Elektrikli araç batarya fiyatları 2026'ya kadar %50 düşecek

Yayınlanan rapor 2023'te ortalama 149 dolar/kWh olan batarya fiyatlarının, 2026'ya kadar yaklaşık %50 oranında azalarak 80 dolar/kWh seviyesine ineceğini ortaya koyuyor. Goldman Sachs Research yetkilisi Nikhil Bhandari'ye göre bu düşüşü tetikleyen iki ana etken var.
Bunlardan ilki batarya teknolojisinde yaşanan yenilikler. Yeni nesil bataryalar, daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip ve daha düşük maliyetlerle üretiliyor. İkinci neden ise batarya üretiminde kullanılan hammaddelerin fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi.
Batarya teknolojisinin sürekli olarak gelişiyor
Bhandari, teknik evrim ve enerji yoğunluğundaki artışa dikkat çekti. Batarya yapısındaki değişiklikler ve cell-to-pack (CTP) teknolojisine odaklanılması sayesinde, daha büyük hücreler üretilebiliyor ve modül ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bu da maliyetlerin ciddi ölçüde azalması demek.
LFP (lityum-demir-fosfat) hücreli bataryalar piyasada giderek daha fazla yer edinmeye başladı. Şu anda pazarın %35-40'ını oluşturuyor. Bununla birlikte gelecekte, daha yüksek enerji yoğunluğu ve güvenlik avantajları ile öne çıkan katı hal bataryalarının büyük bir atılım yapması bekleniyor. Ancak bu teknolojinin yaygınlaşması için daha fazla zamana ihtiyaç var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...