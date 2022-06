Elder Scrolls Online oynamak için 7 sebep: Elder Scrolls Online'ı iyi yapan ne?

Bu videomuzda Tunahan ile birlikte uzun yıllardır piyasada olan başarılı MMO The Elder Scrolls Online'ı iyi yapan detayları ve oyunu neden tercih ettiğimizi konuştuk.

Oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan The Elder Scrolls'un bildiğiniz gibi uzun yıllardır devam eden bir MMO oyunu bulunuyor. Bu videomuzda da diğer MMO'lara göre birçok artısı bulunan Elder Scrolls Online'ı iyi yapan detayları ve neden tercih ettiğimizi konuştuk.

Geçtiğimiz gün çıkışını yapan High Isle bölümüyle birlikte yeniden başlamak veya sıfırdan başlamak için müthiş bir fırsat sunan The Elder Scrolls Online'ı oynamak için sizlere 7 sebep sıraladık. The Elder Scrolls Online şu anda PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One ve PC için erişime açık durumda.

