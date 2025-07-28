Çin’in ultra hızı şarj istasyonu 1 dakikada 100 kilometre menzil sunuyor

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Tam Boyutta Gör Didi'nin iştiraki Orange Charging, elektrikli araç şarjında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Şirketin geliştirdiği sıvı soğutmalı ve esnek güç dağıtımına sahip 1600 kW'lık (1.6 MW) süper şarj istasyonu, yalnızca 1 dakikalık şarjla 100 kilometre menzil sağlayabiliyor.

Yeni nesil şarj ünitesi, Orange Charging’in geliştirdiği “Unicorn OS” akıllı sistem sayesinde esnek ve verimli bir güç yönetimi sağlıyor. Halihazırda şirketin Çin genelinde 46 bini aşkın şarj noktası bulunuyor ve bunların yüzde 47’sinden fazlası 180 kW üzeri tek çıkışlı yüksek hızlı şarj desteği sunuyor.

Çin’de şarj atılımı

Öte yandan Orange Charging’in bu atılımı Çin için bir ilk değil ancak gidilen yolun bir göstergesi. Çin’de megawatt sınıfı flaş şarj teknolojileri, sektörde büyük bir dönüşüm yaratmak üzere hızla yayılıyor. BYD, Huawei, Zeekr ve CATL gibi önde gelen firmalar da bu yarışta ön saflarda yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda BYD, 1000 kW tekli ve 1360 kW çiftli bağlantı destekli sistemini piyasaya sürdü. Huawei, özellikle ağır vasıtalar için 1.5 MW şarj çözümünü duyurdu. Zeekr, 1.2 MW’a ulaşabilen sıvı soğutmalı yolcu araç şarj istasyonlarını tanıttı. CATL, bu yüksek hızlara uygun batarya teknolojileri üzerinde çalışıyor.

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Ancak bu hızlı şarj çözümleri bazı zorluklarla da karşı karşıya. Elektrik şebekesi üzerindeki yük, batarya ömrüne olası etkiler ve yüksek maliyetler, teknolojinin yaygınlaşmasının önünde engel oluşturuyor. Özellikle sıvı soğutmalı sistemlerin birim maliyeti 80 ila 120 bin yuan arasında değişiyor. Soğutucu sıvıların yenilenme maliyeti de ayrı bir kalem.

Bu sorunları aşmak için sektör genelinde önemli adımlar atılıyor. Yapay zekâ destekli şarj algoritmaları, batarya malzemelerinde gelişmeler ve güneş enerjisiyle entegre depolama çözümleri dikkat çekiyor. BYD gibi firmalar, şebeke yükünü azaltmak amacıyla entegre enerji depolama sistemleri geliştiriyor.

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1 dakikada 100 kilometre menzil sunan ultra hızlı şarj istasyonu

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