Elon Musk'tan 1 milyar dolarlık kripto hamlesi!

Tam Boyutta Gör Elon Musk, yapay zeka şirketi X.AI için 1 milyar dolarlık yeni sermaye için başvuruda bulundu. Musk’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı başvuru sonrası, ünlü ismin hamlelerinden etkilenen popüler şaka tokeni Dogecoin hareketlendi. CoinGecko verilerine göre fiyatı son 24 saatte yüzde 10’a yakın artan DOGE, 0,100 dolara yükseldi.

Kripto para piyasası hareketli günlere şahit oluyor. Lider kripto para birimi Bitcoin’in birkaç gün içerisinde 40 bin doların üzerine çıkması ve dün 44 bin doları aşması piyasayı canlandırdı. Bitcoin temalı tokenler hareketlenirken BRC-20 tokenlerinde de ciddi bir hareketlilik gözlemlendi.

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En ünlü BRC-20 temalı token olan ORDI, son 1 aydaki yükselişini sürdürerek ilk kez 1 milyar dolarlık piyasa değerini aşmayı başardı. Bu yazı yazıldığı saa itibarıyla ORDI’nin piyasa değerinin 1,2 milyar dolar üzerinde olduğu görüldü.

Bitcoin’in 44 bin dolar üzerine çıkması, BRC-20 tokenlerin yanı sıra BTC ile ilişkili daha pek çok projenin dikkat çekmesine yol açtı. Spot Bitcoin ETF başvurularından ilham alan Bitcoin ETF token ve zahmetsiz BTC madenciliği sunan Bitcoin Minetrix, en çok ilgi gören ön satış coinleri arasında yer aldı.

Bitcoin ETF Token Ön Satışı 3 Milyon Dolara Dayandı

Elon Musk’ın sermaye başvurusunda bulunduğu SEC’in masasında bekleyen en önemli konu başlıklarından bir diğeri olan spot Bitcoin ETF başvurularından ilham alan Bitcoin ETF tokenin ön satış etkinliği, 3 milyon dolara dayandı.

İndirimli fiyatlardan Bitcoin ETF token satın alma imkanı tanıyan ön satışta şu ana kadar toplanan fonların 2,8 milyon doları geçtiği ve hızla 3 milyon dolara koştuğu gözlemleniyor. Proje, Bitcoin ETF başvurularıyla ilgili olumlu gelişmelerde, yatırımcılarını ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Bitcoin ETF tokenin, lider kripto para birimi Bitcoin veya spot Bitcoin ETF başvuruları ile resmi bir bağlantısı bulunmuyor. Ancak yazımızın başında da görüldüğü üzere arasında açık bir bağlantı olmamasına rağmen kripto dünyasında pek çok olay başka olayları tetikliyor. Bunu çok iyi bilen proje ekibi, yatırımcıların spot Bitcoin ETF rüzgarından faydalanmasına olanak tanımak istiyor.

Bitcoin ETF token, 10 aşamalı bir ön satış etkinliği ile yatırımcılarla buluşuyor. Her aşamada fiyatın artırıldığı etkinlikte katılımcılar, mevcut aşamada 0,0064 dolar ödeyerek Bitcoin ETF token satın alabiliyor. Bir sonraki aşamada BTCETF token fiyatının 0,0066 dolar olması planlanıyor. Kademeli fiyat artışı, yatırımcılar için potansiyel kazanç anlamına geliyor.

Ethereum tabanlı bir ERC-20 tokeni olan Bitcoin ETF token, staking özellikleri ile de dikkat çekiyor. Yatırımcılar, tokenlerini belirli bir süre boyunca kilitleyerek pasif gelir elde etme imkanı buluyor. Şu ana kadar kilitlenen BTCETF token sayısının 275 milyonu geçtiği görülüyor.

Spot Bitcoin ETF’lerinin gücüne inanan yatırımcılar, ETH, USDT, BNB, MATIC veya kart işlemleri kullanarak Bitcoin ETF token satın alabiliyor.

Madencilik Çözümü Bitcoin Minetrix Ön Satışı 5 Milyon Dolara Ulaştı

Katılımcıların, herhangi bir teknik bilgi sahibi olmasına, pahalı donanımlar edinmesine, karmaşık yazılımlar kullanmasına veya madencilik sözleşmesi satın almasına gerek olmadan BTC madenciliği yapmasına olanak tanıyan Bitcoin Minetrix, yoğun ilgi görüyor.

Ön satış etkinliği ile yatırımcılarla buluşan ve indirimli fiyatlardan Bitcoin Minetrix token satın alma imkanı sunan projede toplanan fonlar 5 milyon dolara ulaşıyor. BTCMTX tokenler, zahmetsiz, maliyetsiz ve merkeziyetsiz madenciliğin önünü açıyor.

Katılımcılar, BTCMTX tokenleri bulut madenciliği kredileri karşılığında stake ediyor. Stake Et ve Madencilik Yap teması ile türünün ilk ve tek örneği olan sistem, bulut madenciliği kredilerini madencilik süresi boyunca yakıyor. Süreç sonunda ortaya çıkan BTC’ler, yatırımcının cüzdanına aktarılıyor.

Şeffaflığı ve güvenliği ile bilinen Ethereum blok zinciri üzerinde inşa edilen bir platform olan Bitcoin Minetrix, katılımcıların projenin geleceğini belirlemesine olanak tanıyor. BTCMTX token sahipleri, merkeziyetsiz ekosistemin ilerleyişi ile ilgili söz sahibi oluyor.

Proje ekibi, katılımcılarına pasif gelir elde etme imkanı da tanıyor. Benzersiz Stake Et ve Madencilik Yap özelliği sayesinde BTCMTX token sahipleri, tokenlerini kilitlemeleri karşılığında kazanç elde edebiliyor.

Proje sayfasında yer alan gösterge paneline göre şu ana kadar stake edilen Bitcoin Minetrix token sayısı, 344 milyonu geçiyor. Tahmini yıllık getiri yüzdesi (APY) ise yüzde 121 bandında oturuyor.

Hem mobil hem de masaüstü kontrol paneli ile 7/24 madencilik yapma imkanı tanıyan Bitcoin Minetrix platformu, 30 bin dolar değerindeki airdrop etkinliği ile de dikkat çekiyor. Belirli görevleri yerine getiren katılımcılar, toplamda 30 bin doları bölüşecek 10 şanslı kişiden biri olmaya hak kazanıyor.

Bitcoin Minetrix token satın almak isteyen yatırımcılar, ETH, USDT, BNB, MATIC veya kart işlemleri kullanarak ön satışa katılabiliyor.

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