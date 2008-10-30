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Elecom dahili ve harici formda 5 yeni SSD hazırladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Elecom dahili ve harici formda 5 yeni SSD hazırladı
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Önümüzdeki yıllarda sabit disklerini yerini alması beklenen flash bellek tabanlı katı halli disklerin, önümüzdeki yıldan itibaren üretim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak maliyetlerinin düşmesiyle birlikte hızlı bir çıkış sürecine gireceği analisteler tarafından konuşuladursun, üreticilerin SSD odaklı çalışmaları da devam ediyor. Japonya merkezli Elecom firması da yeni SSD'lerini duyurdu.

Firma ESD serisi altında hem harici hem de dahili SSD çözümleri hazırladı. 130 x 75 x 12.5 mm boyutlarındaki ESD-E2U2 kod adlı harici modelin USB 2.0 arabirimini desteklediği ve 64GB-128GB'lık depolama kapasitelerine sahip olduğu belirtilirken okuma ve yazma hızlarının ise sırasıyla 30MB/sn ve 10MB/sn olduğu belirtiliyor.

Elecom tarafından hazırlanan dahili formadaki yani kasa içi kullanıma yönelik olarak hazırlanan ESD-I2SA kod adlı modelinin ise 32GB, 64GB ve 128GB'lık üç farklı kapasite alternatifi bulunuyor. SATA-II arabirimini destekleyen modelin 150MB/sn'lik okuma ve 90MB/sn'lik yazma hızlarına sahip olduğu belirtiliyor. Elecom'un Kasım ayında pazara sunacağı disklerin fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

Elecom dahili ve harici formda 5 yeni SSD hazırladı
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XivA 11 yıl
125 GB SSD 150 USD olsun hemen kurtulalım şu sistem hdd sesinden .
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Promity 11 yıl
Nerdeeee çakallar kaymak yicek ya satarmı 200ytl ye bunları 1sene sonra yalvarcaklar alın diye 200 300 e almayanı dövcekler şimdi hedefleri biz değiliz zaten zenginlere satçaklar onlarda hava yapçak:) En güzeli Raid yapmak salla SSD leri şe... herifler sata dursun 1000liraya bunları 32gb flash bellek bile çıktı adam ne satıyor 1000liraya işe bak
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
250 300 GB modelleri çıkmalı artık fiyatlarda düşmeli anca ozaman yaygınlaşırlar
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CeFurkan 11 yıl
off ya dussun artik sunlarin fiyatlari
hdd ler beni deli ediyor en cok kasan hdd
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santanio 11 yıl
fiyatlar düşünce bunlardan 2 tane alıp raid yapanları ve test sonuçlarının forumlarda boy göstermesini şimdiden görür gibi oldum :)
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max975 11 yıl
ülkemize bunların hepsi gelir mi? bilemem ama çeşit olması iyi
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01Mrt 11 yıl
fiyatlar düşmeli en çabuk haliyle...
sektörün canlanmaya ihtiyacı var...
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