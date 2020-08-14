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    Elektrikli Hyundai Kona, tek şarjla 1000 kilometre menzil barajını geçti

    Almanya'da yapılan menzil testinde üç tane Kona Electric kullanıldı ve üçü de tek şarjla 1000 km'nin üzerine çıkmayı başardı. Peki test hangi koşullarda yapıldı? İşte detaylar:
    1 hf.
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    24
    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Hyundai Kona, tek şarjla 1000 kilometre menzil barajını geçti
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    Hyundai’nin elektrikli crossover modeli Kona Electric, yeni bir menzil rekoruyla gündemde. Kona Electric, yapılan testte tek şarjla 1000 kilometre menzil barajını geçti.

    Söz konusu test Almanya’daki Lausitzring pistinde yapıldı. Toplamda 35 saat süren menzil testinde üç tane Kona Electric kullanıldı. İkisi Hyundai’den biri AutoBild’den olmak üzere üç takımın yer aldığı test sonunda üç araç da tek şarjla 1000 kilometrenin üzerine çıktı. Kona Electric modellerinin kat ettiği mesafe sırasıyla 1018 km, 1024 km ve 1026 km şeklinde ölçüldü.

    Elbette bu testin sonucu kadar hangi şartlarda yapıldığı da önemli. Yapılan açıklamaya göre, test edilen otomobillerde herhangi bir modifikasyon yapılmadı ve 215/55R17 lastikler kullanıldı. Test esnasında otomobillerin klima ve bilgi-eğlence sistemleri kapalı tutuldu fakat gündüz sürüş farları normal sürüşün gerektirdiği gibi test boyunca açık kaldı.

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    Elektrikli Hyundai Kona, tek şarjla 1000 kilometre menzil barajını geçti
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    Üç günün sonunda Hyundai Kona Electric modelleri 36 kez sürücü değiştirdi. Otomobillerin test boyunca ortalama 29-31 km/s hızda seyrettiği bildirildi. Hyundai’ye göre bu değer, trafik ışıkları ve hız limitinin 30 km/s olduğu yerleşim yerleri de dikkate alındığında Avrupalıların şehir içindeki günlük kullanımdaki hızıyla tamamen örtüşüyor.

    Ayrıca Bkz. "Daimler emisyon skandalında ABD’nin toplam cezası yaklaşık 3 milyar dolar"

    Hyundai Almanya bölümünün müdürü Jurgen Keller’in konuyla ilgili açıklaması şöyle: “Bu testte Konca Electric, pek çok müşterimizin zaten bildiği bir şeyi yani ne kadar verimli, çevre dostu ve günlük kullanıma uygun bir otomobil olduğunu kanıtladı. Müşteriler, Kona Electric veya diğer elektrikli Hyundai modellerini menzil korkusu olmadan ve şarj etmeden uzun mesafelerde kullanabilir.”

    Hyundai Kona Electric, Almanya’da 33.971 euro’dan başlayan fiyatlarla satılıyor. Otomobilin WLTP’ye göre menzil değeri yaklaşık 450 kilometre.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SeKSandDoRT (Seksendört 84) 1 hf. en beğenilen
    elin oğlu 35 bine elektrik arabaya binsin, buda bana dert olsun, e adaletini seveyim dünya..!
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    ConCarnage (Ali T) 1 hf.
    Hypermilling yapılmış. Bu sonuçlar çok normal bence. Abartılacak birşey yok.
    Yanıtla +9
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    mokoko_TR 1 hf. SeKSandDoRT
    elin ogğu akılı laf deil teknoloji üretiyor...daha çok dert edersin
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    beyaz-siyah 4 gün
    helal olsun hyundai ye, beğenmeyenler daha iyisi için çalışabilirler...
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    Krone 4 gün
    Hybrid araç kullandıktan sonra elektrikliler için tamamen ikna oldum. Hızlanması, sessizliği, çevreci oluşu beni cezbediyor. Menzilleri arttırabilirlerse çok güzel olacak. 30 km hızda herşey kapalı 1000 km gideceğine, ortalama 70-80 km hızla klima ara sıra açık ve yokuşlu trafikli bir ortamda 600-650 km götürsün alınır valla.
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    Rouvax 4 gün
    Yeter biktik eksoz dumanindan havamiz daha temiz olsun gecilsin artik elektrikli otomobillere
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    CapriceClassic 1 hf. (düzenlendi)
    Bu forum dünyanın İstanbul’dan ibaret olduğunu sanan kişilerle dolu herhalde.





    Ha, bu arada İstanbul’da ort hız 29 kmh miş. Bu forumdakiler köprü üzerinde tünüyorlar anlaşılan.



    https://tr.sputniknews.com/amp/yasam/201907191039706280-istanbul-trafigini-analiz-eden-akademisyenlerin-raporundan-hiz-ortalamasi-37-kilometre-yavasladi/
    Yanıtla +2
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    Alqu 1 hf.
    İstanbul için en ekonomik araç olabilir bence bu boyut için söylüyorum ufak daha ekonomikler olabilir. Tabi fiyatına bakınca ekonomik fikri değişebilir çok yüksek rakam olacağı için o parayı çıkarması muhtemelen 1 ömür olacaktır.
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    ilhamcan1 1 hf.
    helal olsun denilir sadece başka bir şey diyemeyiz
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    PoloClassic75 1 hf.
    Bizim Terios 1 depoyla 400 km gidiyorken Kona 300 gitmiş,razıyım
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    DoğanGörünümlüToros 1 hf.
    Üç günün sonunda Hyundai Kona Electric modelleri 36 kez sürücü değiştirdi.




    Ayni arac ile tek basina 30 saatte 830 km yapan bjorn nyland reise selamlar.



    Yanıtla +3
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    haberelectro 1 hf.
    Tesla roadster bin km olacak yeaa
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bence küçümsenecek bir durum yok.Eğlence sistemleri için ayrı bir batarya geliştirile bilir.<br /><br />Veya farklı bir elektrik devresi..<br /><br />1000 km iyidir
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    12489 kez okundu.
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    Galeri, hyundai kona electric ve
    4 etiket daha elektrikli araçlar menzil elektrikli kona Bilim ve Teknoloji
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