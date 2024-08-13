Yeni bir araştırmaya göre elektrikli araç bataryaları 15 yıl öncesine göre yüzde 90 daha ucuz

Elektrikli araç kullanımı geçmiş yıllara göre artık daha yaygın. Bunun en büyük sebeplerinden biri de batarya maliyetlerinin eskiye göre çok daha düşmüş olması. Hal böyle olunca elektrikli otomobil fiyatları da tüketiciler için daha erişilebilir hale geliyor.
ABD'de Enerji Departmanı'nın Araç Teknolojileri Ofisi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, elektrikli araç bataryalarının üretim maliyeti 2008 ile 2023 yılları arasında yüzde 90 düşüş gösterdi. Bu da üreticilerin içten yanmalı motorlu araçlar ve elektrikli araçlar arasındaki fiyat farkını azaltmasına imkan sağlıyor.
Söz konusu rapor, yılda en az 100 bin adetlik üretim hacmine sahip binek ve hafif ticari araçları kapsıyor. Elbette 15 yıllık enflasyon da hesaba katıldığında fark o kadar büyük değil. 2008 yılındaki orijinal maliyet, güncel dolar değerine göre değerlendirildiğinde 1000 dolar civarına düşüyor. Buna rağmen aradaki farkın etkileyici olduğunu söylemek mümkün.
Otomobil üreticileri, önümüzdeki birkaç yılda batarya maliyetlerindeki düşüşün devam etmesini bekliyor. Market analiz firması Gartner'a göre, 2027 yılı itibarıyla elektrikli araç üretim maliyeti içten yanmalılara kıyasla daha az olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.