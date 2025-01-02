Togg, toplamda kaç adet T10X satıldığını açıkladı: Gözler T10F'de

49 binden fazla Togg yollarda
Yapılan açıklamaya göre 2023 yılında toplamda 19 bin 583 adetlik satış rakamına ulaşan Togg, 2024 yılında ise 30 bin 93 adet T10X satışı gerçekleştirdi; bunun 5 bin 732 adedi Aralık ayında geldi. Böylelikle yollardaki toplam T10X sayısı 2024'te önceki yıla göre yüzde 53,6 artışla 49 bin 676 oldu.
TOGG, T10X’in yanı sıra Türkiye genelinde Trugo iştiraki ile şarj ağı altyapısı da kuruyor. Trugo'nun 81 ildeki yüksek hızlı DC şarj istasyonu da 842 yüksek hızlı şarj cihazı ve 1684 sokete yükselirken, AC istasyonlarının sayısı 363'e ulaştı.
Gözler artık T10F’de
Öte yandan artık TOGG tarafında gözler Togg T10F sedan modeline çevrilmiş durumda. Mevcut SUV modelinden 80 kilometre daha fazla menzil sunacağı söylenen araç, standart menzil arkadan itişli (RWD), uzun menzil arkadan itişli ve çift motorlu (AWD) olmak üzere 3 farklı versiyon ve iki farklı donanım seçeneğiyle pazara çıkacak.
T10F, 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten RWD modelinde iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometre menzil sunacak. 100 kilometre hıza 4,6 saniyede tırmanan çift motorlu AWD versiyon, 530 kilometre menzil sunacak. Standart menzilli model 52,4 kWh, uzun menzilli model ise 88,5 kWh batarya ile gelecek. Togg T10F, bu yıl satışa çıkacak ancak net çıkış tarihi ve fiyat bilgisi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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