Porsche, 27 binden fazla Taycan aracını “kısa devre” riski nedeniyle geri çağırıyor

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Tam Boyutta Gör Alman otomobil devi Porsche, popüler elektrikli modeli Taycan'da yaşanan olası bir kısa devre riski nedeniyle 27.000'den fazla aracı geri çağırdı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 ile 2024 yılları arasında üretilen bazı Taycan modellerinde bataryanın hücre blok modüllerinde kısa devre riski bulunuyor. Şirket, söz konusu modellerin sahiplerine Kasım ayı sonuna kadar bildirim göndermeye başlayacak.

Porsche ve Audi'den geri çağırma

Porsche, sorunun hangi araçlarda yaşandığını kesin olarak tespit edebilmiş değil. Ancak şirket, Ekim 2019 ile Şubat 2024 tarihleri arasında üretilen Taycan modellerine sahip olan kullanıcılardan araçlarını yetkili servislere götürmelerini istiyor. Firma burada araçlara teşhis yazılımları yükleyerek sorun olup olmadığını takip edecek. Ayrıca, sorun çözülene kadar araç sahiplerine bataryalarını yalnızca yüzde 80 oranında şarj etmeleri öneriliyor.

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Bu durum, birçok kişiye 2021 yılında Chevrolet'in popüler elektrikli modeli Chevy Bolt'un yaşadığı sorunları hatırlatıyor. Chevy Bolt da benzer bir batarya yangın riski nedeniyle geri çağrılmış ve 2017-2019 yılları arasında üretilen modellerin bataryaları 1.8 milyar dolarlık bir maliyetle değiştirilmişti. Chevy, bu sorunlar nedeniyle Bolt'un üretimini durdurmuş ve 2020-2022 modellerine sahip olan kullanıcılara 1.400 dolarlık bir tazminat ödemek zorunda kalmıştı.

Bu arada Audi, Taycan ile aynı platformu paylaşan 6.499 adet E-tron GT ve RS aracını aynı nedenle geri çağırıyor. Ayrıca sorunun LG Chem üretimi bataryalarda olduğunun da altı çiziliyor. İlginçtir, Chevy Bolt da yine LG Chem bataryaları kullanıyordu.

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Porsche, 27 binden fazla Taycan aracını geri çağırıyor