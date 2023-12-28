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    Tesla'nın yeni rakibi Xiaomi SU7 ailesi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatlar

    Xiaomi, 28 Aralık'ta düzenlediği etkinlikte ilk elektrikli otomobil modeli Xiaomi SU7 ailesini tanıttı. HyperOS yazılımıyla çalışan Xiaomi elektrikli araba özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
    xiaomi su7 elektrikli araba tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, elektrikli araçlar dünyasına adım attı. Çinli teknoloji devi, bugün Pekin’de düzenlenen Stride lansman etkinliğinde ilk elektrikli otomobilin üzerindeki perdeyi kaldırdı; Xiaomi SU7 resmî olarak tanıtıldı.

    Xiaomi SU7 özellikleri

    Xiaomi SU7, Çin’de Xiaomi adına Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC) tarafından üretilecek. Coupe elektrikli otomobil, şirketin popüler akıllı telefon markası Mi adı altında satışa sunulacak ve SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç modelle satışa sunulacak. Xiaomi, SU7’yi mavi (aqua blue), gri (mineral grey) ve yeşil (Verdant Green) olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunacak.

    Lei, etkinlikte Xiaomi otomobillerin otonom sürüş yetenekleriyle sektörde dikkat çekici olacağını söyledi. Xiaomi SU7, kendi kendine park etme, uyarlanabilir hız sabitleyici vb. lidar tabanlı otonom sürüş özellikleriyle donatılmış olarak geliyor. Araç, markanın HyperOS işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

    Xiaomi, SU7'yi iki pil paketi seçeneğiyle sunacak giriş seviyesi donanımlarda BYD’nin 73,6 kWh lityum demir fosfat (LFP) pili ve CATL’nin daha büyük 101 kWh CTB pil paketi. SU7'nin tek şarjla 800 km'ye kadar yol alabildiği söylendi. Xiaomi, SU7'nin daha büyük 150 kWh pil paketine sahip yeni V8 versiyonunu da tanıtacağını belirtti.

    Elektrikli araba, tek motorlu ve çift motorlu olmak üzere iki güç aktarma sistemi seçeneğiyle satışa sunulacak. İlki, 220kW (295 bg) azami çıkışa ve 210 km/saat azami hıza sahip arkadan çekişli bir motora sahip. Çift motor kurulumu, toplam 495kW (664 hp) çıkışa sahip dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan üst düzey donanım için ayrılmıştır. Bu versiyon 265 km/s azami hıza sahip. Xiaomi, SU7’nin 21.000 rpm'ye kadar çıkan motor dönüş hızıyla küresel pazardaki en hızlı elektrikli araçlardan biri olduğunu iddia ediyor.

    Xiaomi SU7 elektrikli otomobilin fiyatı henüz açıklanmadı.

    Xiaomi patronu Lei Jun'ın "Dünyanın en büyük 5 otomobil üreticisinden biri olacağız. SU7, Porsche ve Tesla ile karşılaştırılabilecek bir rüya araba" sözleri dikkat çekti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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