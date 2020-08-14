Elektrikli Hyundai Kona, tek şarjla 1000 kilometre menzil barajını geçti

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Hyundai’nin elektrikli crossover modeli Kona Electric, yeni bir menzil rekoruyla gündemde. Kona Electric, yapılan testte tek şarjla 1000 kilometre menzil barajını geçti.

Söz konusu test Almanya’daki Lausitzring pistinde yapıldı. Toplamda 35 saat süren menzil testinde üç tane Kona Electric kullanıldı. İkisi Hyundai’den biri AutoBild’den olmak üzere üç takımın yer aldığı test sonunda üç araç da tek şarjla 1000 kilometrenin üzerine çıktı. Kona Electric modellerinin kat ettiği mesafe sırasıyla 1018 km, 1024 km ve 1026 km şeklinde ölçüldü.

Elbette bu testin sonucu kadar hangi şartlarda yapıldığı da önemli. Yapılan açıklamaya göre, test edilen otomobillerde herhangi bir modifikasyon yapılmadı ve 215/55R17 lastikler kullanıldı. Test esnasında otomobillerin klima ve bilgi-eğlence sistemleri kapalı tutuldu fakat gündüz sürüş farları normal sürüşün gerektirdiği gibi test boyunca açık kaldı.

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Üç günün sonunda Hyundai Kona Electric modelleri 36 kez sürücü değiştirdi. Otomobillerin test boyunca ortalama 29-31 km/s hızda seyrettiği bildirildi. Hyundai’ye göre bu değer, trafik ışıkları ve hız limitinin 30 km/s olduğu yerleşim yerleri de dikkate alındığında Avrupalıların şehir içindeki günlük kullanımdaki hızıyla tamamen örtüşüyor.

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Hyundai Almanya bölümünün müdürü Jurgen Keller’in konuyla ilgili açıklaması şöyle: “Bu testte Konca Electric, pek çok müşterimizin zaten bildiği bir şeyi yani ne kadar verimli, çevre dostu ve günlük kullanıma uygun bir otomobil olduğunu kanıtladı. Müşteriler, Kona Electric veya diğer elektrikli Hyundai modellerini menzil korkusu olmadan ve şarj etmeden uzun mesafelerde kullanabilir.”

Hyundai Kona Electric, Almanya’da 33.971 euro’dan başlayan fiyatlarla satılıyor. Otomobilin WLTP’ye göre menzil değeri yaklaşık 450 kilometre.

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