Ford Capri elektrikli olarak yeniden doğdu: 627 km'ye kadar menzil

Tasarım ve boyutlar
Yeni model, 1969 yılında piyasaya sürülen orijinal Capri'nin sadece isimini değil, bazı tasarım öğelerini de paylaşıyor. Örneğin, İki far arasında uzanan siyah şerit şeklindeki sahte ızgara orijinal modeli andırıyor. Yine, coupe şeklinde eğimli C sütunu ve oval arka cam eski modeli anımsatan detaylar.
Volkswagen'in MEB platformunu kullanan elektrikli Ford Capri, 4.634 mm uzunluğa, 1.872 mm genişliğe, 1.626 mm yüksekliğe ve 2.767 mm aks mesafesine sahip orta boy fastback gövde tipinde bir araç. Eğimli C sütunuyla sportif bir görünüme sahip otomobil, doğal olarak alandan bir miktar fedakarlık ediyor.
Motor ve batarya seçenekleri
Ford Capri, 282 beygir (210 kW) güç sunan arkadan itişli ve 335 beygir (250 kW) toplam güce sahip çift motorlu AWD olmak üzere iki motor konfigürasyonuna sahip. Arkadan itişli Capri, 0-100 km/s hızlanmasını 6.4 saniyede tamamlayabiliyor ve 180 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Çift motorlu modelin 0-100 km/s ivmelenmesi ise 5.3 saniye olarak belirtiliyor.
Donanım ve fiyat
Sunulan donanıma baktığımızda tüm modeller, 12 yönlü masaj destekli koltuklar, yere Capri görüntüsü yansıtan ısıtmalı ve katlanır yan aynalar, kablosuz telefon şarjı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, matriks LED ışıklar, eller serbest arka bagaj kapağı ve subwoofer'lı 10 hoparlörlü bir B&O ses sistemiyle geliyor.
Premium modelde ise, 19 inçten 20 inçe yükselen jantlara ek olarak, baş üstü gösterge ekranı, aktif park yardımı, şerit değiştirme yardımcısı ve 360 derece kamerayı içeren bir sürücü destek paketi sunuluyor.
Ford, otomobilin fiyatını resmi olarak açıklamasa da, 47 bin euro'dan başlayan fiyatlarla Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor.
Kaynakça https://www.carscoops.com/2024/07/ford-capri-comes-back-from-the-dead-as-a-coupe-version-of-european-explorer-ev/ https://electrek.co/2024/07/10/ford-unveils-new-capri-ev-400-mi-range-sports-car-speed/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.