Bitcoin artık ilkokullara giriyor, Milli Eğitim harekete geçti (Bizde değil)

Bitcoin eğitimi her yerde
Mi Primer Bitcoin Derneği ve Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan yeni projede 2024 yılı sonuna kadar tüm devlet okullarında Bitcoin eğitimi verilmesi planlanıyor. Şu anda 150 öğretmen Bitcoin ve finansal eğitim almaya başladı.
Projede amaç öğrencilerin Bitcoin ile ilgili temel bilgiler edinmesi, ekonomik ve teknolojik etkilerini anlaması. Böylece kripto para dünyasına yabancı kalmayarak arka plan teknolojilerini de kavraması mümkün olacak.
Ülkede geçen ay da Başkanlık talimatıyla Cubo+ adında bir eğitim programı gerçekleştirildi. Önemli Bitcoin geliştiricileri belirli okullarda öğrencilere Bitcoin teknolojileri konusunda seminer verdi ve katılım belgesi dağıtıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.