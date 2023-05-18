Elektrikli otomobiller için alternatif yöntem: 5 dakikada batarya değişimi

"Lego" benzeri batarya modülleri bulunan elektrikli araçlar platforma girip ve kullanılmış modülleri otomatik olarak çıkarılıp, 10 dakikadan kısa bir sürede tam şarjlı olanlarla değiştirilebilmekte. Çıkarılan batarya üniteleri daha sonra yeniden şarj edilerek bir sonraki müşteri için hazır hale getiriliyor.
Sadece 5 dakika sürüyor
Şirketin kendi ürettiği ayakkabı kutusu büyüklüğündeki batarya modülleri, herhangi bir elektrikli araca entegre edilmek üzere geliştirilmiş. Zira kurulan sistem, küçük binek araçlardan kamyonetlere her boyuttaki elektrikli aracı destekleyecek şekilde tasarlanmış. Ayrıda sürücüler ve yolcular işlem boyunca araç içinde kalma seçeneğine de sahip. 5 dakika sonra, düşük şarjlı akü modülleri çıkarılıp yenileriyle değiştirilmiş ve işlem tamamlanmış oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.