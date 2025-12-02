Giriş
    Tesla Model Y için ön talep sistemi açıldı

    Tesla, Türkiye'de yeni bir Model Y satın alma sürecini güncelliyor. Bugün itibarıyla aktif edilen ön talep sistemiyle müşteriler, kendi konfigüre ettikleri araçlara yönelik taleplerini iletebilecek.

    Tesla Model Y için ön talep sistemi açıldı Tam Boyutta Gör
    Envanter satışıyla zaman zaman eleştirilerin odak noktası haline gelen Tesla'nın ön talep sistemi açıldı. Müşteriler artık Tesla Model Y için her konfigürasyonu dilediği gibi tamamlayıp sıraya girebilecek. Sipariş sisteminin ilk adımı olacak bu yöntem ile yeni bir Tesla Model Y satın alma sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

    Ön talep sisteminin adımlarına geçmeden önce bu aşamada gösterilen fiyatların tahmini olduğunu belirtelim. Siparişiniz kesinleşip size bir araç atandıktan sonra teslimata yakın bir zamanda kesin fiyatlandırma hakkında bilginiz olacak.

    1-Satın almak istediğiniz aracı konfigüre edin

    • Aynı anda sadece bir aktif talebiniz olabilir. Bu girişi daha sonra değiştiremeyeceğiniz için sipariş etmek istediğiniz aracı konfigüre ettiğinizden ve aracınızı tescil ettirmek için kullanacağınız TCKN/VKN'yi kullandığınızdan emin olun.
    • Talebinizi gönderdikten sonra konfigürasyonunuzu değiştiremezsiniz. Değişiklik yapmanız gerekiyorsa talebinizi iptal etmek için bize ulaşın. İptal işlemi, sıradaki yerinizi kaldırır ve yeni bir talep göndermeniz gerekir.

    2-Talebinizi kaydetmek için bilgilerinizi gönderin.

    • Bir araç mevcut olduğunda siparişe devam edebileceğiniz bir Tesla Hesabı oluşturulur. 
    • Sıraya girersiniz ve yeriniz, talebinizin gönderildiği zamana göre belirlenir.

    3-Tesla uygulamasını indirin ve talep için kullanılan e-postayı kullanarak giriş yapın. Bu sayede aracınız hazır olduğunda bildirim alabilirsiniz.

    4-Rezervasyon davetinizi alın. Bir VIN'in kullanılabilir olduğu tahmini teslimat süresi yaklaştığında, siparişinizi iki gün içinde tamamlamaya davet eden bir bildirim alırsınız. Davete yanıt verilmemesi davetin iptal edilmesine neden olur.

    5-Tesla Hesabınızda rezervasyonunuzu onaylayın. Bu işlem, Rezervasyon Sözleşmenizi oluşturur ve sizi satın alma sürecinin son adımlarına yönlendirir.

