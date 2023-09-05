Bitcoin artık ilkokullara giriyor, Milli Eğitim harekete geçti (Bizde değil)

Bitcoin kripto para birimini resmi ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke El Salvador, uzun süredir gündemde değil ancak Başkan Bukele boş durmuyor. Bitcoin okur yazarlığının ilkokullara kadar inmesi için çalışma başlatıldı.

Bitcoin eğitimi her yerde

Mi Primer Bitcoin Derneği ve Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan yeni projede 2024 yılı sonuna kadar tüm devlet okullarında Bitcoin eğitimi verilmesi planlanıyor. Şu anda 150 öğretmen Bitcoin ve finansal eğitim almaya başladı.

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Projede amaç öğrencilerin Bitcoin ile ilgili temel bilgiler edinmesi, ekonomik ve teknolojik etkilerini anlaması. Böylece kripto para dünyasına yabancı kalmayarak arka plan teknolojilerini de kavraması mümkün olacak.

Ülkede geçen ay da Başkanlık talimatıyla Cubo+ adında bir eğitim programı gerçekleştirildi. Önemli Bitcoin geliştiricileri belirli okullarda öğrencilere Bitcoin teknolojileri konusunda seminer verdi ve katılım belgesi dağıtıldı.

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El Salvador’dan dev Bitcoin eğitim hamlesi