Çin’in ultra hızı şarj istasyonu 1 dakikada 100 kilometre menzil sunuyor

Yeni nesil şarj ünitesi, Orange Charging’in geliştirdiği “Unicorn OS” akıllı sistem sayesinde esnek ve verimli bir güç yönetimi sağlıyor. Halihazırda şirketin Çin genelinde 46 bini aşkın şarj noktası bulunuyor ve bunların yüzde 47’sinden fazlası 180 kW üzeri tek çıkışlı yüksek hızlı şarj desteği sunuyor.
Çin’de şarj atılımı
Öte yandan Orange Charging’in bu atılımı Çin için bir ilk değil ancak gidilen yolun bir göstergesi. Çin’de megawatt sınıfı flaş şarj teknolojileri, sektörde büyük bir dönüşüm yaratmak üzere hızla yayılıyor. BYD, Huawei, Zeekr ve CATL gibi önde gelen firmalar da bu yarışta ön saflarda yer alıyor.
Ancak bu hızlı şarj çözümleri bazı zorluklarla da karşı karşıya. Elektrik şebekesi üzerindeki yük, batarya ömrüne olası etkiler ve yüksek maliyetler, teknolojinin yaygınlaşmasının önünde engel oluşturuyor. Özellikle sıvı soğutmalı sistemlerin birim maliyeti 80 ila 120 bin yuan arasında değişiyor. Soğutucu sıvıların yenilenme maliyeti de ayrı bir kalem.
Bu sorunları aşmak için sektör genelinde önemli adımlar atılıyor. Yapay zekâ destekli şarj algoritmaları, batarya malzemelerinde gelişmeler ve güneş enerjisiyle entegre depolama çözümleri dikkat çekiyor. BYD gibi firmalar, şebeke yükünü azaltmak amacıyla entegre enerji depolama sistemleri geliştiriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya