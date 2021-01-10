Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

2021 yılına girişimizle birlikte Türkiye'deki yüzde 100 elektrikli model sayısı artmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde MG'nin ZS EV isimli SUV modelinin haberini almıştık. Şimdi de BMW'nin ilk elektrikli SUV modeli iX3'ün Türkiye'de ön siparişe açıldığı bilgisi paylaşıldı.
Borusan Otomotiv tarafından yapılan açıklamada ön siparişe açılan elektrikli BMW iX3'ün Nisan ayında Türkiye'deki müşterilerle buluşacağı belirtildi. Ayrıca şarj süresini önemli ölçüde azaltan ve ücretsiz olarak sunulan BMW i Wallbox, iX3 müşterilerinin istediği lokasyona ücretsiz olarak kurulacak.İlginizi Çekebilir MG yeniden Türkiye'de: Satılacak ilk model ZS EV isimli bir elektrikli SUV
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BMW iX3 özellikleri
Yüksek sürüş performansını beşinci nesil BMW eDrive teknolojisiyle birleştiren tamamen elektrikli BMW iX3 tam şarjla WLTP kriterlerine göre 459 kilometre, NEDC kriterlerine göre 520 kilometre menzil sunuyor. 286 bg maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreten araç 6.8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşıyor. BMW iX3 hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile ulaşırken, yalnızca 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj ediyor.
BMW iX3 ayrıca zengin standart donanımlarıyla da dikkat çekiyor. LED Farlar, Otomatik Klima/3-Bölgeli, Isıtmalı Ön Koltuklar, Akustik Koruma, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı, Panoramik Cam Tavan, BMW Live Cockpit Professional, Sürüş Asistanı Professional, Akıllı Telefon Arayüzü, Kablosuz Şarj/Bağlantı Sistemi, Park Asistanı, Harman/Kardon Ses Sistemi ve BMW IconicSounds Electric gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.
BMW iX3 fiyatı
40:20:40 oranında katlanabilen koltuklar sayesinde BMW X3 ile aynı ferahlıkta bir iç mekan sunan Yeni BMW iX3’ün, 510 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.560 litreye kadar çıkıyor. Borusan Otomotiv, BMW iX3'ün ön siparişlerini 870.000 TL'den açmış durumda. Üstelik siparişler online olarak da verilebiliyor.
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
iX3 daha gucsuz oldugu icin, yani 210 kW oldugu icin yıllık MTV’si 4800 TL, bu rakam EQC’de 12500 TL. Ciddi bir fark var.
Kimse kusura bakmasın 950.000' e Mercedes EQC 400 varken buna 855.000 veren enayidir.
Bence ülkede ithal ürünlerde Eur-Dolar üzerinden satışa geçmek lazım. Herkes ekonomik durumu abartarak gereksiz riskleri vatandaşa dayayarak yüksek gelir peşinde. BMW eğer Türkiye' de pazar istiyorsa ki istiyor bu arabanın Borusan girişi 50.000 Euro' yu geçmiyordur.
Borusan devlete özenmiş herhalde her 4 arabada 1 tane de kendilerine yazmışlar !!!
Borusan servisten kazandığına saysın servis saatini almanya işçilik maliyetlerinden hesaplayıp aylık 400 Euro ya adam çalıştırıyorlar. Servisten zaten en büyük karı ediyorlar. Elektrikli arabada servis maliyeti düşük onu da baştan fiyata yazmışlar anlaşılan.
Bir de devlet keşke bizde 4 arabada 1 tane kendine alsa. Su elektrikli arabayı 300bg'lik bir icten yanmalı motor ile getirsen 1.5milyon yapar.
https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-arazi-suv-pickup-bmw-royal-motors-2018-bmw-x3-m40i-hatasiz-borusan-cikisli-888169142/detay
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