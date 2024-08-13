Yeni bir araştırmaya göre elektrikli araç bataryaları 15 yıl öncesine göre yüzde 90 daha ucuz

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Elektrikli araç kullanımı geçmiş yıllara göre artık daha yaygın. Bunun en büyük sebeplerinden biri de batarya maliyetlerinin eskiye göre çok daha düşmüş olması. Hal böyle olunca elektrikli otomobil fiyatları da tüketiciler için daha erişilebilir hale geliyor.

ABD'de Enerji Departmanı'nın Araç Teknolojileri Ofisi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, elektrikli araç bataryalarının üretim maliyeti 2008 ile 2023 yılları arasında yüzde 90 düşüş gösterdi. Bu da üreticilerin içten yanmalı motorlu araçlar ve elektrikli araçlar arasındaki fiyat farkını azaltmasına imkan sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Araştırmaya göre, bir lityum iyon batarya paketinin üretim maliyeti 2008 yılında kWsa başına 1415 dolar seviyesindeyken 2023 yılında bu değer 139 dolara kadar düştü. Bunda batarya teknolojilerindeki ve kimyalarındaki iyileştirmeler, yeni üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve üretim hacminde gözle görülür artış yaşanmasının etkisi büyük.

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Söz konusu rapor, yılda en az 100 bin adetlik üretim hacmine sahip binek ve hafif ticari araçları kapsıyor. Elbette 15 yıllık enflasyon da hesaba katıldığında fark o kadar büyük değil. 2008 yılındaki orijinal maliyet, güncel dolar değerine göre değerlendirildiğinde 1000 dolar civarına düşüyor. Buna rağmen aradaki farkın etkileyici olduğunu söylemek mümkün.

Otomobil üreticileri, önümüzdeki birkaç yılda batarya maliyetlerindeki düşüşün devam etmesini bekliyor. Market analiz firması Gartner'a göre, 2027 yılı itibarıyla elektrikli araç üretim maliyeti içten yanmalılara kıyasla daha az olacak.

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Batarya üretim maliyetleri 15 yılda yüzde 90 azaldı