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    BMW, yeni nesil iX3'ün testlerinde son aşamaya yaklaştı

    Bu yılın sonuna doğru tanıtılması beklenen ikinci nesil BMW iX3, yeni platformu sayesinde mevcut modellere göre çok daha gelişmiş özellikler sunacak.             
    BMW, yeni nesil iX3'ün testlerinde son aşamaya yaklaştı Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi BMW için yeni bir çağın başlangıcı yakın. Şirketin yeni Neue Klasse platformunu kullanacak ilk elektrikli modeli iX3'ün testlerinde son aşamaya girildi. Bu yılın sonunda tanıtılması beklenen yeni nesil BMW iX3, 2026 yılında satışa sunulacak.

    Geliştirme sürecinin son aşamalarında olan ikinci nesil BMW iX3'ün Güney Afrika'da sıcak hava koşullarındaki performansı test ediliyor. Hatırlanacak olursa yeni iX3'ün ön gösterimi yaklaşık bir yıl önce Neue Klasse Vision X konseptiyle yapılmıştı. Özellikle ön tarafta markanın geçmişinden esintiler taşıyan bu tasarım, iX3'ün seri üretim versiyonuna da sirayet edecek.

    BMW, yeni nesil iX3'ün testlerinde son aşamaya yaklaştı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli SUV'un teknik detayları henüz belli değil ancak yeni platformun 800V elektrik mimarisi ile yüksek hızlı şarj özelliğini mümkün kılacağını ve bataryaların şimdikilere kıyasla %20 daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olacağını biliyoruz. Bu durum, verimlilikte %20'ye, sürüş menzilinde ise %30'a kadar artış yaşanmasını sağlayacak.

    Daha verimli ve hafif motorların kullanıldığı platform, bu sayede en güçlü BMW modellerinin dört motorla donatılabilmesini sağlayacak. Ancak yeni nesil iX3'te bir veya iki motorlu güç aktarma sistemlerinin kullanılması kuvvetle muhtemel.

    BMW, yeni nesil iX3'ün testlerinde son aşamaya yaklaştı Tam Boyutta Gör
    BMW ayrıca yeni platformu için kendi bünyesinde dört yeni kontrol ünitesi geliştirdi. Şirket tarafından "süper beyinler" olarak adlandırılan çiplerin, 10 kat daha fazla işlem gücü sunduğu belirtiliyor. Araç bu sayede daha gelişmiş otonom sürüş yeteneklerine kavuşacak.
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