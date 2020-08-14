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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Daimler emisyon skandalında ABD’nin toplam cezası yaklaşık 3 milyar dolar

    Mercedes-Benz'in sahibi dev otomotiv üreticisi Daimler, dizel araçlarında emisyon değerlerinin düşük çıkması için özel bir yazılım kullanarak test sistemlerini yanılttığı için ceza almaya devam ediyor
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    Otomobi...
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Daimler emisyon skandalında ABD’nin toplam cezası yaklaşık 3 milyar dolar
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    Mercedes-Benz’in üst kuruluşu Daimler, dizel emisyonlarında yaptığı oynamalar sebebiyle soruşturma geçiriyordu. Bu soruşturmaların ABD ayağında firmaya 3 milyar dolarlık ceza kesildi. 

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    Alman otomotiv devinin açıklamasına göre firmanın anlaştığı organizasyonlar ve ceza tutarları şu şekilde: Çevre Koruma Ajansı (EPA), Adalet Departmanı ve Kaliforniya Hava Kaynağı Yönetim Kurulu’na (CARB) toplam 1,5 milyar dolar ödenecek. Firma bunlara ek olarak 700 milyon doları ürün sahipleriyle anlaşmak için ödeyecek ve daha sonra davanın sonuçlarına göre diğer organizasyonlara da üç basamaklı milyon Euro seviyesinde ödemeler yapacak.

    CARB yetkililerinin Reuters’e yaptığı açıklamada Daimler’in davasında ödeme tutarının 1,5 milyar dolara ulaşacağı ve dünya çapında 250 bin aracı etkilediği ifade edildi. Ajansın açıklamasına göre diğer Amerikan kurumları mahkemeye tutanaklarını teslim ettiğinde o ceza tutarları da kesinleşecek. Bu durum ise Eylül ayının ortasını bulacak.

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    Daimler’in 684 bin aracı dizel emisyon testlerini kandıracak yazılımla kullanıcılara sattığı ortaya çıkmıştı ve buna bağlı olarak geçen yıl 960 milyon dolar ceza ödemişti. Bu dolandırıcılık iddiaya göre 2008 yılında başladı ve Vito vanlardan C-sınıfı sedanlara ve GLC coupe modellerine kadar her tipi etkiliyor. Skandalın medyaya yansımasından bu yana Daimler, dünya çapında 800 binden fazla aracı geri çağırdı. Kıyaslama yapmak gerekirse Volkswagen’in dizel skandalı firmaya toplam 35 milyar dolara mâl olmuştu.



    https://www.daimler.com/innovation/drive-systems/diesel/usa-agreements-in-principle.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. en beğenilen
    Daimler Türk firması ismi gibi geliyo lan bana hep. Öyle olsaydı keşke de...
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    fhrstw 1 hf. (düzenlendi)
    Almanya Ab’nin ismini lekeliyor artık. Dizel skandalıyla ilgili Abd’li bir uzman şöyle demişti demek ki Ab sandığımız kadar güvenli değil. Birlik için bu kadar uğraşıp bu kadar zarar vermek aptalca.
    Almanya Ab’nin ismini lekeliyor artık. Dizel skandalıyla ilgili Abd’li bir uzman şöyle demişti demek ki Ab sandığımız kadar güvenli değil. Birlik için bu kadar ...
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf.
    "Almanlar çok dürüst,çok güvenilir" diyenler nerede acaba.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 6 gün
    Daimler markasını Daim Oğulları diye okuyan da ne bileyim, bir de millete kafan mı güzel diye soruyorlar ya. Tövbe tövbe.
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    Mr. Jingles 1 hf.
    ABD veriyor küsküyü. Sesleri de çıkmıyor.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf.
    "Almanlar çok dürüst,çok güvenilir" diyenler nerede acaba.
    Yanıtla +7
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    fhrstw 1 hf. (düzenlendi)
    Almanya Ab’nin ismini lekeliyor artık. Dizel skandalıyla ilgili Abd’li bir uzman şöyle demişti demek ki Ab sandığımız kadar güvenli değil. Birlik için bu kadar uğraşıp bu kadar zarar vermek aptalca.
    Yanıtla +7
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. en beğenilen
    Daimler Türk firması ismi gibi geliyo lan bana hep. Öyle olsaydı keşke de...
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    ilhamcan1 1 hf. ilkerinanç
    keşke öyle olsaydı ama . Keşke ile olmuyor
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    monacomen 6 gün ilkerinanç
    Çünkü her haberde Türklere ait bir olumsuz haber çıksa da b*k atsak diye köşede bekleyen köstebeklerin algısı hep bu yönde. Ama bir Alman firmasının ayıbı olunca atacak bir b*k bulamayınca lan acaba Daimler Türk firması mı öyle duruyor, diye kaşımaya devam et sen Hans. Yalnız bir de avatarına Türk bayrağı asmış ki çok da anti Türk olduğu anlaşılmasın kaygısında eleman. Çakalın da bu türlüsü nadir bulunur.
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