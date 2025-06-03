Mayıs ayında en çok satılan elektrikli otomobiller

Mayıs ayında en çok satılan elektrikli otomobillere baktığımızda TOGG T10X'in 3.678 adetle ilk sırada yer aldığını görmekteyiz. Yeni Model Y ile sahalara dönen Tesla ise 1.545 adetle ikinci sırada yer alıyor. Tesla'nın haziran ayı itibarıyla teslimat sayısını artırması bekleniyor.
MINI Countryman, 1.416 adetle üst sıralardaki yerini koruyor. Dördüncü sırada ise 845 adetle BYD Seal U bulunuyor. Pazara yeni giriş yapan modellerden Opel Frontera, 835 adetle beşinci sırada karşımıza çıkıyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Togg T10X
|3.678
|2.
|Tesla Model Y
|1.545
|3.
|MINI Countryman
|1.416
|4.
|BYD Seal U
|845
|5.
|Opel Frontera
|835
|6.
|BYD Atto 3
|690
|7.
|Kia EV3
|564
|8.
|KGM Torres EVX
|538
|9.
|Volkswagen ID.4
|430
|10.
|Volvo EX40
|393
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!