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    Elektrikli BMW iX3 tanıtıldı: Yeni nesil eDrive teknolojisi ve 460 km menzil

    Alman otomotiv devi BMW, ilk elektrikli crossover modeli iX3'ü görücüye çıkardı. Uzunca bir teaser sürecinin ardından gelen elektrikli BMW iX3, tasarımı ve teknolojileriyle dikkat çekiyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli BMW iX3 tanıtıldı: Yeni nesil eDrive teknolojisi ve 460 km menzil
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    Son yıllarda ürün gamını elektriklendirmeye büyük önem veren markalardan biri de BMW. Alman üretici, uzun süren teaser kampanyasının ardından ilk elektrikli SUV modeli BMW iX3’ü resmi olarak tanıttı.

    Adından da anlaşılacağı üzere içten yanmalı motorlu X3’ü baz alan elektrikli BMW iX3, markanın beşinci nesil eDrive sistemini kullanıyor. Bu sistem dahilinde araçta 282 beygir güç ve 400 Nm tork üreten bir elektrik motoru ve 80 kWh’lık batarya (74 kWh kullanılabilir) paketi bulunuyor. BMW, elektrikli SUV modelinin bu kombinasyon ile birlikte WLTP’ye göre tam şarjla 460 kilometre sürüş menziline sahip olduğunu belirtiyor.

    “Klasik BMW sürüş deneyimi” sunan BMW iX3’teki elektrik motoru arka tekerleklere güç veriyor. 0-100 km/s hızlanmasını 6.8 saniyede tamamlayan SUV’un maksimum sürati 180 km/s ile sınırlandırılmış. 150 kW hızlı şarj desteğine sahip olan aracın bataryası sadece 34 dakikada 0’dan yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor. Hızlı şarj istasyonunda 10 dakikalık şarj BMW iX3’e sürüş menziline 100 km ekliyor.

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    Elektrikli BMW iX3 tanıtıldı: Yeni nesil eDrive teknolojisi ve 460 km menzil
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    Genel yapısı itibariyle içten yanmalı kardeşine benzeyen BMW iX3’ün dış tasarımında modele özel detaylar mevcut. Kapalı bir panel şeklinde tasarlanan ve mavi detaylarla süslenen böbrek ızgara ve aerodinamik tasarımı sayesinde hava direncini yüzde 5 civarında düşürüp iX3’ün menziline fazladan 10 kilometre ekleyen 19 inç alaşım jantları bu detaylar arasında göstermek mümkün. BMW iX3’ün hava sürtünme katsayısının totalde 0.29 olduğunu da belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "2021 Ford Bronco Sport da tanıtıldı: Arazi yeteneği dikkat çekiyor"

    Elektrikli bir otomobile baktığımızı belli eden mavi detaylar BMW iX3’ün iç mekanında da devam ediyor. Müşteriler, iX3’ü alırken beş farklı kabin tasarımı, standart veya spor koltuklar ve altı farklı metalik gövde rengi arasından dilediğini seçebiliyor. İç mekan demişken, iX3’teki 510 litrelik bagaj hacminin arka koltukların katlanmasıyla birlikte 1560 litreye kadar yükseldiğini de belirtelim. Bunun yanı sıra tüm versiyonlarda elektronik olarak ayarlanabilir amortisörlere sahip adaptif süspansiyon sistemi standart olarak sunuluyor.

    Elektrikli araçların özellikle düşük hızlarda motor sesi çıkarmaması yayalar için tehlikeli görüldüğünden dolayı, bu araçlara yapay motor sesi ekleniyor. Alman marka, Hans Zimmer iş birliğiyle geliştirdiği bu yapay ses sistemine BMW IconicSounds Electric adını vermiş. Söz konusu sistem, hızlanma ve yavaşlama esnasında içten yanmalı motorlu araçların çıkardığı sesi etrafa yayarak yayaların araçtan haberdar olmasını sağlıyor. BMW iX3 ile ilk çıkışını yapan bu sistem BMW’nin gelecekteki elektrikli modellerinde de kullanılacak.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Teterboro (Barış ) 58 dk.
    fiyatı da 15 bin TL olursa iyi olur...
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    AyKqT 1 sa.
    BMW artık değiştirmeyecekmisin şu tasarımını, yıllardır iç dış hep aynı.
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    fuckulteli 1 sa.
    Bu elektrikli araçlar sessiz olduğundan yapay ses çıkartan sistemler ne zamana kadar bu otomobillere dahil edilecek?

    * Örneğin 50 sene sonra tüm otomobiller elektrikli olduğunda bile araçlara yapay ses eklenecek mi, insanlar yapay sese alışırsa yine tüm araçlar elektrikli olmasına rağmen gürültü yaparlar. Can güvenliği önemli fakat, insanlar otomobiller hızlı gittiği için yoldan uzak kalıp kaldırımdan yürümeyi güvenli buluyorlar.. (çoğu insan) yola kontrolsüz atlamıyor çünkü asfalt yolun motorlu taşıtlar için olduğunu biliyor. İnsanların sessiz yaklaşan taşıtların farkına varması gerekmez mi? Benim de, ailemin de, komşumun da..

    * Gerçi kaldırımın yanındaki mavi renkli bisiklet yolundan yürüyen insanları etrafımda görürken; sessiz bisikletin farkına varmayan insanlar varken ben ne yazdım yukarıya.. :/
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    Whisper911 (murat kasapoglu) 1 sa.
    Yarım saatte yüzde 80 oldukça iyi. Bir yemek molasında araç epey menzil ekliyor. Zamanla aracın altından kablosuz şarj özellikleri de eklenecek. Park yerinde fişe falan takmadan kendiliğinden şarj olacak. Pil teknolojisi aşırı ilerlemiyor ancak hızlı şarj konusunda çok gelişme kaydedildi. Oppo yarın 125w hızlı şarj özelliğini tanıtacakmış. Telefon 10 dakikada tamamen doluyor. Şimdilik batara ömründen götürecek olsa da zamanla bu sorunun da üstesinden gelecekler.
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    oray (Oray G) 2 sa.
    turkiye’ye anca 2021 sonunda gelir, onda da stok kalmaz. anca bakariz
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