Hibrit SUV Lynk & Co 900 ön siparişe açıldı: Markanın bugüne kadarki en büyük aracı

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Tam Boyutta Gör Volvo'nun çatı şirketi olan Geely'nin elektrikli araç markası Lynk & Co, ocak ayında tanıttığı şarj edilebilir hibrit SUV modeli Lynk & Co 900'ü bu hafta ön siparişe açtı. Çinli otomobil üreticisinin bugüne kadarki en büyük aracı olan Lynk & Co 900, boyutunun yanı sıra batarya seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

Altı koltuklu SUV, dört farklı seçenekle satışa sunuluyor. İlk olarak Çin'de satışı gerçekleşecek olan aracın fiyatı 330 bin Çin Yuanı'ndan başlıyor. Bu da yaklaşık 45 bin dolara denk geliyor. En pahalı versiyonda bu bedel 60 bin dolara çıkıyor. Bunların arasında ise yaklaşık 48 ve 53 bin dolarlık iki versiyon bulunuyor.

Lynk & Co 900; 5240 mm uzunluğa, 1999 mm genişliğe, 1810 mm yüksekliğe ve 3160 mm aks mesafesine sahip. Bu da aracı markanın bugüne kadarki en büyük modeli yapıyor.

Daha uygun fiyatlı iki versiyon, 140 kW (187 hp) güç üreten 1.5 litrelik turbo motora sahip. Ona ön tarafta 160 kW ve arka tarafta 230 kW olmak üzere çift elektrik motoru eşlik ediyor. Bu motorlar toplamda 530 kW güç üretebiliyor ki bu sayede araç 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlıyor.

Tam Boyutta Gör Daha pahalı iki versiyonda ise 187 kW (251 Hp) güç üretebilen 2.0 litrelik turbo motor bulunuyor. 53 bin dolarlık versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 4.6 saniyede tamamlarken, 60 bin dolarlık en üst versiyonda bu süre 4.3 saniyeye düşüyor. 60 bin dolarlık en üst modelde iki yerine üç elektrik motoru bulunuyor.

Lynk & Co 900, CATL'ın Hibrit Bataryalarıyla Geliyor

Lynk & Co 900'ün daha uygun fiyatlı iki modelinde üçlü lityum batarya paketi bulunuyor. 44.85 kWh kapasiteye sahip bu batarya, CLTC verilerine göre 220 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.

Tam Boyutta Gör Daha yüksek fiyatlı iki modelde ise CATL'nin sodyum-iyon ve lityum-iyon hücrelerini birleştiren hibrit bataryaları bulunuyor. Bu bataryalar, CATL Freevoy teknolojisini kullanıyor. Freevoy, sodyum-iyon hücrelerin düşük sıcaklıklardaki üstün performansını ve maliyet avantajını, lityum-iyon (NMC) hücrelerin yüksek enerji yoğunluğu ile birleştirerek dengeli bir batarya çözümü sunuyor. Sodyum-iyon bataryalar, düşük enerji yoğunlukları nedeniyle genelde daha küçük araçlarda kullanılırlar. CATL'ın Freevoy teknolojisini kullanan hibrit bataryalar ise bu sorunu ortadan kaldırarak sodyum-iyon hücrelerinin büyük ve uzun menzilli araçlarda da verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Bu sayede, araçlar -40°C gibi aşırı soğuk koşullarda bile güvenilir performans sergileyebilir. Bu hibrit sistem, 4C hızlı şarj desteğini mümkün hâle getirirken, uzun menzil gereksinimlerini de karşılayabiliyor.

Bu iki modelde bulunan 52.28 kWh'lık hibrit bataryalar, CLTC verilerine göre 280 ve 268 kilometre sürüş menzili sunuyorlar. Tam yakıt ve şarj ile yola çıkıldığında Lynk & Co 900'ün toplam sürüş menzili 1443 kilometreyi buluyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 30 Mart 2025 1 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Lynk & Co 900, çift Qualcomm 8295 çipinden güç alan merkezi eğlence ve bilgi sistemi ve 6K çözünürlüğe sahip ekranı ile araç içinde etkileyici bir deneyim vadediyor. Bu güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü ekran, aracın multimedya ve navigasyon sistemlerini hızlı ve verimli bir şekilde çalıştırarak kullanıcı deneyimini üst düzeye çıkarmayı hedefliyor

Lynk & Co 900, gelişmiş sürüş teknolojileriyle donatılmış bir model olarak dikkat çekiyor. Aracın tavanında bulunan LiDAR sensörü, çevreyi algılayarak otonom sürüş yeteneklerini güçlendiriyor. Zeekr G-Pilot H7 akıllı sürüş çözümü ile donatılmış olan araç, NOA (Navigate on Autopilot) fonksiyonu sayesinde yüksek çözünürlüklü haritalara ihtiyaç duymadan otonom sürüş sağlıyor. Son olarak Nvidia Thor akıllı sürüş çipi de araca yapay zeka destekli sürüş özelliği ekliyor.

Artık ön siparişe açılmış olan Lynk & Co 900, nisan ayı içinde satış sürecine de geçmiş olacak.

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Sodyum bataryalı hibrit SUV Lynk & Co 900 ön siparişe açıldı