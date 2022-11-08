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    Elektrikli Ford E-Transit'in Türkiye fiyatı açıklandı

    Gölcük'te üretilen %100 elektrikli ticari araç Ford E-Transit'in Türkiye tanıtımı gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında E-Transit'in fiyatı ve versiyonları da açıklandı. İşte detaylar:
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    Elektrikli Ford E-Transit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de üretilen ve dünya çapında sınıfının en çok satan modellerinden biri olan Ford Transit'in tamamen elektrikli versiyonu Ford E-Transit, Kasım ayı itibarıyla satışa sunulmaya hazırlanıyor. Yeni Ford E-Transit Van Türkiye fiyatı 1.176.000 TL'den başlıyor.

    Yeni Ford E-Transit fiyat listesi 💰
    Versiyon Donanım Fiyat
    350M Van 135 kW Trend 1.176.000 TL
    350L Van 135 kW Trend 1.223.000 TL
    350L Van 135 kW Yüksek Tavan Trend 1.235.200 TL
    350L Van 198 kW Deluxe 1.284.100 TL
    350E Van 135 kW Trend 1.369.700 TL
    350E Van 198 kW Deluxe 1.438.100 TL
    420E Van 198 kW Deluxe 1.495.600 TL

    Yeni Ford E-Transit, ülkemize Trend ve Deluxe olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle geliyor. Trend donanım seviyesinde yüksek tavan seçeneği de mevcut. Kapasite olarak ise 350M, 350L, 350E ve 420E seçenekleri karşımıza çıkıyor.

    Elektrikli Ford E-Transit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    E-Transit'in Trend donanım seviyesi 135 kW (181 hp), Deluxe donanım seviyesi ise 198 kW (269 hp) güç üreten elektrik motoruyla tercih edilebiliyor. Her iki motor seçeneğinde de arkadan itiş ve 430 Nm tork standart.

    Elektrikli ticari aracın tüm seçeneklerinde 68 kWsa kapasiteli batarya paketi standart. Batarya gövdenin altına zemine paralel biçimde yerleştirildiği için yük kapasitesine çok etki etmiyor. Yapılan açıklamaya göre bu batarya, E-Transit'e ortalama 315 km (WLTP) sürüş menzili sağlıyor.

    Ford'a göre bu mesafe, ortalama bir filo kullanıcısının günlük katettiği ortalama mesafenin üç katına denk geliyor. Şarj söz konusu olduğunda ise E-Transit'i AC şarj (11.3 kW) ile akşamdan sabaha yaklaşık 8,2 saatte tam doluma ulaştırmak mümkün. 115 kW DC hızlı şarj ise yaklaşık 35 dakikada %15-80 arası dolum sağlıyor.

    Ford, daha önceki açıklamasında elektrikli Transit'in içten yanmalı motorlu muadillerine göre servis maliyetlerini yüzde 40'a kadar azalttığına dikkat çekmişti.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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