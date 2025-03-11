BMW, yeni nesil iX3'ün testlerinde son aşamaya yaklaştı

Geliştirme sürecinin son aşamalarında olan ikinci nesil BMW iX3'ün Güney Afrika'da sıcak hava koşullarındaki performansı test ediliyor. Hatırlanacak olursa yeni iX3'ün ön gösterimi yaklaşık bir yıl önce Neue Klasse Vision X konseptiyle yapılmıştı. Özellikle ön tarafta markanın geçmişinden esintiler taşıyan bu tasarım, iX3'ün seri üretim versiyonuna da sirayet edecek.
Daha verimli ve hafif motorların kullanıldığı platform, bu sayede en güçlü BMW modellerinin dört motorla donatılabilmesini sağlayacak. Ancak yeni nesil iX3'te bir veya iki motorlu güç aktarma sistemlerinin kullanılması kuvvetle muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: