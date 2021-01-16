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    Elektronik sigara tüketimi bağırsakta kronik enflamasyonu tetikleyebilir

    Bilim insanları nikotinsiz ve aromasız dahi olsa elektronik sigara kullanımının bağırsakta inflamasyonu tetikleyebileceğini öne sürüyor.
    44 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Elektronik sigara tüketimi bağırsakta kronik enflamasyonu tetikleyebilir
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    Günümüzde artan elektronik sigara kullanımı neticesinde elektronik sigaraların kronik dönemdeki etkileri üzerinde birçok araştırma bulunuyor. Şimdi ise bilim insanları nikotinsiz ve aromasız dahi olsa elektronik sigara kullanımının bağırsakta inflamasyonu tetikleyebileceğini öne sürüyor.

    Araştırmalar şu an için her ne kadar erken dönemde de olsa elektronik sigaraların kronik dönemdeki etkilerinin incelenmesi için birçok çalışma bulunuyor. Ayrıca elektronik sigara kullanımı tütün ve tütn ürünlerinin tüketimi kadar zararlı olmasa da bu ürünler bünyesinde birçok potansiyel tehlikeyi de barındırıyor ve elektronik sigaraların zararsız olduğuna yönelik yanlış inanışlar bulunuyor.

    İmmün sistem

    Elektronik sigara tüketimi bağırsakta kronik enflamasyonu tetikleyebilir

    Bağırsak lümeninin ( lümen gastrointestinal organların iç duvarı anlamına gelir ) sebebiyle birçok bakteri ve patojen mikroorganizma vüdumuza giremiyor ve bağırsak lümeninden emilen maddeler organizma için temel gereksinimlerin karşılanmasını sağlıyor. Elektronik sigara kullanımının kronik dönemde bağırsak sağlığına etkisi henüz tam olarak bilinmiyor hatta 2018 yılında yapılan bir çalışma elektronik sigara tüketiminin bağırsak sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını destekler nitelikte.

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    Araştırmacılar elektronik sigara kullanımının bağırsak sağılığı üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla hayvanlara ve insanlara ait hücre modelleri üzerinde çalıştı ve araştırmacılar hemen hemen elektronik sigara likitlerinin tümünde kullanılan propilen glikol ve bitkisel gliserol üzerinde yoğunlaşmak için nikotin ve aroma veren maddeleri araştırma dışında tuttu.

    Elektronik sigara tüketiminin etkileri fare modelleri üzerinde çalışıldı ve akut maruziyet ( 1 hafta boyunca günlük tüketim ) kronik maruziyetle ( 3 ay boyunca günlük tüketim ) kıyaslandı.Yapılan çalışmalar sonucunda akut maruziyetin minör negatif etkileri olduğu tespit edilmekle birlikte kronik maruziyetin anlamlı derece kolon inflamasyonuna sebep olduğu ve bağırsak bariyer fonksiyonlarıyla ilişkili genlerin ekspresyonunu azalttığ tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Orta yaşlarda deneyimlenen yalnızlığın geç dönem depresyonla korele olduğu tespit edildi"

    Araştırma ekibi daha sonra insana ait kök hücrelerden 3 boyutlu bağırsak modelleri oluşturdu ve insana ait organoidleri oluşturan araştırma ekibi maruziyetin ‘’tight junction’’ olarak adlandırılan sıkı bağlantılara hasar verdiğini ve bu yıkımın inflamasyonu tetikleyebildiğini keşfetti.

    Elektronik sigara tüketiminin kronik dönemde bağırsak üzerindeki etkileriyle ilgili yapılan en geniş çaplı araştırmanın sonuçları Science adı dergide yayımlandı.



    https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/study-e-cigarettes-trigger-inflammation-in-the-gut Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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