Elektrikli araç batarya fiyatları 2026'ya kadar %50 düşecek

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerin daha uygun fiyatlı hale gelebilmesi için batarya fiyatlarının ucuzlaması gerekiyor. Goldman Sachs Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre elektrikli araç batarya fiyatları 2026'ya kadar %50 oranında düşecek. Böylelikle elektrik enerjisi ile çalışan araçlar daha erişilebilir olacak.

Porsche, 27 binden fazla Taycan aracını geri çağırıyor 17 sa. önce eklendi

Yayınlanan rapor 2023'te ortalama 149 dolar/kWh olan batarya fiyatlarının, 2026'ya kadar yaklaşık %50 oranında azalarak 80 dolar/kWh seviyesine ineceğini ortaya koyuyor. Goldman Sachs Research yetkilisi Nikhil Bhandari'ye göre bu düşüşü tetikleyen iki ana etken var.

Bunlardan ilki batarya teknolojisinde yaşanan yenilikler. Yeni nesil bataryalar, daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip ve daha düşük maliyetlerle üretiliyor. İkinci neden ise batarya üretiminde kullanılan hammaddelerin fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi.

Tam Boyutta Gör

Batarya teknolojisinin sürekli olarak gelişiyor

Bhandari, teknik evrim ve enerji yoğunluğundaki artışa dikkat çekti. Batarya yapısındaki değişiklikler ve cell-to-pack (CTP) teknolojisine odaklanılması sayesinde, daha büyük hücreler üretilebiliyor ve modül ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bu da maliyetlerin ciddi ölçüde azalması demek.

LFP (lityum-demir-fosfat) hücreli bataryalar piyasada giderek daha fazla yer edinmeye başladı. Şu anda pazarın %35-40'ını oluşturuyor. Bununla birlikte gelecekte, daha yüksek enerji yoğunluğu ve güvenlik avantajları ile öne çıkan katı hal bataryalarının büyük bir atılım yapması bekleniyor. Ancak bu teknolojinin yaygınlaşması için daha fazla zamana ihtiyaç var.

Tam Boyutta Gör Mevcut batarya teknolojisinin sürekli olarak gelişmesi, katı hal bataryalarının kısa sürede mevcut bataryaların yerini almasını zorlaştırıyor. Sonuç olarak batarya maliyetlerindeki düşüşler, elektrikli araçları hem daha erişilebilir hem de daha cazip hale getirecek. 2026 itibarıyla tüketici talebinde önemli bir artış bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli araç batarya fiyatları 2026'ya kadar %50 düşecek