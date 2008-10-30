Elecom dahili ve harici formda 5 yeni SSD hazırladı

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Önümüzdeki yıllarda sabit disklerini yerini alması beklenen flash bellek tabanlı katı halli disklerin, önümüzdeki yıldan itibaren üretim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak maliyetlerinin düşmesiyle birlikte hızlı bir çıkış sürecine gireceği analisteler tarafından konuşuladursun, üreticilerin SSD odaklı çalışmaları da devam ediyor. Japonya merkezli Elecom firması da yeni SSD'lerini duyurdu.

Firma ESD serisi altında hem harici hem de dahili SSD çözümleri hazırladı. 130 x 75 x 12.5 mm boyutlarındaki ESD-E2U2 kod adlı harici modelin USB 2.0 arabirimini desteklediği ve 64GB-128GB'lık depolama kapasitelerine sahip olduğu belirtilirken okuma ve yazma hızlarının ise sırasıyla 30MB/sn ve 10MB/sn olduğu belirtiliyor.

Elecom tarafından hazırlanan dahili formadaki yani kasa içi kullanıma yönelik olarak hazırlanan ESD-I2SA kod adlı modelinin ise 32GB, 64GB ve 128GB'lık üç farklı kapasite alternatifi bulunuyor. SATA-II arabirimini destekleyen modelin 150MB/sn'lik okuma ve 90MB/sn'lik yazma hızlarına sahip olduğu belirtiliyor. Elecom'un Kasım ayında pazara sunacağı disklerin fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

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