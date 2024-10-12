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    Elektrikli araç batarya fiyatları 2026'ya kadar %50 düşecek

    Goldman Sachs'ın araştırmasına göre, elektrikli araç bataryalarının fiyatı 2026 yılına kadar neredeyse yarı yarıya düşecek. Bu sayede elektrikli otomobiller daha erişilebilir hale gelecek.
    Elektrikli araç batarya fiyatları 2026'ya kadar %50 düşecek Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillerin daha uygun fiyatlı hale gelebilmesi için batarya fiyatlarının ucuzlaması gerekiyor. Goldman Sachs Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre elektrikli araç batarya fiyatları 2026'ya kadar %50 oranında düşecek. Böylelikle elektrik enerjisi ile çalışan araçlar daha erişilebilir olacak.

    Yayınlanan rapor 2023'te ortalama 149 dolar/kWh olan batarya fiyatlarının, 2026'ya kadar yaklaşık %50 oranında azalarak 80 dolar/kWh seviyesine ineceğini ortaya koyuyor. Goldman Sachs Research yetkilisi Nikhil Bhandari'ye göre bu düşüşü tetikleyen iki ana etken var.

    Bunlardan ilki batarya teknolojisinde yaşanan yenilikler. Yeni nesil bataryalar, daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip ve daha düşük maliyetlerle üretiliyor. İkinci neden ise batarya üretiminde kullanılan hammaddelerin fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi.

    Elektrikli araç batarya fiyatları 2026'ya kadar %50 düşecek Tam Boyutta Gör

    Batarya teknolojisinin sürekli olarak gelişiyor

    Bhandari, teknik evrim ve enerji yoğunluğundaki artışa dikkat çekti. Batarya yapısındaki değişiklikler ve cell-to-pack (CTP) teknolojisine odaklanılması sayesinde, daha büyük hücreler üretilebiliyor ve modül ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bu da maliyetlerin ciddi ölçüde azalması demek.

    LFP (lityum-demir-fosfat) hücreli bataryalar piyasada giderek daha fazla yer edinmeye başladı. Şu anda pazarın %35-40'ını oluşturuyor. Bununla birlikte gelecekte, daha yüksek enerji yoğunluğu ve güvenlik avantajları ile öne çıkan katı hal bataryalarının büyük bir atılım yapması bekleniyor. Ancak bu teknolojinin yaygınlaşması için daha fazla zamana ihtiyaç var.

    Elektrikli araç batarya fiyatları 2026'ya kadar %50 düşecek Tam Boyutta Gör
    Mevcut batarya teknolojisinin sürekli olarak gelişmesi, katı hal bataryalarının kısa sürede mevcut bataryaların yerini almasını zorlaştırıyor. Sonuç olarak batarya maliyetlerindeki düşüşler, elektrikli araçları hem daha erişilebilir hem de daha cazip hale getirecek. 2026 itibarıyla tüketici talebinde önemli bir artış bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 19 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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