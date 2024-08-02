Temmuz ayında en çok satılan otomobiller: Elektrikte Togg yeniden zirvede

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Temmuz 2024 dönemine ait Türkiye’deki sıfır otomobil satışlarına ilişkin raporunu yayınladı. ODMD verilerine göre; temmuzda satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı 94 bin 37 olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 küçüldü.

Satışlar temmuzda yüzde 17,5 düştü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,1 oranında artarak 672.018 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 3,4 oranında artarak 563.351 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 11,1 azalarak 135.667 adet oldu.

2024 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Temmuz ayına göre yüzde 17,5 azalarak 94.037 adete geriledi. 2024 Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,04 azalarak 73.396 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 22,2 azalarak 20.641 adet oldu.

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Ocak-Temmuz döneminde otomobil pazarına motor tipine göre baktığımızda benzinli otomobil satışları 349.583 adetle yüzde 65,2 pay; hibrit otomobil satışları 79.525 adetle yüzde 14,8 pay; dizel otomobil satışları 58.334 adetle yüzde 10,9 pay; elektrikli otomobil satışları 45.342 adetle yüzde 8,5 pay ve otogazlı otomobil satışları 3.567 adetle yüzde 0,7 pay aldı.

2024 Temmuz ayında en çok otomobil satan markalar🚗 Sıra Marka Adet 1. Volkswagen 7.152 2. Fiat 6.706 3. Chery 6.638 4. Renault 6.402 5. Toyota 4.151 6. Hyundai 3.746 7. Peugeot 3.645 8. Opel 3.567 9. Skoda 3.459 10. Citroen 3.117

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2024 Temmuz ayında en çok satılan otomobiller 🥇 Sıra Model Adet 1. Fiat Egea Sedan 5081 2. Chery Tiggo 7 Pro 3088 3. Renault Clio HB 2500 4. Renault Magane Sedan 2257 5. Volkswagen Polo 2050 6. Chery Omoda 5 2002 7. Peugeot 3008 1855 8. Nissan Qashqai 1516 9. Toyota Corolla 1793 10. Chery Tiggo 8 Pro 1548

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2024 Temmuz ayında en çok satılan elektrikli otomobiller 🚘 Sıra Model Adet 1. TOGG T10X 1277 2. Mini Countryman 444 3. KG Mobility Torres 435 4. Tesla Model Y 420 5. Mercedes EQB 325 6. Citroen C4 252 7. MG MG4 244 8. BYD Atto 3 235 9. BMW X1 202 10. Peugeot 2008 176

Haziran 2024 dönemindeki satışlara ise bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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Temmuz ayında en çok satılan otomobiller