Altı koltuklu SUV, dört farklı seçenekle satışa sunuluyor. İlk olarak Çin'de satışı gerçekleşecek olan aracın fiyatı 330 bin Çin Yuanı'ndan başlıyor. Bu da yaklaşık 45 bin dolara denk geliyor. En pahalı versiyonda bu bedel 60 bin dolara çıkıyor. Bunların arasında ise yaklaşık 48 ve 53 bin dolarlık iki versiyon bulunuyor.
Lynk & Co 900; 5240 mm uzunluğa, 1999 mm genişliğe, 1810 mm yüksekliğe ve 3160 mm aks mesafesine sahip. Bu da aracı markanın bugüne kadarki en büyük modeli yapıyor.
Daha uygun fiyatlı iki versiyon, 140 kW (187 hp) güç üreten 1.5 litrelik turbo motora sahip. Ona ön tarafta 160 kW ve arka tarafta 230 kW olmak üzere çift elektrik motoru eşlik ediyor. Bu motorlar toplamda 530 kW güç üretebiliyor ki bu sayede araç 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlıyor.
Lynk & Co 900, CATL'ın Hibrit Bataryalarıyla Geliyor
Lynk & Co 900'ün daha uygun fiyatlı iki modelinde üçlü lityum batarya paketi bulunuyor. 44.85 kWh kapasiteye sahip bu batarya, CLTC verilerine göre 220 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.
Bu iki modelde bulunan 52.28 kWh'lık hibrit bataryalar, CLTC verilerine göre 280 ve 268 kilometre sürüş menzili sunuyorlar. Tam yakıt ve şarj ile yola çıkıldığında Lynk & Co 900'ün toplam sürüş menzili 1443 kilometreyi buluyor.
Lynk & Co 900, gelişmiş sürüş teknolojileriyle donatılmış bir model olarak dikkat çekiyor. Aracın tavanında bulunan LiDAR sensörü, çevreyi algılayarak otonom sürüş yeteneklerini güçlendiriyor. Zeekr G-Pilot H7 akıllı sürüş çözümü ile donatılmış olan araç, NOA (Navigate on Autopilot) fonksiyonu sayesinde yüksek çözünürlüklü haritalara ihtiyaç duymadan otonom sürüş sağlıyor. Son olarak Nvidia Thor akıllı sürüş çipi de araca yapay zeka destekli sürüş özelliği ekliyor.
Artık ön siparişe açılmış olan Lynk & Co 900, nisan ayı içinde satış sürecine de geçmiş olacak.
ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo