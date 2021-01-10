Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Alman üretici BMW'nin elektrikli araç pazarındaki ilk SUV modeli olan BMW iX3'ün Nisan ayında Türkiye'deki müşterilerle buluşacağı açıklandı.
    20 sa.
    6,2b
    24
    41
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    16

    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    2021 yılına girişimizle birlikte Türkiye'deki yüzde 100 elektrikli model sayısı artmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde MG'nin ZS EV isimli SUV modelinin haberini almıştık. Şimdi de BMW'nin ilk elektrikli SUV modeli iX3'ün Türkiye'de ön siparişe açıldığı bilgisi paylaşıldı.

    Borusan Otomotiv tarafından yapılan açıklamada ön siparişe açılan elektrikli BMW iX3'ün Nisan ayında Türkiye'deki müşterilerle buluşacağı belirtildi. Ayrıca şarj süresini önemli ölçüde azaltan ve ücretsiz olarak sunulan BMW i Wallbox, iX3 müşterilerinin istediği lokasyona ücretsiz olarak kurulacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar MG yeniden Türkiye'de: Satılacak ilk model ZS EV isimli bir elektrikli SUV

    Ayrıca Bkz. "2021 Fiat Egea donanım seviyeleri arasındaki farklar"

    BMW iX3 özellikleri

    Yüksek sürüş performansını beşinci nesil BMW eDrive teknolojisiyle birleştiren tamamen elektrikli BMW iX3 tam şarjla WLTP kriterlerine göre 459 kilometre, NEDC kriterlerine göre 520 kilometre menzil sunuyor. 286 bg maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreten araç 6.8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşıyor. BMW iX3 hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile ulaşırken, yalnızca 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj ediyor.

    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    BMW iX3 ayrıca zengin standart donanımlarıyla da dikkat çekiyor. LED Farlar, Otomatik Klima/3-Bölgeli, Isıtmalı Ön Koltuklar, Akustik Koruma, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı, Panoramik Cam Tavan, BMW Live Cockpit Professional, Sürüş Asistanı Professional, Akıllı Telefon Arayüzü, Kablosuz Şarj/Bağlantı Sistemi, Park Asistanı, Harman/Kardon Ses Sistemi ve BMW IconicSounds Electric gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

    BMW iX3 fiyatı

    40:20:40 oranında katlanabilen koltuklar sayesinde BMW X3 ile aynı ferahlıkta bir iç mekan sunan Yeni BMW iX3’ün, 510 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.560 litreye kadar çıkıyor. Borusan Otomotiv, BMW iX3'ün ön siparişlerini 870.000 TL'den açmış durumda. Üstelik siparişler online olarak da verilebiliyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Çinli üretici NIO, ilk elektrikli sedan modeli ET7'yi tanıttı
    16 sa.
    2021 Fiat Egea donanım seviyeleri arasındaki farklar
    1 gün
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    FunnyxD 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Arabaya bakıyorum, kazandığıma bakıyorum ve hiçbir zaman sahip olamiyacagima karar veriyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +53
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    ceoların ve bazı partililerin yeni arabası ho
    1 Yanıt Yanıtla +34
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    umutaren (aren ) 20 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    fiyat da boru gibi
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    War Rock 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Asgari ücret ile yemeden içmeden bir kuruş dahi harcamadan 26 sene çalışırsam alabiliyorum, tabi ozamana kadar yaşarsam.Teşekkürler akp.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    igetsky 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    6.8 cop
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Duratorq 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    EQC ile iX3 arasında ciddi MTV farki var arkadaşlar.



    iX3 daha gucsuz oldugu icin, yani 210 kW oldugu icin yıllık MTV’si 4800 TL, bu rakam EQC’de 12500 TL. Ciddi bir fark var.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Elma 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni X3ün tasarımı bana göre gelmiş geçmiş en iyi BMW modeli. İç ve dış tasarımına bayıldım her yönüyle özgün bir BMW tasarımı olmuş. Elektrikli versiyonunda da bu tasarımı bozmamaları çok iyi oldu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    venomboy_85 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    BMW %100 Elektrikli veya Plugin Hibrit modellerinde borusan bayileri ve gösterdikleri noktalarda ücretsiz şarj olayı devam ediyor mu? Bu BMW'nin elini güçlendirir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SilenthillDream 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    vay anam vay fiyatlara bak eskiden bu fiyata lamborgine ferrari mazerati alınıyordu..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    vincentvega 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat fena değil ama maliyetlerini (MTV, bakım vs.) de bilmek lazım. İlk parti zaten galerilere gider büyük ihtimalle.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    masterap (oğuzhan ) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat piyasaya gore fena gelmedi bana
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aLLyC (Simurg ) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) masterap
    Kesinlikle bana da. Ayni fikirdeyim en ucuz porsche taycan oldugu gibi en ucuz Elektrik premium suv iste.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    digitayf (tayf karşıyaka) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kesinlikle Borusan tarafından fiyatı abartı şişirilmiş veya Euro kuru 10-11 TL bandından alınmıştır.

    Kimse kusura bakmasın 950.000' e Mercedes EQC 400 varken buna 855.000 veren enayidir.

    Bence ülkede ithal ürünlerde Eur-Dolar üzerinden satışa geçmek lazım. Herkes ekonomik durumu abartarak gereksiz riskleri vatandaşa dayayarak yüksek gelir peşinde. BMW eğer Türkiye' de pazar istiyorsa ki istiyor bu arabanın Borusan girişi 50.000 Euro' yu geçmiyordur.

    Borusan devlete özenmiş herhalde her 4 arabada 1 tane de kendilerine yazmışlar !!!

    Borusan servisten kazandığına saysın servis saatini almanya işçilik maliyetlerinden hesaplayıp aylık 400 Euro ya adam çalıştırıyorlar. Servisten zaten en büyük karı ediyorlar. Elektrikli arabada servis maliyeti düşük onu da baştan fiyata yazmışlar anlaşılan.
    2 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ben sero 16 sa. ( Mesaj Silindi ) digitayf
    Eqc almanya fiyatı nedir?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aLLyC (Simurg ) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) digitayf
    EqC ile ix3 arasında 100.000tl fark var , neden alan enayi olsun ayni sınıf değiller mi ?

    Bir de devlet keşke bizde 4 arabada 1 tane kendine alsa. Su elektrikli arabayı 300bg'lik bir icten yanmalı motor ile getirsen 1.5milyon yapar.

    https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-arazi-suv-pickup-bmw-royal-motors-2018-bmw-x3-m40i-hatasiz-borusan-cikisli-888169142/detay
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DoğanGörünümlüToros 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    %30 borusan payını da eklemişler.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Bloodin +58 interwap +56 fatihbulut95 +23 soneday +20 darkaura +17 12 Angry Men +17 akyol.x +15 the most important thing +15 CleanCoders +13 MaddogJin +13
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Furkooo85 ilk kez +330 2 Guhong01 3. kez +272 3 Starrk35 ilk kez +229
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    24 Kişi Okuyor (2 Üye, 22 Misafir) 4 Masaüstü 20 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    6202 kez okundu.
    28 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, bmw ix3 türkiye fiyatı ve
    5 etiket daha elektrikli araçlar elektrikli suv bmw ix3 özellikleri bmw ix3 fiyatı Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası249,1b
    Twitter Profili96,6b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı312b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 sa. İklim değişikliğinin etkilerini şehirlerde daha çok hissedeceğiz! 12 sa. TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, "Yakında yeni nesil haberleşme uydusu ihracatına başlayacağız" 12 sa. Bilim insanları mayalardan yararlanarak süt ve süt proteinleri üretmenin yollarını arıyor 13 sa. Haftalık Oyun Önerisi 09: Ghostrunner 13 sa. Intel B560 anakartlarla RAM'ler hız aşırtılabilir 14 sa. Hayvanlar için koronavirüs aşı çalışmalarına başlanacak 14 sa. RTX 3060’lar çoğalıyor: ASUS RTX 3060 12 GB TUF görüntülendi 15 sa. Nvidia mobil RTX 3000 kartları doğruladı 15 sa. AirPods Pro 2 ve iPhone SE 3 nisanda tanıtılabilir 16 sa. iPhone 13 nasıl olacak? 16 sa. WhatsApp’ı bırakan devlet kurumları BiP’e geçiyor 16 sa. Oppo A91 ilk izlenim ve kutu açılışı 16 sa. Çinli üretici NIO, ilk elektrikli sedan modeli ET7'yi tanıttı 17 sa. RASAT uydusu Dünya'yı 50 bin kez turladı 17 sa. 2021 model oyuncu telefonları 144Hz ve üzeri ekranla gelebilir 17 sa. Microsoft, Windows 10'un tasarımını yeniliyor 18 sa. Çin dünyanın en büyük kuantum iletişim ağını kurdu 18 sa. Xiaomi Mi 11 satışları yarım milyon barajını aştı 19 sa. Sony, elektrikli tıraş makinesine benzeyen kablosuz hoparlör çıkardı 19 sa. Oyundan uyarlanan Borderlands filminin çekimleri başlıyor 20 sa. GÖRÜNTÜLENEN Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Sonraki GTA V, 2020 yılında yalnızca İngiltere'de 1 milyondan fazla sattı 22 sa. Eski EA Sports başkanı, FIFA Ultimate Team'in kumar olmadığını düşünüyor 23 sa. Şebeke çekmeyince kendi baz istasyonunu kurdu 23 sa. Koronavirüs salgınında blok zinciri teknolojilerine gün doğdu 23 sa. Samsung'un en uygun 5G telefonu Galaxy A32 5G'nin basın görselleri ortaya çıktı 1 gün Dishonored yaratıcısı, Dishonored ve Prey geliştiricileriyle yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 1 gün JBL profesyonellere yönelik Tour serisi kulaklıklarını duyurdu 1 gün Intel, yonga üretiminin bir kısmını TSMC'ye yaptırmayı düşünüyor 1 gün PS5 ve Xbox Series kontrolcülerinin Steam desteği geliştirildi 1 gün Simülasyon oyunu Junkyard Simulator yakında mobil cihazlar için çıkacak 1 gün MuteMe ile canlı görüşmelerde kazalara son 1 gün 'Rust' oyunu patlama yaptı: Geliştirici çılgın paralar kazanıyor 1 gün Sony’nin yeni işlemcisi, OLED TV’lerde çok daha parlak görüntüler vadediyor 1 gün General Atomics’e ait Avenger İHA’lar, Skyborg projesi için test platformu olarak kullanılacak 1 gün Kanser hücrelerinin kemoterapinin etkilerinden kaçış mekanizması incelendi 1 gün Haftalık Dizi Önerisi 09: Daniel Sloss: Live Shows 1 gün 8/16 Ryzen 7 5700G APU’su Ryzen 7 3800X’e %19 fark atıyor 1 gün Dailymotion da ülkemize temsilci atayacak 1 gün Taşınabilir X-ray cihazı geliştirildi 1 gün Intel Rocket Lake işlemcisi 6.9 GHz’e hız aşırtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız