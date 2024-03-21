BMW, Neue Klasse X konseptini tanıttı: Yeni nesil iX3'e temel oluşturacak

Vision Neue Klasse X'in ön kısmında, 2002 yılının klasik BMW'leri ve 60'ların orijinal Neue Klasse sedanını oldukça anımsatan ince bir böbrek ızgara bulunuyor. Bu ızgaralar beyaz LED'ler ile aydınlatılıyor. Düşük omuz çizgisi ve panaromik tavana sahip konsept araç, bu sayede havadar bir iç mekana kavuşmuş.
%30 daha fazla menzil
BMW, konspet aracın diğer X modellerinden %20 daha aerodinamik olduğunu söylüyor. Ayrıca yeni lastik ve fren tasarımının da katkısıyla verimliliğin %25 arttırıldığı belirtiliyor.
Neue Klasse X'in motor gücü veya menzil rakamlarına dair bir resmi açıklamada bulunulmadı. Ancak menzilde %30 iyileşme ve şarj hızında benzer oranda artış vadeden BMW'nin altıncı nesil eDrive teknolojisini kullandığı açıklandı. Batarya tarafında ise enerji yoğunluğu daha fazla olan silindirik pil hücrelerinin yanı sıra, daha hızlı şarj için 800 volt mimariye sahip olacak.
10 kat daha fazla işlem gücü
BMW, Neue Klasse X için kendi bünyesinde dört yeni kontrol ünitesi geliştirdi. Şirket tarafından "süper beyinler" olarak adlandırılan çiplerin, 10 kat daha fazla işlem gücü sunduğu belirtiliyor. Araç bu sayede daha gelişmiş otonom sürüş yeteneklerine kavuşacak.
Neue Klasse X ile iDrive kontrolcüsüne son veriliyor. Bunun yerine direksiyon simidindeki düğmeler ile BMW Panoramik Görüş ve Merkezi Ekran kontrol edilebilecek. Ayrıca, HyPersonX olarak adlandırılan direksiyon simidinde aracın çıkardığı yapay sesi ayarlayabilen bir düğme yer alacak.
Ön cam boyunca uzanan Panoramik Görüş ile BMW geleneksel bilgi-eğlence sistemini bir adım daha ileriye taşıyor. Bilgileri, ön camın tüm genişliği boyunca sürücünün göz hizasına uyacak şekilde gösterebiliyor.
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O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.