özgürlük Vizesi anlamına gelen Freedom VISA uygulaması ile El Salvador, Bitcoin ve Tether’e yılda en az 1 milyon dolar yatırım yapan bin kişiye oturum izni verdi.

Kökleri Osmanlı Devleti egemenliğindeki Filistin’e dayandığı için ülkemizde “Osmanlı Torunu” olarak da anılan devlet başkanı Nayip Bukele tarafından yapılan kripto hamlesi, pek çok ülkede uygulanan Altın Vize (Golden VISA) uygulamasına benziyor.

Dünya ülkeleri arasında kripto ile vatandaşlık vaadinde bulunan ilk ülke olan El Salvador, Eylül 2021’de de Bitcoin’i yasal ihale olarak tanıyan ilk ülke olarak tarihe geçmişti. Ülkenin o günden bu yana Bitcoin yatırımlarına devam ettiği biliniyor. El Salvador hazinesinde son verilere göre 2 bin 700’den fazla BTC bulunuyor.

El Salvador örneğinde de gördüğümüz kripto para birimlerinin bürokratik süreçlerde kullanılması, dijital varlıkların benimsenme sürecini destekliyor. Pek çok şirketin uzun vadeli yatırımlarını kripto cinsinden tuttuğu dünyamızda, başka ülkelerin de yakın gelecekte El Salvador’u takip edeceği öngörülüyor.

Bitcoin ile vatandaşlık hamlesi, lider kripto para biriminin güvenli bir liman olarak görülmesi düşüncesini güçlendiriyor. Herkes BTC elde etmenin peşinde koşarken zahmetsiz, maliyetsiz ve merkeziyetsiz BTC madenciliği yapma imkanı sunan Bitcoin Minetrix, rakiplerinin bir adım önüne geçiyor.

Bitcoin Minetrix Yatırımcıların Dikkatini Çekiyor

Kripto dünyasının amiral gemisi konumundaki Bitcoin’i elde etmek için ya satın almak ya da madencilik yapmak gerekiyor. Mevcut fiyatlara göre 44 bin dolara dayanan BTC, pek çok yatırımcıya pahalı geliyor.

Bitcoin madenciliği ise bir zamanlar olduğu gibi salonunuzda oturup dizüstü bilgisayarınızdan yapabileceğiniz bir işlem olmanın çok ötesine geçiyor. Pahalı donanımlar, yazılımlar, ısı ve elektrik enerjisi çözümleri ve madencilik sözleşmesi gibi masraflar, kripto meraklılarının önündeki engeller olarak konumlanıyor.

Ön satış etkinliği ile erken dönem yatırımcısıyla buluşan Bitcoin Minetrix projesi, işte tam da bu sorunlara çözüm getirmeyi vadediyor. Ön satışa katılarak Bitcoin Minetrix token satın alma imkanı bulan yatırımcılar, başka hiçbir ücret ödemeden BTC madenciliği yapabiliyor.

Bitcoin Minetrix, Ethereum blok zinciri üzerinde inşa ediliyor ve projenin native tokeni BTCMTX token, bir ERC-20 tokeni olarak karşımıza çıkıyor. BTCMTX token sahipleri, staking özelliğini kullanarak tokenlerini kilitliyor ve karşılığında bulut madenciliği kredileri alıyor.

Elon Musk'tan 1 milyar Dolarlık Kripto Hamlesi! 4 gün önce eklendi

Stake Et ve Madencilik Yap özelliği ile türünün ilk örneği olan Bitcoin Minetrix platformunda bu krediler, madencilik süresi boyunca yakılıyor. Yakılan krediler sonucunda ortaya çıkan BTC’ler ise yatırımcının cüzdanına aktarılıyor.

Kullanıcıların BTCMTX token satın almak haricinde hiçbir masrafı bulunmuyor. Şeffaflığı ve güvenliği ile bilinen Ethereum blok zincirindeki platform, dolandırıcılık ve fonların kaybolması gibi riskleri de elimine etmeyi amaçlıyor.

Bulut madenciliği ve staking özelliğini bir araya getiren Bitcoin Minetrix, ön satış etkinliğinde gördüğü ilgi ile yatırımcıların dikkatini çekmeyi başarıyor.

Bitcoin Minetrix Ön Satışı 5 Milyon Doları Aştı

Bitcoin Minetrix platformuna güç veren ve maliyetsiz BTC madenciliği yapma imkanı sunan BTCMTX tokenler, ön satış etkinliği ile indirimli fiyatlardan satışa sunuluyor. Borsa listelemeleri öncesinde Bitcoin Minetrix token satın almak için yatırımcıların adeta akın ettiği ön satışta şu ana kadar toplanan fonların 5 milyon doları aştığı görülüyor.

BTCMTX tokenler, aşamalı bir ön satış etkinliği ile satın alınıyor. Her aşamada fiyat artarken erken dönemde yatırım yapanlar, potansiyel bir kazanç elde etmiş oluyor. Projenin staking özelliği ise daha şimdiden kullanıma sunuluyor. Şu ana kadar stake edilen token sayısının 354 milyonu geçmiş olması dikkat çekiyor.

Mevcut oranlarla yıllık getiri yüzdesinin yüzde 118 bandında oturduğu staking, yatırımcıların pasif gelir elde etmesine imkan sağlıyor. Tokenlerini kilitlemeyi tercih eden yatırımcılar, ETH bloğu başına 158,5 BTCMTX token kazanma şansını yakalıyor.

Bitcoin Minetrix tokenin toplamda 4 milyar token arzı bulunuyor. Bu tokenlerin yüzde 42,5’i BTC madenciliği, yüzde 35’i pazarlama, yüzde 15’i topluluk ve yüzde 7,5’i staking için ayrılıyor. Ön satış etkinliğinde toplamda 1 milyar 400 milyon adet token, yatırımcılarla buluşuyor.

Aşamalı ön satış etkinliğinde kademeli fiyat artışı politikası uygulanıyor. Mevcut aşamada yatırımcılar, 1 BTCMTX token satın almak için 0,0121 dolar ödüyor. Bir sonraki aşama olan 13. aşamada tokenin fiyatı 0,0122 dolara yükseliyor. Ön satışın son aşamasına geldiğimizde ise bu fiyat, 0,0148 dolar olarak karşımıza çıkıyor.

Mobil ve masaüstünden ulaşılabilen bir kontrol paneli aracılığıyla hiçbir masrafa girmeden ve teknik bilgi sahibi olmadan BTC madenciliği yapma imkanı sunan Bitcoin Minetrix, geleceğin yatırım aracının Bitcoin olduğuna inanan yatırımcılarını bekliyor.

Bitcoin Minetrix token satın almak isteyen kripto meraklıları, ETH, USDT, MATIC, BNB veya kart işlemleri kullanarak ön satış etkinliğindeki yerini alabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.