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    Ford Capri elektrikli olarak yeniden doğdu: 627 km'ye kadar menzil

    Ford, geçmişte Avrupa'da başarılı satış rakamlarına ulaşan 1969 model Capri modelinin ismini alan yeni elektrikli SUV'sini tanıttı. 627 km'ye kadar menzil sunabilen otomobilin özellikleri neler?
    Elektrikli Ford Capri tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Avrupa pazarında yeniden güçlenmek isteyen Ford, geçmişte Avrupa'da başarılı satış rakamlarına ulaşan 1969 model Capri modelinin ismini alan yeni elektrikli SUV'sini tanıttı.

    Tasarım ve boyutlar

    Yeni model, 1969 yılında piyasaya sürülen orijinal Capri'nin sadece isimini değil, bazı tasarım öğelerini de paylaşıyor. Örneğin, İki far arasında uzanan siyah şerit şeklindeki sahte ızgara orijinal modeli andırıyor. Yine, coupe şeklinde eğimli C sütunu ve oval arka cam eski modeli anımsatan detaylar.

    Elektrikli Ford Capri tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Volkswagen'in MEB platformunu kullanan elektrikli Ford Capri, 4.634 mm uzunluğa, 1.872 mm genişliğe, 1.626 mm yüksekliğe ve 2.767 mm aks mesafesine sahip orta boy fastback gövde tipinde bir araç. Eğimli C sütunuyla sportif bir görünüme sahip otomobil, doğal olarak alandan bir miktar fedakarlık ediyor.

    Elektrikli Ford Capri tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç kısımda 14,6 inçlik dikey yerleştirilmiş bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Bu ekran geriye doğru kaydırılarak özel bir saklama bölmesine ulaşılabiliyor. Capri'de aynı zamanda ısı pompası da bulunuyor. Böylece kışın daha yüksek menzil elde edilebiliyor.

    Motor ve batarya seçenekleri

    Ford Capri, 282 beygir (210 kW) güç sunan arkadan itişli ve 335 beygir (250 kW) toplam güce sahip çift motorlu AWD olmak üzere iki motor konfigürasyonuna sahip.  Arkadan itişli Capri, 0-100 km/s hızlanmasını 6.4 saniyede tamamlayabiliyor ve 180 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Çift motorlu modelin 0-100 km/s ivmelenmesi ise 5.3 saniye olarak belirtiliyor.

    Elektrikli Ford Capri tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Batarya tarafında lityum iyon NMC tipi pil hücrelerine yer verilmiş. Temel versiyonda 135 kW'a kadar şarj hızını destekleyen 77 kWh büyüklüğünde batarya bulunurken, çift motorlu versiyonda şarj hızı 185 kW'a ve kapasite de 79 kWh'e çıkıyor. Ford'un verilerine göre temel model tek şarjla 627 km menzil sunabilirken, AWD versiyon tek şarjla 592 km mesafe katedebiliyor.

    Donanım ve fiyat

    Sunulan donanıma baktığımızda tüm modeller, 12 yönlü masaj destekli koltuklar, yere Capri görüntüsü yansıtan ısıtmalı ve katlanır yan aynalar, kablosuz telefon şarjı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, matriks LED ışıklar, eller serbest arka bagaj kapağı ve subwoofer'lı 10 hoparlörlü bir B&O ses sistemiyle geliyor.

    Premium modelde ise, 19 inçten 20 inçe yükselen jantlara ek olarak, baş üstü gösterge ekranı, aktif park yardımı, şerit değiştirme yardımcısı ve 360 derece kamerayı içeren bir sürücü destek paketi sunuluyor.

    Ford, otomobilin fiyatını resmi olarak açıklamasa da, 47 bin euro'dan başlayan fiyatlarla Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor. 

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2024/07/ford-capri-comes-back-from-the-dead-as-a-coupe-version-of-european-explorer-ev/ https://electrek.co/2024/07/10/ford-unveils-new-capri-ev-400-mi-range-sports-car-speed/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 10 saat önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 12 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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