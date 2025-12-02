Citroen e-C3 Aircross'un Uzun Menzil seçeneği Türkiye'de

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Stellantis'in elektrikli araç atağı sürüyor. Opel Frontera Elektrik'in ardından Citroen e-C3 Aircross'un da "Uzun Menzil" seçeneği Türkiye'de satışa sunuldu. Max donanım seviyesiyle satışa sunulan yeni Citroen e-C3 Aircross Uzun Menzil fiyatı 1.704.000 TL olarak açıklandı.

Her ne kadar "Uzun Menzil" olarak adlandırılsa da bu model, 54 kWsa kapasiteli LFP bataryasıyla 399 km gibi ortalama bir menzil hedefine sahip. Karma kullanımda 16,1 kWsa/100 km tüketim sunan modelde 83 kW'lık (113 hp) elektrik motoru bulunuyor. Otomobilin son hızı ise 143 km/sa olarak açıklandı.

Yeni e-C3Aircross “Uzun Menzil” versiyonunda Mod 3 kablo standart olarak sunuluyor. AC şarjda 7 kW ile %20-80 dolum 5 saat sürerken, 11 kW ile bu süre yaklaşık 3,5 saate düşüyor. DC hızlı şarj tarafında ise 100 kW'a kadar destek söz konusu. Bu sayede %20-80 arası dolum 28 dakikada tamamlanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Citroen e-C3 Aircross'un Max donanım seviyesinde 17 inç elmas kesim alaşım jantlar, ön LED farlar, ön sis farları, Citroen Advanced Comfort süspansiyon, Citroen Advanced Comfort TEP/kumaş koltuklar, iki tonlu gövde rengi, akıllı telefon ekran yansıtma özelliğine sahip 10,25 inçlik renkli dokunmatik ekran, elektrikli katlanır ve ısıtmalı yan aynalar, 3D navigasyon, kablosuz şarj ünitesi, elektrokrom dikiz aynası, elektrikli park freni, akıllı uzun far asistanı, aktif güvenlik fren sistemi, yeni Citroen Head-Up gösterge, otomatik farlar, ön ve arka park sensörleri, kör nokta uyarı sistemi, hız sabitleyici/sınırlayıcı ve 6 adet hava yastığı sunuluyor. Ayrıca metalik gövde rengi ve 11 kW dahili şarj cihazı (OBC) opsiyonu bulunuyor.

