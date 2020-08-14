Daimler emisyon skandalında ABD’nin toplam cezası yaklaşık 3 milyar dolar

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Mercedes-Benz’in üst kuruluşu Daimler, dizel emisyonlarında yaptığı oynamalar sebebiyle soruşturma geçiriyordu. Bu soruşturmaların ABD ayağında firmaya 3 milyar dolarlık ceza kesildi.

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Alman otomotiv devinin açıklamasına göre firmanın anlaştığı organizasyonlar ve ceza tutarları şu şekilde: Çevre Koruma Ajansı (EPA), Adalet Departmanı ve Kaliforniya Hava Kaynağı Yönetim Kurulu’na (CARB) toplam 1,5 milyar dolar ödenecek. Firma bunlara ek olarak 700 milyon doları ürün sahipleriyle anlaşmak için ödeyecek ve daha sonra davanın sonuçlarına göre diğer organizasyonlara da üç basamaklı milyon Euro seviyesinde ödemeler yapacak.

CARB yetkililerinin Reuters’e yaptığı açıklamada Daimler’in davasında ödeme tutarının 1,5 milyar dolara ulaşacağı ve dünya çapında 250 bin aracı etkilediği ifade edildi. Ajansın açıklamasına göre diğer Amerikan kurumları mahkemeye tutanaklarını teslim ettiğinde o ceza tutarları da kesinleşecek. Bu durum ise Eylül ayının ortasını bulacak.

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Daimler’in 684 bin aracı dizel emisyon testlerini kandıracak yazılımla kullanıcılara sattığı ortaya çıkmıştı ve buna bağlı olarak geçen yıl 960 milyon dolar ceza ödemişti. Bu dolandırıcılık iddiaya göre 2008 yılında başladı ve Vito vanlardan C-sınıfı sedanlara ve GLC coupe modellerine kadar her tipi etkiliyor. Skandalın medyaya yansımasından bu yana Daimler, dünya çapında 800 binden fazla aracı geri çağırdı. Kıyaslama yapmak gerekirse Volkswagen’in dizel skandalı firmaya toplam 35 milyar dolara mâl olmuştu.

https://www.daimler.com/innovation/drive-systems/diesel/usa-agreements-in-principle.html

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