Elektrikli otomobiller için alternatif yöntem: 5 dakikada batarya değişimi

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların kullanımı arttıkça, sürücüler şarj istasyonlarında kuyruklar oluşmaya başlayabilir. Potansiyeli olan alternatif bir çözüm ise tükenen batarya paketini yenisiyle değiştirmek. Ample isimli bir şirket bunu sadece 5 dakika içinde yapmayı başardığını açıkladı.

"Lego" benzeri batarya modülleri bulunan elektrikli araçlar platforma girip ve kullanılmış modülleri otomatik olarak çıkarılıp, 10 dakikadan kısa bir sürede tam şarjlı olanlarla değiştirilebilmekte. Çıkarılan batarya üniteleri daha sonra yeniden şarj edilerek bir sonraki müşteri için hazır hale getiriliyor.

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Sadece 5 dakika sürüyor

Şirketin kendi ürettiği ayakkabı kutusu büyüklüğündeki batarya modülleri, herhangi bir elektrikli araca entegre edilmek üzere geliştirilmiş. Zira kurulan sistem, küçük binek araçlardan kamyonetlere her boyuttaki elektrikli aracı destekleyecek şekilde tasarlanmış. Ayrıda sürücüler ve yolcular işlem boyunca araç içinde kalma seçeneğine de sahip. 5 dakika sonra, düşük şarjlı akü modülleri çıkarılıp yenileriyle değiştirilmiş ve işlem tamamlanmış oluyor.

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Elektrikli otomobiller için 5 dakikada pil değişimi