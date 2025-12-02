Citroen e-C3 Aircross'un Uzun Menzil seçeneği Türkiye'de
Elektrikli e-C3 Aircross, 303 km menzil sunan standart menzilli versiyonun ardından menzil hedefini 399 km'ye yükselten uzun menzil seçeneğiyle de tercih edilebiliyor.
Her ne kadar "Uzun Menzil" olarak adlandırılsa da bu model, 54 kWsa kapasiteli LFP bataryasıyla 399 km gibi ortalama bir menzil hedefine sahip. Karma kullanımda 16,1 kWsa/100 km tüketim sunan modelde 83 kW'lık (113 hp) elektrik motoru bulunuyor. Otomobilin son hızı ise 143 km/sa olarak açıklandı.
Yeni e-C3Aircross “Uzun Menzil” versiyonunda Mod 3 kablo standart olarak sunuluyor. AC şarjda 7 kW ile %20-80 dolum 5 saat sürerken, 11 kW ile bu süre yaklaşık 3,5 saate düşüyor. DC hızlı şarj tarafında ise 100 kW'a kadar destek söz konusu. Bu sayede %20-80 arası dolum 28 dakikada tamamlanabiliyor.