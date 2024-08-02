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    Temmuz ayında en çok satılan otomobiller: Elektrikte Togg yeniden zirvede

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Temmuz 2024 dönemi için otomotiv satış rakamlarını açıkladı. Verilere göre satışlarda önceki yıla göre yüzde 17,5 düşüş yaşadı.

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Temmuz 2024 dönemine ait Türkiye’deki sıfır otomobil satışlarına ilişkin raporunu yayınladı. ODMD verilerine göre; temmuzda satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı 94 bin 37 olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 küçüldü.

    Satışlar temmuzda yüzde 17,5 düştü

    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,1 oranında artarak 672.018 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 3,4 oranında artarak 563.351 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 11,1 azalarak 135.667 adet oldu.

    2024 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Temmuz ayına göre yüzde 17,5 azalarak 94.037 adete geriledi. 2024 Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,04 azalarak 73.396 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 22,2 azalarak 20.641 adet oldu.

    Ocak-Temmuz döneminde otomobil pazarına motor tipine göre baktığımızda benzinli otomobil satışları 349.583 adetle yüzde 65,2 pay; hibrit otomobil satışları 79.525 adetle yüzde 14,8 pay; dizel otomobil satışları 58.334 adetle yüzde 10,9 pay; elektrikli otomobil satışları 45.342 adetle yüzde 8,5 pay ve otogazlı otomobil satışları 3.567 adetle yüzde 0,7 pay aldı.

    2024 Temmuz ayında en çok otomobil satan markalar🚗
    Sıra Marka Adet
    1. Volkswagen 7.152
    2. Fiat 6.706
    3. Chery 6.638
    4. Renault 6.402
    5. Toyota 4.151
    6. Hyundai 3.746
    7. Peugeot 3.645
    8. Opel 3.567
    9. Skoda 3.459
    10. Citroen 3.117

     

    Temmuz ayında en çok satılan otomobiller Tam Boyutta Gör

    2024 Temmuz ayında en çok satılan otomobiller 🥇
    Sıra Model Adet
    1. Fiat Egea Sedan 5081
    2. Chery Tiggo 7 Pro 3088
    3. Renault Clio HB 2500
    4. Renault Magane Sedan 2257
    5. Volkswagen Polo 2050
    6. Chery Omoda 5 2002
    7. Peugeot 3008 1855
    8. Nissan Qashqai 1516
    9. Toyota Corolla 1793
    10. Chery Tiggo 8 Pro 1548

    Temmuz ayında en çok satılan otomobiller Tam Boyutta Gör
     

    2024 Temmuz ayında en çok satılan elektrikli otomobiller 🚘
    Sıra Model Adet
    1. TOGG T10X 1277
    2. Mini Countryman 444
    3. KG Mobility Torres 435
    4. Tesla Model Y 420
    5. Mercedes EQB 325
    6. Citroen C4 252
    7. MG MG4 244
    8. BYD Atto 3 235
    9. BMW X1 202
    10. Peugeot 2008 176

    Haziran 2024 dönemindeki satışlara ise bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

    Kaynakça https://www.odmd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/4713/ODMD%20Bas%c4%b1n%20Bulteni%202%20A%c4%9fustos%202024.pdf https://x.com/eozpeynirci
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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