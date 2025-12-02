Yerli üretim Fiat Ulysse satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Fiat Ulysse, özellikleriyle neler sunuyor❓
Fiat Ulysse, şık tasarımıyla markanın ticari araç tasarım dilini yansıtıyor. Ulysse’nin ön tasarımında modele özgü ön farlar dikkat çekiyor. Ulysse’nin güncellenen kabini de tüm yolcular ve kullanıcıları için daha lüks bir deneyim sunuyor. 10 inçlik dijital renkli gösterge paneli sürücünün her yol koşulunda verileri rahatça okumasını sağlıyor. Sezgisel arayüzü ve akıllı telefon yansıtma özellikleriyle kullanım kolaylığı sağlıyor.
Otomatik açılan elektrikli ve sürgülü yan kapılar ise kolay kullanımı ile Ulysse’nin sunduğu üst seviyede konforu, destekliyor. 2 metrenin altında yükseklik ölçüsüne sahip Ulysse, garaj erişilebilirliği açısından da önemli bir avantaj sağlıyor. Model, 980 litreye ulaşan bagaj hacmiyle hem günlük kullanımda hem de uzun yolculuklarda kullanıcıların tüm beklentilerini karşılayacak geniş bir yükleme alanı sunuyor.
Yerli üretim Ulysse, 2.2 Multijet 4 dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik şanzıman kombinasyonuyla yollara çıkıyor. 180 HP güç ve 400 Nm tork üreten motor, WLTP standartlarına göre 6,6-7,4 l/100 km birleşik yakıt tüketimi sunuyor.
Yerli üretim Fiat Ulysse, Lounge ve Konfor donanım seviyeleriyle satın alınabiliyor. Aracın donanım listesinde şunlar öne çıkıyor:
- Panoramik cam tavan ile ferah ve aydınlık bir iç mekân.
- 17” elmas kesim alaşım jantlar ve EcoLED ön farlar ile modern dış tasarım.
- Elektrikli ve otomatik açılan iki sürgülü yan kapı ile maksimum kullanım kolaylığı.
- Sürücü/Yolcu tarafı otomatik eller serbest girişli yan kapılar ile ekstra konfor.
- 8+1 oturma düzeni: 3+3+3 koltuk dizilimiyle sürücü dahil 9 kişilik geniş yaşam alanı.
- 10 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu.
- Çift bölgeli otomatik klima ve arka yolcular için bağımsız ayarlanabilir klima.
- Bağımsız açılabilir bagaj camı, ekstra karartılmış arka camlar.
- Deri direksiyon simidi, kararan dikiz aynası ve elektrikli katlanır, ısıtmalı yan aynalar.
- Anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik park freni ve kablosuz şarj ünitesi