Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi BMW için yeni bir çağın başlangıcı yakın. Şirketin yeni Neue Klasse platformunu kullanacak ilk elektrikli modeli iX3'ün testlerinde son aşamaya girildi. Bu yılın sonunda tanıtılması beklenen yeni nesil BMW iX3, 2026 yılında satışa sunulacak.

Geliştirme sürecinin son aşamalarında olan ikinci nesil BMW iX3'ün Güney Afrika'da sıcak hava koşullarındaki performansı test ediliyor. Hatırlanacak olursa yeni iX3'ün ön gösterimi yaklaşık bir yıl önce Neue Klasse Vision X konseptiyle yapılmıştı. Özellikle ön tarafta markanın geçmişinden esintiler taşıyan bu tasarım, iX3'ün seri üretim versiyonuna da sirayet edecek.

Tam Boyutta Gör Elektrikli SUV'un teknik detayları henüz belli değil ancak yeni platformun 800V elektrik mimarisi ile yüksek hızlı şarj özelliğini mümkün kılacağını ve bataryaların şimdikilere kıyasla %20 daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olacağını biliyoruz. Bu durum, verimlilikte %20'ye, sürüş menzilinde ise %30'a kadar artış yaşanmasını sağlayacak.

Daha verimli ve hafif motorların kullanıldığı platform, bu sayede en güçlü BMW modellerinin dört motorla donatılabilmesini sağlayacak. Ancak yeni nesil iX3'te bir veya iki motorlu güç aktarma sistemlerinin kullanılması kuvvetle muhtemel.

Tam Boyutta Gör BMW ayrıca yeni platformu için kendi bünyesinde dört yeni kontrol ünitesi geliştirdi. Şirket tarafından "süper beyinler" olarak adlandırılan çiplerin, 10 kat daha fazla işlem gücü sunduğu belirtiliyor. Araç bu sayede daha gelişmiş otonom sürüş yeteneklerine kavuşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BMW, yeni nesil iX3'ün testlerinde son aşamaya yaklaştı