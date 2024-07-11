Ford Capri elektrikli olarak yeniden doğdu: 627 km'ye kadar menzil

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Tam Boyutta Gör Avrupa pazarında yeniden güçlenmek isteyen Ford, geçmişte Avrupa'da başarılı satış rakamlarına ulaşan 1969 model Capri modelinin ismini alan yeni elektrikli SUV'sini tanıttı.

Tasarım ve boyutlar

Yeni model, 1969 yılında piyasaya sürülen orijinal Capri'nin sadece isimini değil, bazı tasarım öğelerini de paylaşıyor. Örneğin, İki far arasında uzanan siyah şerit şeklindeki sahte ızgara orijinal modeli andırıyor. Yine, coupe şeklinde eğimli C sütunu ve oval arka cam eski modeli anımsatan detaylar.

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Volkswagen'in MEB platformunu kullanan elektrikli Ford Capri, 4.634 mm uzunluğa, 1.872 mm genişliğe, 1.626 mm yüksekliğe ve 2.767 mm aks mesafesine sahip orta boy fastback gövde tipinde bir araç. Eğimli C sütunuyla sportif bir görünüme sahip otomobil, doğal olarak alandan bir miktar fedakarlık ediyor.

Tam Boyutta Gör İç kısımda 14,6 inçlik dikey yerleştirilmiş bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Bu ekran geriye doğru kaydırılarak özel bir saklama bölmesine ulaşılabiliyor. Capri'de aynı zamanda ısı pompası da bulunuyor. Böylece kışın daha yüksek menzil elde edilebiliyor.

Motor ve batarya seçenekleri

Ford Capri, 282 beygir (210 kW) güç sunan arkadan itişli ve 335 beygir (250 kW) toplam güce sahip çift motorlu AWD olmak üzere iki motor konfigürasyonuna sahip. Arkadan itişli Capri, 0-100 km/s hızlanmasını 6.4 saniyede tamamlayabiliyor ve 180 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Çift motorlu modelin 0-100 km/s ivmelenmesi ise 5.3 saniye olarak belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Batarya tarafında lityum iyon NMC tipi pil hücrelerine yer verilmiş. Temel versiyonda 135 kW'a kadar şarj hızını destekleyen 77 kWh büyüklüğünde batarya bulunurken, çift motorlu versiyonda şarj hızı 185 kW'a ve kapasite de 79 kWh'e çıkıyor. Ford'un verilerine göre temel model tek şarjla 627 km menzil sunabilirken, AWD versiyon tek şarjla 592 km mesafe katedebiliyor.

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Donanım ve fiyat

Sunulan donanıma baktığımızda tüm modeller, 12 yönlü masaj destekli koltuklar, yere Capri görüntüsü yansıtan ısıtmalı ve katlanır yan aynalar, kablosuz telefon şarjı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, matriks LED ışıklar, eller serbest arka bagaj kapağı ve subwoofer'lı 10 hoparlörlü bir B&O ses sistemiyle geliyor.

Premium modelde ise, 19 inçten 20 inçe yükselen jantlara ek olarak, baş üstü gösterge ekranı, aktif park yardımı, şerit değiştirme yardımcısı ve 360 derece kamerayı içeren bir sürücü destek paketi sunuluyor.

Ford, otomobilin fiyatını resmi olarak açıklamasa da, 47 bin euro'dan başlayan fiyatlarla Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor.

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