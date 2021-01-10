Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

2021 yılına girişimizle birlikte Türkiye'deki yüzde 100 elektrikli model sayısı artmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde MG'nin ZS EV isimli SUV modelinin haberini almıştık. Şimdi de BMW'nin ilk elektrikli SUV modeli iX3'ün Türkiye'de ön siparişe açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Borusan Otomotiv tarafından yapılan açıklamada ön siparişe açılan elektrikli BMW iX3'ün Nisan ayında Türkiye'deki müşterilerle buluşacağı belirtildi. Ayrıca şarj süresini önemli ölçüde azaltan ve ücretsiz olarak sunulan BMW i Wallbox, iX3 müşterilerinin istediği lokasyona ücretsiz olarak kurulacak.

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BMW iX3 özellikleri

Yüksek sürüş performansını beşinci nesil BMW eDrive teknolojisiyle birleştiren tamamen elektrikli BMW iX3 tam şarjla WLTP kriterlerine göre 459 kilometre, NEDC kriterlerine göre 520 kilometre menzil sunuyor. 286 bg maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreten araç 6.8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşıyor. BMW iX3 hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile ulaşırken, yalnızca 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj ediyor.

BMW iX3 ayrıca zengin standart donanımlarıyla da dikkat çekiyor. LED Farlar, Otomatik Klima/3-Bölgeli, Isıtmalı Ön Koltuklar, Akustik Koruma, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı, Panoramik Cam Tavan, BMW Live Cockpit Professional, Sürüş Asistanı Professional, Akıllı Telefon Arayüzü, Kablosuz Şarj/Bağlantı Sistemi, Park Asistanı, Harman/Kardon Ses Sistemi ve BMW IconicSounds Electric gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

BMW iX3 fiyatı

40:20:40 oranında katlanabilen koltuklar sayesinde BMW X3 ile aynı ferahlıkta bir iç mekan sunan Yeni BMW iX3’ün, 510 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.560 litreye kadar çıkıyor. Borusan Otomotiv, BMW iX3'ün ön siparişlerini 870.000 TL'den açmış durumda. Üstelik siparişler online olarak da verilebiliyor.

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