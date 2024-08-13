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    Yeni bir araştırmaya göre elektrikli araç bataryaları 15 yıl öncesine göre yüzde 90 daha ucuz

    Bir lityum iyon batarya paketinin üretim maliyeti 2008 yılında kWsa başına 1415 dolar seviyesindeyken 2023 yılında bu değer 139 dolara kadar düştü.               

    Elektrikli araç kullanımı geçmiş yıllara göre artık daha yaygın. Bunun en büyük sebeplerinden biri de batarya maliyetlerinin eskiye göre çok daha düşmüş olması. Hal böyle olunca elektrikli otomobil fiyatları da tüketiciler için daha erişilebilir hale geliyor.

    ABD'de Enerji Departmanı'nın Araç Teknolojileri Ofisi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, elektrikli araç bataryalarının üretim maliyeti 2008 ile 2023 yılları arasında yüzde 90 düşüş gösterdi. Bu da üreticilerin içten yanmalı motorlu araçlar ve elektrikli araçlar arasındaki fiyat farkını azaltmasına imkan sağlıyor.

    Batarya üretim maliyetleri 15 yılda yüzde 90 azaldı Tam Boyutta Gör
    Araştırmaya göre, bir lityum iyon batarya paketinin üretim maliyeti 2008 yılında kWsa başına 1415 dolar seviyesindeyken 2023 yılında bu değer 139 dolara kadar düştü. Bunda batarya teknolojilerindeki ve kimyalarındaki iyileştirmeler, yeni üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve üretim hacminde gözle görülür artış yaşanmasının etkisi büyük.

    Söz konusu rapor, yılda en az 100 bin adetlik üretim hacmine sahip binek ve hafif ticari araçları kapsıyor. Elbette 15 yıllık enflasyon da hesaba katıldığında fark o kadar büyük değil. 2008 yılındaki orijinal maliyet, güncel dolar değerine göre değerlendirildiğinde 1000 dolar civarına düşüyor. Buna rağmen aradaki farkın etkileyici olduğunu söylemek mümkün.

    Otomobil üreticileri, önümüzdeki birkaç yılda batarya maliyetlerindeki düşüşün devam etmesini bekliyor. Market analiz firması Gartner'a göre, 2027 yılı itibarıyla elektrikli araç üretim maliyeti içten yanmalılara kıyasla daha az olacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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