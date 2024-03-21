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    BMW, Neue Klasse X konseptini tanıttı: Yeni nesil iX3'e temel oluşturacak

    BMW, elektrikli Neue Klasse X ismindeki konsept SUV'sini tanıttı. Büyük olasılıkla yeni BMW iX3'e temel olacak olan otomobil, 2025'te üretime girecek. Peki yeni konsept araç neler sunuyor?
    BMW, Neue Klasse X konseptini tanıttı: Yeni nesil iX3 olacak Tam Boyutta Gör
    BMW, elektrikli Neue Klasse X ismindeki konsept SUV'sini tanıttı. BMW iX3 boyutundaki otomobil, geçen yıl ön gösterimi yapılan Vision Neue Klasse sedanın üretim versiyonuna katılarak 2025 yılında üretime girecek. X, Neue Klasse platformunu kullanacak altı elektrikli araçtan ikincisi olup, tamamı 2025 ile 2027 yılları arasında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    Vision Neue Klasse X'in ön kısmında, 2002 yılının klasik BMW'leri ve 60'ların orijinal Neue Klasse sedanını oldukça anımsatan ince bir böbrek ızgara bulunuyor. Bu ızgaralar beyaz LED'ler ile aydınlatılıyor. Düşük omuz çizgisi ve panaromik tavana sahip konsept araç, bu sayede havadar bir iç mekana kavuşmuş.

    BMW, Neue Klasse X konseptini tanıttı: Yeni nesil iX3 olacak Tam Boyutta Gör

    %30 daha fazla menzil

    BMW, konspet aracın diğer X modellerinden %20 daha aerodinamik olduğunu söylüyor. Ayrıca yeni lastik ve fren tasarımının da katkısıyla verimliliğin %25 arttırıldığı belirtiliyor.

    Neue Klasse X'in motor gücü veya menzil rakamlarına dair bir resmi açıklamada bulunulmadı. Ancak menzilde %30 iyileşme ve şarj hızında benzer oranda artış vadeden BMW'nin altıncı nesil eDrive teknolojisini kullandığı açıklandı. Batarya tarafında ise enerji yoğunluğu daha fazla olan silindirik pil hücrelerinin yanı sıra, daha hızlı şarj için 800 volt mimariye sahip olacak.

    10 kat daha fazla işlem gücü

    BMW, Neue Klasse X için kendi bünyesinde dört yeni kontrol ünitesi geliştirdi. Şirket tarafından "süper beyinler" olarak adlandırılan çiplerin, 10 kat daha fazla işlem gücü sunduğu belirtiliyor. Araç bu sayede daha gelişmiş otonom sürüş yeteneklerine kavuşacak.

    Neue Klasse X  ile iDrive kontrolcüsüne son veriliyor. Bunun yerine direksiyon simidindeki düğmeler ile BMW Panoramik Görüş ve Merkezi Ekran kontrol edilebilecek. Ayrıca, HyPersonX olarak adlandırılan direksiyon simidinde aracın çıkardığı yapay sesi ayarlayabilen bir düğme yer alacak.

    Ön cam boyunca uzanan Panoramik Görüş ile BMW geleneksel bilgi-eğlence sistemini bir adım daha ileriye taşıyor. Bilgileri, ön camın tüm genişliği boyunca sürücünün göz hizasına uyacak şekilde gösterebiliyor.

    BMW, Neue Klasse X konseptini tanıttı: Yeni nesil iX3 olacak Tam Boyutta Gör
    Büyük olasılıkla ikinci nesil iX3'e temel oluşturacak Neue Klasse X'in üretim versiyonu, önümüzdeki yıl BMW'nin Macaristan'daki Debrecen fabrikasından çıkacak. Bu arada raporlar, BMW'nin içten yanmalı motorla çalışan X3'ü Neue Klasse X'ten ayrı bir model olarak bir nesil daha sürdüreceğini söylüyor. İçten yanmalı otomobilin, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde üretime girmesi bekleniyor. Mevcut X3 ve iX3 serisinin aksine, yeni nesilde Neue Klasse platformuyla beraber iki model birbirinden farklılaşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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