Chery iCar V27'nin ipucu görseli paylaşıldı: Tanıtım 1 Ağustos'ta

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Chery'nin alt markalarından biri olan iCar, elektrikli SUV modeli V23 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şirketin merakla beklenen yeni modeli V27’nin tanıtım tarihi belli oldu. Ortaya çıkan bir görsel, modelin 1 Ağustos’ta tanıtılacağını ve uluslararası pazarlarda “iCaur” ismiyle lanse edileceğini doğruladı. V27, iCar’ın bugüne kadarki en iddialı ve en büyük modeli olacak.

iCaur: Chery’nin Avrupa açılımında yeni marka

Tam Boyutta Gör iCaur, Chery’nin Avrupa pazarındaki dördüncü markası olarak konumlanıyor. Daha önce tanıtılan OMODA, Jaecoo ve Chery markalarının ardından iCaur’un da 2026'nın başında Avrupa'da sahneye çıkması planlanıyor. Tanıtım görselinde iCaur logosunun kullanılması, markanın küresel tanıtımı için bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

V27’nin tamamen elektrikli ve EREV (uzatılmış menzilli elektrikli araç) olmak üzere iki farklı versiyonla gelmesi bekleniyor. EREV versiyonda Chery’nin 1.5 litrelik benzinli motoru ve 30 kWsa üzerinde batarya kullanılması öngörülüyor. Bu versiyon, yaklaşık 150-200 km’lik saf elektrikli menzilin yanı sıra toplamda 1.000 km’nin üzerinde menzil sunabilecek.

V27’nin kısa süre önce MIIT (Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı) belgelerinde ortaya çıkan güncellenmiş V23 ile benzer motorlara sahip olacağı tahmin ediliyor. Bu belgelerde V23’ün arka aksında 185 kW, ön aksında ise 150 kW’lık elektrik motorları yer alıyordu. V27’nin bu güç seviyelerine yakın performans sunması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım anlamında V27, daha önce tanıtılan retro görünümlü V23’ten ziyade daha modern hatlara sahip T03 modeline benziyor. Geniş C sütunları üzerinde “V27” logosu, kare formlu motor kaputu, çift bombeli yapı, geleneksel kapı kolları, yan basamaklar, geniş çamurluklar ve kalın alaşım jantlarla aracın güçlü duruşu desteklenmiş.

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Modelde ayrıca V23’ten alınan klasik tarzda gündüz farları da yer alıyor. Tüm bu detaylar, V27’nin hem şehir içi hem de zorlu arazi koşullarına uygun bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

iCar modelleri, halihazırda bazı uluslararası pazarlarda Jaecoo adı altında satılıyor. Ancak Avrupa ve Avustralya pazarlarında iCaur markasıyla yer alacağı daha önce açıklanmıştı. V27’nin tanıtımıyla birlikte markanın bu yeni kimliği küresel anlamda duyurulmuş olacak.

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Chery iCar V27'nin ipucu görseli paylaşıldı: Tanıtım 1 Ağustos'ta

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