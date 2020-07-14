Elektrikli BMW iX3 tanıtıldı: Yeni nesil eDrive teknolojisi ve 460 km menzil

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Son yıllarda ürün gamını elektriklendirmeye büyük önem veren markalardan biri de BMW. Alman üretici, uzun süren teaser kampanyasının ardından ilk elektrikli SUV modeli BMW iX3’ü resmi olarak tanıttı.

Adından da anlaşılacağı üzere içten yanmalı motorlu X3’ü baz alan elektrikli BMW iX3, markanın beşinci nesil eDrive sistemini kullanıyor. Bu sistem dahilinde araçta 282 beygir güç ve 400 Nm tork üreten bir elektrik motoru ve 80 kWh’lık batarya (74 kWh kullanılabilir) paketi bulunuyor. BMW, elektrikli SUV modelinin bu kombinasyon ile birlikte WLTP’ye göre tam şarjla 460 kilometre sürüş menziline sahip olduğunu belirtiyor.

“Klasik BMW sürüş deneyimi” sunan BMW iX3’teki elektrik motoru arka tekerleklere güç veriyor. 0-100 km/s hızlanmasını 6.8 saniyede tamamlayan SUV’un maksimum sürati 180 km/s ile sınırlandırılmış. 150 kW hızlı şarj desteğine sahip olan aracın bataryası sadece 34 dakikada 0’dan yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor. Hızlı şarj istasyonunda 10 dakikalık şarj BMW iX3’e sürüş menziline 100 km ekliyor.

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Genel yapısı itibariyle içten yanmalı kardeşine benzeyen BMW iX3’ün dış tasarımında modele özel detaylar mevcut. Kapalı bir panel şeklinde tasarlanan ve mavi detaylarla süslenen böbrek ızgara ve aerodinamik tasarımı sayesinde hava direncini yüzde 5 civarında düşürüp iX3’ün menziline fazladan 10 kilometre ekleyen 19 inç alaşım jantları bu detaylar arasında göstermek mümkün. BMW iX3’ün hava sürtünme katsayısının totalde 0.29 olduğunu da belirtelim.

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Elektrikli bir otomobile baktığımızı belli eden mavi detaylar BMW iX3’ün iç mekanında da devam ediyor. Müşteriler, iX3’ü alırken beş farklı kabin tasarımı, standart veya spor koltuklar ve altı farklı metalik gövde rengi arasından dilediğini seçebiliyor. İç mekan demişken, iX3’teki 510 litrelik bagaj hacminin arka koltukların katlanmasıyla birlikte 1560 litreye kadar yükseldiğini de belirtelim. Bunun yanı sıra tüm versiyonlarda elektronik olarak ayarlanabilir amortisörlere sahip adaptif süspansiyon sistemi standart olarak sunuluyor.

Elektrikli araçların özellikle düşük hızlarda motor sesi çıkarmaması yayalar için tehlikeli görüldüğünden dolayı, bu araçlara yapay motor sesi ekleniyor. Alman marka, Hans Zimmer iş birliğiyle geliştirdiği bu yapay ses sistemine BMW IconicSounds Electric adını vermiş. Söz konusu sistem, hızlanma ve yavaşlama esnasında içten yanmalı motorlu araçların çıkardığı sesi etrafa yayarak yayaların araçtan haberdar olmasını sağlıyor. BMW iX3 ile ilk çıkışını yapan bu sistem BMW’nin gelecekteki elektrikli modellerinde de kullanılacak.

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