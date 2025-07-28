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    Honda'dan yeni elektrikli mini otomobil: N-ONE e

    Honda, Japonya’da “kei car” olarak bilinen mini araç sınıfında yeni modelini piyasaya sürdü. N-ONE e isimli otomobil, küçük boyutlarıyla şehir içi kullanım için ideal bir seçenek sunuyor.

    Honda, elektrikli mini otomobili N-ONE e'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Honda, yeni elektrikli mini otomobili N-ONE e'yi tanıttı. Şirket, küçük boyutlarına rağmen yeni N-ONE e modelinin şehir içi kullanıma uygun, esnek iç mekanı ve yeterli menziliyle günlük kullanıma uygun olduğunu belirtiyor.

    N-ONE e, Japonya’da “kei car” olarak bilinen mini araç sınıfında Honda’nın ikinci elektrikli modeli oldu. İlk olarak Ekim 2024’te piyasaya sürülen N-VAN e daha çok ticari amaçlarla tasarlanmışken, N-ONE e günlük kullanıma hitap ediyor.

    Honda, elektrikli mini otomobili N-ONE e'yi tanıttı Tam Boyutta Gör

    Honda N-ONE e özellikleri

    N-ONE e, 2012’den bu yana Japonya’da satılan retro tasarımlı benzinli N-ONE modelinin elektrikli versiyonu. Dış görünüşü benzinli modele oldukça benzese de, ön ızgarası düz tasarımıyla farklılaşıyor. Ön tarafta ayrıca iki şarj portu yer alıyor.

    Yeni tasarımla birlikte aracın hatları daha yumuşatılmış ve tamponu da yuvarlaklaştırılmış. İç mekan ise alan kullanımını arttırmak için tamamen yenilenmiş. Orta konsolda bir multimedya ekranı ve butonla çalışan bir vites seçici bulunuyor. Ayrıca klima gibi işlevler için fiziksel düğmeler de yer alıyor. 

    Honda, elektrikli mini otomobili N-ONE e'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Henüz tüm teknik detaylar açıklanmasa da, aracın WLTP ölçüm standardına göre 270 km’nin üzerinde bir menzil sunduğu açıklandı. N-ONE e’nin, N-VAN e modelinde kullanılan parçaları paylaşması muhtemel. Bu da, Japonya’daki kei car sınırlamaları nedeniyle 63 beygir gücüne kadar bir elektrik motoruna sahip olduğu anlamına geliyor.

    Otomobilde ayrıca “Araçtan Eve Enerji Aktarımı” (V2H) özelliği de bulunuyor. Bu sayede doğal afetler ya da elektrik kesintileri sırasında aracı mobil bir enerji kaynağı olarak kullanmak mümkün. Ayrıca, kamp alanlarında, şantiyelerde ya da dış mekan etkinliklerinde elektronik cihazlara enerji sağlayabiliyor.

    Yeni elektrikli aracın ön siparişleri 31 Ağustos'ta alınmaya başlanacak. Resmi lansman ise Eylül ayında gerçekleşecek. Otomobilin Eylül ayında, Honda'nın Avrupa'ya yönelik "Süper EV" modelinin lansmanıyla hemen hemen aynı zamanda piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2025/07/28/honda-n-one-e-small-ev-big-personality/ https://www.honda.co.jp/N-ONE-e/new/
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    _
    _Luminus_ 6 saat önce

    @mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!

    M
    mp ilan web tasarım 7 saat önce

    25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi

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    Forumdan Konular

    0546 numara kime ait samsung duos tuşlu telefon zil sesi yükseltme arayan numara yok bulma tasarım atölye isimleri uyurken birinin sana seslendiğini duymak diyanet

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