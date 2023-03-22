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    Hyundai, elektrikli araçlar için otomatik şarj robotunu tanıttı

    Araçtan inmeden sıcak veya soğuk bölgelerde rahatlıkla şarj etmeye yardım eden robot, 3D kamera ve yapay zeka (AI) sayesinde EV araçla iletişim kuruyor.          
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    Hyundai, elektrikli araçlar için otomatik şarj robotunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Hyundai Motor Grubu, elektrikli araçlar (EV) için otomatik şarj robotu (ACR) geliştirdi. Ürettiği otomobillerin yanı sıra geliştirdiği yeni teknolojilerle de adından söz ettiren Hyundai, ACR ile elektrikli otomobillerin şarj bağlantı noktasındaki erişebilirlik sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    Otomatik Şarj Robotu, şarj işlemi için istasyona gelen araca kabloyu otomatik olarak takarken aynı şekilde şarj tamamlandığında da kabloyu araçtan çıkarıyor. Yapay zeka ile çalışan bu robot, araç tamamen park konumuna geldiğinde şarj portunu açmak için araçla iletişim kuruyor ve içine monte edilmiş bir 3D kamera aracılığıyla tam konumu ve açıyı hesaplıyor.

    Robot daha sonra şarj cihazını alarak aracın şarj portuna sabitliyor ve şarj seansını başlatıyor. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra şarj cihazını çıkarabiliyor. Hatta aracın tekrar hareket edebilmesi için şarj portunun kapağını da kapatıyor.

    Hyundai, elektrikli araçlar için otomatik şarj robotunu tanıttı
    ACR, özellikle karanlık ortamlarda şarj işlemini daha kolay ve rahat hale getirmeye yardımcı olacak. Aynı zamanda bu kablolar, yüksek hızlı şarj için olduğundan daha kalın ve ağırdır. Özellikle kadın ve engelli kişilerin daha hareket edebilmeleri için bu tip robotlar yakın gelecekte insanlığa daha fazla yardımcı olacak.

    Çoğu EV şarj cihazı, açık havada ve korunaksız olarak hizmet veriyor. Tüm bu olumsuz hava şartlarını ve ağır kabloları göz önüne alarak değerlendiren Hyundai mühendisleri, Kore’deki Ar-Ge merkezinde bir elektrikli araç şarj istasyonu kurdu ve robotoun çeşitli koşullardaki performansını değerlendirdi. Ayrıca mühendisler, robotun araçları algılaması ve olası kazaları önlemesi için de lazerli sensörlerden faydalanıyor.

    ACR, 31 Mart – 9 Nisan tarihleri arasında 2023 Seoul Mobility Show’da sergilenecek ve daha sonra seri üretime geçerek dünyanın bir çok ülkesinde şarj istasyonlarda kullanılmaya başlanacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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