BMW, Neue Klasse X konseptini tanıttı: Yeni nesil iX3'e temel oluşturacak

Tam Boyutta Gör BMW, elektrikli Neue Klasse X ismindeki konsept SUV'sini tanıttı. BMW iX3 boyutundaki otomobil, geçen yıl ön gösterimi yapılan Vision Neue Klasse sedanın üretim versiyonuna katılarak 2025 yılında üretime girecek. X, Neue Klasse platformunu kullanacak altı elektrikli araçtan ikincisi olup, tamamı 2025 ile 2027 yılları arasında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Vision Neue Klasse X'in ön kısmında, 2002 yılının klasik BMW'leri ve 60'ların orijinal Neue Klasse sedanını oldukça anımsatan ince bir böbrek ızgara bulunuyor. Bu ızgaralar beyaz LED'ler ile aydınlatılıyor. Düşük omuz çizgisi ve panaromik tavana sahip konsept araç, bu sayede havadar bir iç mekana kavuşmuş.

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%30 daha fazla menzil

BMW, konspet aracın diğer X modellerinden %20 daha aerodinamik olduğunu söylüyor. Ayrıca yeni lastik ve fren tasarımının da katkısıyla verimliliğin %25 arttırıldığı belirtiliyor.

Neue Klasse X'in motor gücü veya menzil rakamlarına dair bir resmi açıklamada bulunulmadı. Ancak menzilde %30 iyileşme ve şarj hızında benzer oranda artış vadeden BMW'nin altıncı nesil eDrive teknolojisini kullandığı açıklandı. Batarya tarafında ise enerji yoğunluğu daha fazla olan silindirik pil hücrelerinin yanı sıra, daha hızlı şarj için 800 volt mimariye sahip olacak.

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10 kat daha fazla işlem gücü

BMW, Neue Klasse X için kendi bünyesinde dört yeni kontrol ünitesi geliştirdi. Şirket tarafından "süper beyinler" olarak adlandırılan çiplerin, 10 kat daha fazla işlem gücü sunduğu belirtiliyor. Araç bu sayede daha gelişmiş otonom sürüş yeteneklerine kavuşacak.

Neue Klasse X ile iDrive kontrolcüsüne son veriliyor. Bunun yerine direksiyon simidindeki düğmeler ile BMW Panoramik Görüş ve Merkezi Ekran kontrol edilebilecek. Ayrıca, HyPersonX olarak adlandırılan direksiyon simidinde aracın çıkardığı yapay sesi ayarlayabilen bir düğme yer alacak.

Ön cam boyunca uzanan Panoramik Görüş ile BMW geleneksel bilgi-eğlence sistemini bir adım daha ileriye taşıyor. Bilgileri, ön camın tüm genişliği boyunca sürücünün göz hizasına uyacak şekilde gösterebiliyor.

Tam Boyutta Gör Büyük olasılıkla ikinci nesil iX3'e temel oluşturacak Neue Klasse X'in üretim versiyonu, önümüzdeki yıl BMW'nin Macaristan'daki Debrecen fabrikasından çıkacak. Bu arada raporlar, BMW'nin içten yanmalı motorla çalışan X3'ü Neue Klasse X'ten ayrı bir model olarak bir nesil daha sürdüreceğini söylüyor. İçten yanmalı otomobilin, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde üretime girmesi bekleniyor. Mevcut X3 ve iX3 serisinin aksine, yeni nesilde Neue Klasse platformuyla beraber iki model birbirinden farklılaşacak.

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BMW, Neue Klasse X konseptini tanıttı: Yeni nesil iX3 olacak