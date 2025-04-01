Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hibrit SUV Lynk & Co 900 ön siparişe açıldı: Markanın bugüne kadarki en büyük aracı

    Çinli elektrikli otomobil üreticisi Lynk & Co, şarj edilebilir hibrit SUV modeli Lynk & Co 900'ü ön siparişe açtı. Lynk & Co 900, CATL'ın lityum ve sodyum hibrit bataryalarını kullanıyor.
    Lynk & Co 900 Tam Boyutta Gör
    Volvo'nun çatı şirketi olan Geely'nin elektrikli araç markası Lynk & Co, ocak ayında tanıttığı şarj edilebilir hibrit SUV modeli Lynk & Co 900'ü bu hafta ön siparişe açtı. Çinli otomobil üreticisinin bugüne kadarki en büyük aracı olan Lynk & Co 900, boyutunun yanı sıra batarya seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

    Altı koltuklu SUV, dört farklı seçenekle satışa sunuluyor. İlk olarak Çin'de satışı gerçekleşecek olan aracın fiyatı 330 bin Çin Yuanı'ndan başlıyor. Bu da yaklaşık 45 bin dolara denk geliyor. En pahalı versiyonda bu bedel 60 bin dolara çıkıyor. Bunların arasında ise yaklaşık 48 ve 53 bin dolarlık iki versiyon bulunuyor.

    Lynk & Co 900; 5240 mm uzunluğa, 1999 mm genişliğe, 1810 mm yüksekliğe ve 3160 mm aks mesafesine sahip. Bu da aracı markanın bugüne kadarki en büyük modeli yapıyor.

    Daha uygun fiyatlı iki versiyon, 140 kW (187 hp) güç üreten 1.5 litrelik turbo motora sahip. Ona ön tarafta 160 kW ve arka tarafta 230 kW olmak üzere çift elektrik motoru eşlik ediyor. Bu motorlar toplamda 530 kW güç üretebiliyor ki bu sayede araç 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlıyor.

    Sodyum bataryalı hibrit SUV Lynk & Co 900 ön siparişe açıldı Tam Boyutta Gör
    Daha pahalı iki versiyonda ise 187 kW (251 Hp) güç üretebilen 2.0 litrelik turbo motor bulunuyor. 53 bin dolarlık versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 4.6 saniyede tamamlarken, 60 bin dolarlık en üst versiyonda bu süre 4.3 saniyeye düşüyor. 60 bin dolarlık en üst modelde iki yerine üç elektrik motoru bulunuyor.

    Lynk & Co 900, CATL'ın Hibrit Bataryalarıyla Geliyor

    Lynk & Co 900'ün daha uygun fiyatlı iki modelinde üçlü lityum batarya paketi bulunuyor. 44.85 kWh kapasiteye sahip bu batarya, CLTC verilerine göre 220 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.

    CATL Freevoy Tam Boyutta Gör
    Daha yüksek fiyatlı iki modelde ise CATL'nin sodyum-iyon ve lityum-iyon hücrelerini birleştiren hibrit bataryaları bulunuyor. Bu bataryalar, CATL Freevoy teknolojisini kullanıyor. Freevoy, sodyum-iyon hücrelerin düşük sıcaklıklardaki üstün performansını ve maliyet avantajını, lityum-iyon (NMC) hücrelerin yüksek enerji yoğunluğu ile birleştirerek dengeli bir batarya çözümü sunuyor. Sodyum-iyon bataryalar, düşük enerji yoğunlukları nedeniyle genelde daha küçük araçlarda kullanılırlar. CATL'ın Freevoy teknolojisini kullanan hibrit bataryalar ise bu sorunu ortadan kaldırarak sodyum-iyon hücrelerinin büyük ve uzun menzilli araçlarda da verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Bu sayede, araçlar -40°C gibi aşırı soğuk koşullarda bile güvenilir performans sergileyebilir. Bu hibrit sistem, 4C hızlı şarj desteğini mümkün hâle getirirken, uzun menzil gereksinimlerini de karşılayabiliyor.

    Bu iki modelde bulunan 52.28 kWh'lık hibrit bataryalar, CLTC verilerine göre 280 ve 268 kilometre sürüş menzili sunuyorlar. Tam yakıt ve şarj ile yola çıkıldığında Lynk & Co 900'ün toplam sürüş menzili 1443 kilometreyi buluyor.

    Sodyum bataryalı hibrit SUV Lynk & Co 900 ön siparişe açıldı Tam Boyutta Gör
    Lynk & Co 900, çift Qualcomm 8295 çipinden güç alan merkezi eğlence ve bilgi sistemi ve 6K çözünürlüğe sahip ekranı ile araç içinde etkileyici bir deneyim vadediyor. Bu güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü ekran, aracın multimedya ve navigasyon sistemlerini hızlı ve verimli bir şekilde çalıştırarak kullanıcı deneyimini üst düzeye çıkarmayı hedefliyor

    Lynk & Co 900, gelişmiş sürüş teknolojileriyle donatılmış bir model olarak dikkat çekiyor. Aracın tavanında bulunan LiDAR sensörü, çevreyi algılayarak otonom sürüş yeteneklerini güçlendiriyor. Zeekr G-Pilot H7 akıllı sürüş çözümü ile donatılmış olan araç, NOA (Navigate on Autopilot) fonksiyonu sayesinde yüksek çözünürlüklü haritalara ihtiyaç duymadan otonom sürüş sağlıyor. Son olarak Nvidia Thor akıllı sürüş çipi de araca yapay zeka destekli sürüş özelliği ekliyor.

    Artık ön siparişe açılmış olan Lynk & Co 900, nisan ayı içinde satış sürecine de geçmiş olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    S
    swordoftemple 11 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

    Profil resmi
    TheJudgé 4 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hindi eti hormonlu olur mu mamak zirvekent nasıl bir yer capitol şampuan bacakta platin askerliğe engel mi michelin 4 mevsim lastik yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme C63
    Realme C63
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo ThinkPad E14
    Lenovo ThinkPad E14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum