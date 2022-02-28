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    Hamstercoin saldırıya uğradı, kayıp büyük

    Türk yatırımcıların ilgi gösterdiği projelerden Hamstercoin saldırıya uğradı ve önemli bir miktar çalındı. Adeta dibe çakılan HAM fiyatı yatırımcının desteğiyle yeniden yükseliyor. 
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    Hamstercoin

    DENT, HOT ve BTT gibi Türk yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği kripto para projelerinden birisi olan Hamstercoin saldırıya uğradı. Swap sistemindeki açığı değerlendiren saldırganlar önemli bir parayı çaldı. Paranın fiyatı ise çakıldı.

    Hamstercoin saldırıya mı uğradı?

    Başladığı günden bu yana Türk yatırımcıların ilgisini çeken Hamstercoin önemli yükselişler yapmış ve yatırımcısını sevindirmişti. Sadece para birimi olarak kalmayıp Swap gibi kendi DEX sistemini de oluşturan Hamstercoin son dönemin trendine yenik düştü.

    Swap sisteminde bir açığı değerlendiren saldırganlar toplamda 500 bin dolarlık varlığı çaldı. Bu haberle birlikte HAM fiyatı neredeyse 7 kat çakıldı. Bununla birlikte proje kendisini ispat ettiği için kısa sürede 4 kat yükseldi. Borsalarda şu anda işleme kapalı olan HAM coin Pancake üzerinde yüzde 15 kesinti ile alınabiliyor.

    Hamstercoin ekibi güvenlik açığı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtiyor ve sistemler yeniden güvene alındıktan sonra yatırımcılara kuruşu kuruşuna tüm varlıkların iade edileceği ifade ediliyor. 

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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