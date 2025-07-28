Honda'dan yeni elektrikli mini otomobil: N-ONE e

N-ONE e, Japonya’da “kei car” olarak bilinen mini araç sınıfında Honda’nın ikinci elektrikli modeli oldu. İlk olarak Ekim 2024’te piyasaya sürülen N-VAN e daha çok ticari amaçlarla tasarlanmışken, N-ONE e günlük kullanıma hitap ediyor.
Honda N-ONE e özellikleri
N-ONE e, 2012’den bu yana Japonya’da satılan retro tasarımlı benzinli N-ONE modelinin elektrikli versiyonu. Dış görünüşü benzinli modele oldukça benzese de, ön ızgarası düz tasarımıyla farklılaşıyor. Ön tarafta ayrıca iki şarj portu yer alıyor.
Yeni tasarımla birlikte aracın hatları daha yumuşatılmış ve tamponu da yuvarlaklaştırılmış. İç mekan ise alan kullanımını arttırmak için tamamen yenilenmiş. Orta konsolda bir multimedya ekranı ve butonla çalışan bir vites seçici bulunuyor. Ayrıca klima gibi işlevler için fiziksel düğmeler de yer alıyor.
Otomobilde ayrıca “Araçtan Eve Enerji Aktarımı” (V2H) özelliği de bulunuyor. Bu sayede doğal afetler ya da elektrik kesintileri sırasında aracı mobil bir enerji kaynağı olarak kullanmak mümkün. Ayrıca, kamp alanlarında, şantiyelerde ya da dış mekan etkinliklerinde elektronik cihazlara enerji sağlayabiliyor.
Yeni elektrikli aracın ön siparişleri 31 Ağustos'ta alınmaya başlanacak. Resmi lansman ise Eylül ayında gerçekleşecek. Otomobilin Eylül ayında, Honda'nın Avrupa'ya yönelik "Süper EV" modelinin lansmanıyla hemen hemen aynı zamanda piyasaya sürülmesi planlanıyor.Kaynakça https://electrek.co/2025/07/28/honda-n-one-e-small-ev-big-personality/ https://www.honda.co.jp/N-ONE-e/new/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
@mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!
25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi