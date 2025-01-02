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    Togg, toplamda kaç adet T10X satıldığını açıkladı: Gözler T10F'de

    Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası TOGG, 2024 yılını ciddi oranda artan satış hacmiyle kapattı. Firma tarafından yapılan açıklamada toplamda 49 binden fazla T10X’in satıldığı belirtildi.
    Togg, toplamda kaç adet T10X satıldığını açıkladı: Gözler T10F'de Tam Boyutta Gör
    İlk olarak Mayıs 2023’te Togg T10X modeliyle satışlara başlayan Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası TOGG, 2024 yılını ciddi oranda artan satış hacmiyle kapattı. Piyasaya ilk çıktığında yerlilik oranı yüzde 51 olarak açıklanan T10X’te geçtiğimiz yıl bu oranın yüzde 72’yi geçtiği açıklandı. Öte yandan TOGG tarafından yapılan açıklamada şimdiye kadar kaç adet araç satıldığı da duyuruldu.

    49 binden fazla Togg yollarda

    Yapılan açıklamaya göre 2023 yılında toplamda 19 bin 583 adetlik satış rakamına ulaşan Togg, 2024 yılında ise 30 bin 93 adet T10X satışı gerçekleştirdi; bunun 5 bin 732 adedi Aralık ayında geldi. Böylelikle yollardaki toplam T10X sayısı 2024'te önceki yıla göre yüzde 53,6 artışla 49 bin 676 oldu.

    TOGG, T10X’in yanı sıra Türkiye genelinde Trugo iştiraki ile şarj ağı altyapısı da kuruyor. Trugo'nun 81 ildeki yüksek hızlı DC şarj istasyonu da 842 yüksek hızlı şarj cihazı ve 1684 sokete yükselirken, AC istasyonlarının sayısı 363'e ulaştı.

    Gözler artık T10F’de

    Togg, toplamda kaç adet T10X satıldığını açıkladı: Gözler T10F'de Tam Boyutta Gör
    Togg'un dijital platformu Trumore, 2 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşırken T10X'i dijital sanat eserlerinin sergilendiği dinamik bir sanat galerisine dönüştüren Mode Art, Trumore'de en çok indirilen uygulama oldu. Trumore, kullanıcıları yıl boyu "Kelime Yansıt", "TRT Bil Bakalım", "Kelime Avı" ve "Okçu" gibi oyunları oynadı.

    Öte yandan artık TOGG tarafında gözler Togg T10F sedan modeline çevrilmiş durumda. Mevcut SUV modelinden 80 kilometre daha fazla menzil sunacağı söylenen araç, standart menzil arkadan itişli (RWD), uzun menzil arkadan itişli ve çift motorlu (AWD) olmak üzere 3 farklı versiyon ve iki farklı donanım seçeneğiyle pazara çıkacak.

    T10F, 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten RWD modelinde iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometre menzil sunacak. 100 kilometre hıza 4,6 saniyede tırmanan çift motorlu AWD versiyon, 530 kilometre menzil sunacak. Standart menzilli model 52,4 kWh, uzun menzilli model ise 88,5 kWh batarya ile gelecek. Togg T10F, bu yıl satışa çıkacak ancak net çıkış tarihi ve fiyat bilgisi bulunmuyor.

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