Porsche, 27 binden fazla Taycan aracını “kısa devre” riski nedeniyle geri çağırıyor

Porsche ve Audi'den geri çağırma
Porsche, sorunun hangi araçlarda yaşandığını kesin olarak tespit edebilmiş değil. Ancak şirket, Ekim 2019 ile Şubat 2024 tarihleri arasında üretilen Taycan modellerine sahip olan kullanıcılardan araçlarını yetkili servislere götürmelerini istiyor. Firma burada araçlara teşhis yazılımları yükleyerek sorun olup olmadığını takip edecek. Ayrıca, sorun çözülene kadar araç sahiplerine bataryalarını yalnızca yüzde 80 oranında şarj etmeleri öneriliyor.
Bu durum, birçok kişiye 2021 yılında Chevrolet'in popüler elektrikli modeli Chevy Bolt'un yaşadığı sorunları hatırlatıyor. Chevy Bolt da benzer bir batarya yangın riski nedeniyle geri çağrılmış ve 2017-2019 yılları arasında üretilen modellerin bataryaları 1.8 milyar dolarlık bir maliyetle değiştirilmişti. Chevy, bu sorunlar nedeniyle Bolt'un üretimini durdurmuş ve 2020-2022 modellerine sahip olan kullanıcılara 1.400 dolarlık bir tazminat ödemek zorunda kalmıştı.
Bu arada Audi, Taycan ile aynı platformu paylaşan 6.499 adet E-tron GT ve RS aracını aynı nedenle geri çağırıyor. Ayrıca sorunun LG Chem üretimi bataryalarda olduğunun da altı çiziliyor. İlginçtir, Chevy Bolt da yine LG Chem bataryaları kullanıyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...