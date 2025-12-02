Yerli üretim Fiat Ulysse satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Fiat Professional’ın Scudo ailesine ait binek modeli Ulysse’nin üretimi Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda başladı. Fiat Ulysse, lansmana özel fiyat ve kredi avantajlarıyla satışa sunuldu. Yerli Fiat Ulysse’nin “Konfor Paketli” versiyonu 2 milyon 86 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca bu fiyat ile geçerli 1 milyon TL’ye 6 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı da mevcut.

Fiat Ulysse, özellikleriyle neler sunuyor❓

Fiat Ulysse, şık tasarımıyla markanın ticari araç tasarım dilini yansıtıyor. Ulysse’nin ön tasarımında modele özgü ön farlar dikkat çekiyor. Ulysse’nin güncellenen kabini de tüm yolcular ve kullanıcıları için daha lüks bir deneyim sunuyor. 10 inçlik dijital renkli gösterge paneli sürücünün her yol koşulunda verileri rahatça okumasını sağlıyor. Sezgisel arayüzü ve akıllı telefon yansıtma özellikleriyle kullanım kolaylığı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni çok fonksiyonlu direksiyon tasarımı araca hem şıklık hem de pratiklik getiriyor. Lounge ve Konfor olmak üzere iki donanım seviyesine sahip yerli Ulysse’de 3+3+3 koltuk düzeniyle birlikte araç içerisinde yüksek konforlu ve geniş bir yaşam alanı sunuyor. Ulysse’nin karartılmış arka camları, okuma lambaları ile panoramik cam tavanı tüm yolculukları daha konforlu ve keyifli hale getiriyor.

Otomatik açılan elektrikli ve sürgülü yan kapılar ise kolay kullanımı ile Ulysse’nin sunduğu üst seviyede konforu, destekliyor. 2 metrenin altında yükseklik ölçüsüne sahip Ulysse, garaj erişilebilirliği açısından da önemli bir avantaj sağlıyor. Model, 980 litreye ulaşan bagaj hacmiyle hem günlük kullanımda hem de uzun yolculuklarda kullanıcıların tüm beklentilerini karşılayacak geniş bir yükleme alanı sunuyor.

Yerli üretim Ulysse, 2.2 Multijet 4 dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik şanzıman kombinasyonuyla yollara çıkıyor. 180 HP güç ve 400 Nm tork üreten motor, WLTP standartlarına göre 6,6-7,4 l/100 km birleşik yakıt tüketimi sunuyor.

Tam Boyutta Gör GSRv2 standartlarını karşılayan Ulysse; Çarpışma Uyarı ve Acil Durum Frenleme Sistemi (AEBS), Trafik İşareti Tanıma, Yorgunluk Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemi ve Akıllı Hız Asistanı gibi özellikleri standart olarak sunuyor. Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları ile ön yan hava yastıkları da standart donanımda yer alırken, ikinci ve üçüncü sıra perde hava yastıkları hem ön hem arka yolcuların güvenliğini en üst seviyede sağlamayı hedefliyor.

Yerli üretim Fiat Ulysse, Lounge ve Konfor donanım seviyeleriyle satın alınabiliyor. Aracın donanım listesinde şunlar öne çıkıyor:

Panoramik cam tavan ile ferah ve aydınlık bir iç mekân.

17” elmas kesim alaşım jantlar ve EcoLED ön farlar ile modern dış tasarım.

Elektrikli ve otomatik açılan iki sürgülü yan kapı ile maksimum kullanım kolaylığı.

Sürücü/Yolcu tarafı otomatik eller serbest girişli yan kapılar ile ekstra konfor.

8+1 oturma düzeni: 3+3+3 koltuk dizilimiyle sürücü dahil 9 kişilik geniş yaşam alanı.

10 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu.

Çift bölgeli otomatik klima ve arka yolcular için bağımsız ayarlanabilir klima.

Bağımsız açılabilir bagaj camı, ekstra karartılmış arka camlar.

Deri direksiyon simidi, kararan dikiz aynası ve elektrikli katlanır, ısıtmalı yan aynalar.

Anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik park freni ve kablosuz şarj ünitesi

