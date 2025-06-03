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    Mayıs ayında en çok satılan elektrikli otomobiller

    Gün geçtikçe daha fazla elektrikli otomobilin Türkiye pazarına giriş yapmasıyla birlikte hem rekabet hem de elektriklilerin pazar payı artıyor. Mayıs ayında bu oran yüzde 20'ye ulaştı.

    Mayıs ayında en çok satılan elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör
    Türkiye'deki elektrikli otomobil satışları artmaya devam ediyor. Elektriklilerin payı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 15'e, mayıs ayında ise yüzde 20'ye ulaştı. 2025'in ilk beş ayında elektrikli otomobil satışları 60 bin adede yaklaştı.

    Mayıs ayında en çok satılan elektrikli otomobillere baktığımızda TOGG T10X'in 3.678 adetle ilk sırada yer aldığını görmekteyiz. Yeni Model Y ile sahalara dönen Tesla ise 1.545 adetle ikinci sırada yer alıyor. Tesla'nın haziran ayı itibarıyla teslimat sayısını artırması bekleniyor.

    MINI Countryman, 1.416 adetle üst sıralardaki yerini koruyor. Dördüncü sırada ise 845 adetle BYD Seal U bulunuyor. Pazara yeni giriş yapan modellerden Opel Frontera, 835 adetle beşinci sırada karşımıza çıkıyor.

    Mayıs 2025'te en çok satılan elektrikli otomobiller⚡
    Sıra Model Adet
    1. Togg T10X 3.678
    2. Tesla Model Y 1.545
    3. MINI Countryman 1.416
    4. BYD Seal U 845
    5. Opel Frontera 835
    6. BYD Atto 3 690
    7. Kia EV3 564
    8. KGM Torres EVX 538
    9. Volkswagen ID.4 430
    10. Volvo EX40 393
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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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