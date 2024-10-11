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    Anlık Bildirim

    Porsche, 27 binden fazla Taycan aracını “kısa devre” riski nedeniyle geri çağırıyor

    Porsche, yangına neden olabilecek olası bir kısa devre riski nedeniyle binlerce Taycan elektrikli aracını geri çağırıyor. Açıklamaya göre Porsche. ABD'de 27.000'den fazla aracı geri çağırdı.
    Porsche, 27 binden fazla Taycan aracını geri çağırıyor Tam Boyutta Gör
    Alman otomobil devi Porsche, popüler elektrikli modeli Taycan'da yaşanan olası bir kısa devre riski nedeniyle 27.000'den fazla aracı geri çağırdı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 ile 2024 yılları arasında üretilen bazı Taycan modellerinde bataryanın hücre blok modüllerinde kısa devre riski bulunuyor. Şirket, söz konusu modellerin sahiplerine Kasım ayı sonuna kadar bildirim göndermeye başlayacak.

    Porsche ve Audi'den geri çağırma

    Porsche, sorunun hangi araçlarda yaşandığını kesin olarak tespit edebilmiş değil. Ancak şirket, Ekim 2019 ile Şubat 2024 tarihleri arasında üretilen Taycan modellerine sahip olan kullanıcılardan araçlarını yetkili servislere götürmelerini istiyor. Firma burada araçlara teşhis yazılımları yükleyerek sorun olup olmadığını takip edecek. Ayrıca, sorun çözülene kadar araç sahiplerine bataryalarını yalnızca yüzde 80 oranında şarj etmeleri öneriliyor.

    Bu durum, birçok kişiye 2021 yılında Chevrolet'in popüler elektrikli modeli Chevy Bolt'un yaşadığı sorunları hatırlatıyor. Chevy Bolt da benzer bir batarya yangın riski nedeniyle geri çağrılmış ve 2017-2019 yılları arasında üretilen modellerin bataryaları 1.8 milyar dolarlık bir maliyetle değiştirilmişti. Chevy, bu sorunlar nedeniyle Bolt'un üretimini durdurmuş ve 2020-2022 modellerine sahip olan kullanıcılara 1.400 dolarlık bir tazminat ödemek zorunda kalmıştı.

    Bu arada Audi, Taycan ile aynı platformu paylaşan 6.499 adet E-tron GT ve RS aracını aynı nedenle geri çağırıyor. Ayrıca sorunun LG Chem üretimi bataryalarda olduğunun da altı çiziliyor. İlginçtir, Chevy Bolt da yine LG Chem bataryaları kullanıyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 4 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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