Elektrikli Ford E-Transit'in Türkiye fiyatı açıklandı

|Versiyon
|Donanım
|Fiyat
|350M Van 135 kW
|Trend
|1.176.000 TL
|350L Van 135 kW
|Trend
|1.223.000 TL
|350L Van 135 kW Yüksek Tavan
|Trend
|1.235.200 TL
|350L Van 198 kW
|Deluxe
|1.284.100 TL
|350E Van 135 kW
|Trend
|1.369.700 TL
|350E Van 198 kW
|Deluxe
|1.438.100 TL
|420E Van 198 kW
|Deluxe
|1.495.600 TL
Yeni Ford E-Transit, ülkemize Trend ve Deluxe olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle geliyor. Trend donanım seviyesinde yüksek tavan seçeneği de mevcut. Kapasite olarak ise 350M, 350L, 350E ve 420E seçenekleri karşımıza çıkıyor.
Elektrikli ticari aracın tüm seçeneklerinde 68 kWsa kapasiteli batarya paketi standart. Batarya gövdenin altına zemine paralel biçimde yerleştirildiği için yük kapasitesine çok etki etmiyor. Yapılan açıklamaya göre bu batarya, E-Transit'e ortalama 315 km (WLTP) sürüş menzili sağlıyor.
Ford'a göre bu mesafe, ortalama bir filo kullanıcısının günlük katettiği ortalama mesafenin üç katına denk geliyor. Şarj söz konusu olduğunda ise E-Transit'i AC şarj (11.3 kW) ile akşamdan sabaha yaklaşık 8,2 saatte tam doluma ulaştırmak mümkün. 115 kW DC hızlı şarj ise yaklaşık 35 dakikada %15-80 arası dolum sağlıyor.
Ford, daha önceki açıklamasında elektrikli Transit'in içten yanmalı motorlu muadillerine göre servis maliyetlerini yüzde 40'a kadar azalttığına dikkat çekmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence