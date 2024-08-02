Temmuz ayında en çok satılan otomobiller: Elektrikte Togg yeniden zirvede

- Satışlar temmuzda yüzde 17,5 düştü
- 2024 Temmuz ayında en çok otomobil satan markalar🚗
- 2024 Temmuz ayında en çok satılan otomobiller 🥇
- 2024 Temmuz ayında en çok satılan elektrikli otomobiller 🚘
- Yorumlar
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Temmuz 2024 dönemine ait Türkiye’deki sıfır otomobil satışlarına ilişkin raporunu yayınladı. ODMD verilerine göre; temmuzda satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı 94 bin 37 olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 küçüldü.
Satışlar temmuzda yüzde 17,5 düştü
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,1 oranında artarak 672.018 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 3,4 oranında artarak 563.351 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 11,1 azalarak 135.667 adet oldu.
2024 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Temmuz ayına göre yüzde 17,5 azalarak 94.037 adete geriledi. 2024 Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,04 azalarak 73.396 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 22,2 azalarak 20.641 adet oldu.
Ocak-Temmuz döneminde otomobil pazarına motor tipine göre baktığımızda benzinli otomobil satışları 349.583 adetle yüzde 65,2 pay; hibrit otomobil satışları 79.525 adetle yüzde 14,8 pay; dizel otomobil satışları 58.334 adetle yüzde 10,9 pay; elektrikli otomobil satışları 45.342 adetle yüzde 8,5 pay ve otogazlı otomobil satışları 3.567 adetle yüzde 0,7 pay aldı.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Volkswagen
|7.152
|2.
|Fiat
|6.706
|3.
|Chery
|6.638
|4.
|Renault
|6.402
|5.
|Toyota
|4.151
|6.
|Hyundai
|3.746
|7.
|Peugeot
|3.645
|8.
|Opel
|3.567
|9.
|Skoda
|3.459
|10.
|Citroen
|3.117
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Fiat Egea Sedan
|5081
|2.
|Chery Tiggo 7 Pro
|3088
|3.
|Renault Clio HB
|2500
|4.
|Renault Magane Sedan
|2257
|5.
|Volkswagen Polo
|2050
|6.
|Chery Omoda 5
|2002
|7.
|Peugeot 3008
|1855
|8.
|Nissan Qashqai
|1516
|9.
|Toyota Corolla
|1793
|10.
|Chery Tiggo 8 Pro
|1548
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|TOGG T10X
|1277
|2.
|Mini Countryman
|444
|3.
|KG Mobility Torres
|435
|4.
|Tesla Model Y
|420
|5.
|Mercedes EQB
|325
|6.
|Citroen C4
|252
|7.
|MG MG4
|244
|8.
|BYD Atto 3
|235
|9.
|BMW X1
|202
|10.
|Peugeot 2008
|176
Haziran 2024 dönemindeki satışlara ise bağlantıdan ulaşabilirsiniz.Kaynakça https://www.odmd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/4713/ODMD%20Bas%c4%b1n%20Bulteni%202%20A%c4%9fustos%202024.pdf https://x.com/eozpeynirci Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.