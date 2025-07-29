Tesla, Cybertruck'ın daha küçük bir versiyonunu üretebilir

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Tam Boyutta Gör Tesla Cybertruck, gün yüzüne çıktığı andan itibaren çok ses getirse de, satış konusunda aynı başarıyı elde edemedi. Ancak Tesla, kamyonet planlarından vazgeçmiş değil. Fütüristik kamyonet, ilerleyen dönemde daha küçük bir kardeşe kavuşabilir.

Tesla'nın Mühendislik Başkan Yardımcısı Lars Moravy, daha küçük bir kamyonet üretmenin gündemlerinde olabileceğini açıkladı. Bu da Cybertruck’ın alışılmışın dışındaki tasarımının daha geniş ve küresel pazarlara ulaşmasının yolunu açabilir.

Kaliforniya’da düzenlenen bir Tesla sahipleri ve yatırımcıları etkinliğinde konuşan Moravy, daha kompakt bir pikap üretme konusundaki bir soruya “Her zaman daha küçük bir pikap yapmayı konuşuyorduk” şeklinde yanıt verdi.

Daha küçük kamyonetle farklı pazarlara açılabilir

Tesla, Cybertruck'ın mevcut haliyle bazı pazarlar için çok büyük olduğunun farkında. Daha küçük bir kamyonet üretmek, Tesla'nın pikap segmentindeki varlığını genişletmesine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda mevcut ürün gamının tam olarak karşılamadığı ihtiyaçları da karşılayabilir.

Moravy, “Gelecekte robotaksi hizmetleri daha yaygın hale geldikçe, bu hizmetin yalnızca insanlar için değil, aynı zamanda yük taşımacılığı için de faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Bu ihtiyacı nasıl karşılayabiliriz diye tasarım stüdyomuzda ciddi şekilde kafa yoruyoruz” dedi.

Bu açıklama, Tesla’nın orta boy kamyonet ya da küçük van (panelvan) segmentine yönelmek istediğine işaret ediyor olabilir. Şu an Tesla’nın "teslimat aracı" kategorisine giren bir modeli bulunmuyor.

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Satışlar beklenenin çok altında

Bu noktada işlevsellik de önemli bir satış faktörü olabilir. Cybertruck, Tesla’nın beklediği satış performansını sergileyemedi. İlk başta meraklı kullanıcılar araca yoğun ilgi gösterse de satışlar sonradan yavaşladı. Tesla, Cox Automotive verilerine göre 2024'ün tamamında yaklaşık 39.000 adet Cybertruck sattıktan sonra, bu yıl ABD'de şu ana kadar yaklaşık 11.000 adet satabildi.

ABD'de 100.000 dolara yakın bir fiyat etiketiyle satışa sunulan fütüristik pikap, Elon Musk'ın 2019'da önerdiği 39.900 dolarlık fiyatın çok üzerinde. En ucuz versiyonu ise şu anda 60.000 doların üzerinde bir fiyattan başlıyor.

Cybertruck, Tesla'nın ABD dışındaki en büyük pazarları olan Çin ve Avrupa'da satışa sunulmuyor. Her iki pazarda da, 6.000 kg'dan ağır Cybertruck gibi büyük ve hantal kamyonetlerin satışını son derece zorlaştıran katı araç düzenlemeleri bulunuyor.

Tesla son dönemde, Cybertruck satışlarını Kanada ve Meksika'ya genişletti ve Nisan ayında kamyoneti Suudi Arabistan, BAE ve Katar'da satmaya başlayacağını duyurdu.

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Tesla, Cybertruck'ın daha küçük bir versiyonunu üretebilir

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