Koreliler yangına ve patlamaya dayanıklı batarya geliştirdi

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Elektrikli araç bataryalarında son yıllarda önemli bir ilerleme kaydedildi ancak daha gidilecek uzun bir yol var. Dünya genelinde araştırmacılar bataryaları daha iyi hale getirmek için yeni yollar arıyor. Daegu Gyeongbuk Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (DGIST) bir ekip, kısa süre önce bu konuda önemli bir gelişmeye imza attı.

Güvenliği ve dayanıklılığı artıran üç katmanlı yapı

Tam Boyutta Gör Koreli ekip, "üç katmanlı katı polimer elektrolite" sahip yenilikçi bir lityum metal batarya geliştirdi. Güvenlik ve dayanıklılık adına üç katmanlı yapıda geliştirildiği belirtilen bataryanın en önemli özelliği, olası bir yangın durumunda kendi kendini söndürebiliyor olması. Üstelik 1000 şarj döngüsünden sonra kapasitesini yüzde 88'e yakın oranda koruduğu da verilen bilgiler arasında.

Geleneksel katı polimer elektrolitli bataryalarda lityum, şarj ve deşarj sırasında dendritler oluşturabiliyor. Yunanca dendron yani ağaç sözcüğünden türeyen bu kavram, küçük, ağaç benzeri çatlakları (veya yapısal bozulmaları) tanımlamak için kullanılıyor. Dendritler kulağa zararsız gibi gelse de bataryalardaki görünmez tehlike olarak nitelendirilebilir çünkü pilin iç bağlantılarına zarar vererek patlama ve yangın riskini önemli ölçüde artırıyor.

Bu durum lityum metal bataryaların tam potansiyeline ulaşmasını engelleyen sorunların başında geliyor. Ancak Koreli ekibin yeni geliştirdiği batarya bu handikapı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Üç katmanlı bu bataryanın yumuşak dış katmanları elektrotlar arasındaki bağlantının daha iyi olmasını sağlıyor. Ortadaki sert katman ise bataryanın yapısal bütünlüğünü güçlendirerek güvenliği artıriyor.

Dekabromodifenil etan bileşiği yanma sürecini engelliyor

Tam Boyutta Gör Yapılan açıklamaya göre, geliştirilen bataryadaki elektrolit, alev geciktirici olarak bilinen Dekabromodifenil etan (DBDPE) ile desteklenmiş. DBDPE, yüksek düzeyde brom (%82) içerdiği için alev geciktirici görevi görüyor. Isıya karşı yüksek direnç gösteren bu organik bileşik, yanma sürecini engelleyerek yangının yayılmasını etkili bir şekilde durdurmayı veya yavaşlatmayı sağlıyor. Bataryanın genel sağlamlığını artırmak adına da yüksek konsantrasyonlu lityum tuzu ve zeolit kullanılmış.

Söz konusu bataryanın tek özelliği yangın riskine karşı dayanıklı olması değil elbette. Ekibin başındaki isim olan Dr. Kim Jae-Hyun, geliştirdikleri batarya tasarımının 1000 şarj ve deşarj döngüsünden sonra da performansının %87.9'unu koruduğunu ifade ediyor. Jae-Hyun, bu değerin aynı döngüde kapasitesinin ortalama %20-30'unu kaybeden birçok bataryaya göre iyi bir ilerleme olduğunun altını çiziyor. Bu da demek oluyor ki 300 km menzile sahip bir elektrikli otomobil, 300 bin km'ye geldiğinde bile kapasitesinin %88'ini koruyarak 265 km civarında bir menzil sunabilir.

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Dr. Kim Jae-Hyun, yaptıkları çalışmanın katı polimer elektrolitler kullanan lityum metal pillerin ticarileştirilmesine önemli bir katkı sağlamasını beklediklerini söyledi. Ayrıca bu bataryanın sadece elektrikli araçlarda değil enerji depolama çözümleri, akıllı telefonlar ve giyilebilir cihazlar gibi pek çok kullanım alanına uygun olduğu da ifade ediliyor.

Not: Haberde temsili bir batarya görseli kullanılmıştır.

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Koreliler yangına ve patlamaya dayanıklı batarya geliştirdi