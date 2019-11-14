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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elmas şeklinde tasarlanmış dörtlü kameraya sahip Vivo S5 resmen tanıtıldı

    Vivo bugün düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Vivo S5'i resmen duyurdu. Dört arka kameraya sahip olan akıllı telefon delikli ekran ve 4.100 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Elmas şeklinde tasarlanmış dörtlü kameraya sahip Vivo S5 resmen tanıtıldı
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    Vivo S5 bugün Çin’de düzenlenen lansman etkinliğinde resmen tanıtıldı. Akıllı telefonun göze çarpan özellikleri arasında delikli OLED ekran, 48 megapiksel dörtlü arka kamera sistemi ve Snapdragon 712 yonga seti bulunuyor.

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    Vivo S5, Full HD çözünürlükte 6.44 inç Super AMOLED ekran taşıyor. Delikli tasarıma sahip olan cihazın ekran-gövde oranı ise yüzde 91.38. Aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile geliyor.

    Elmas şeklinde tasarlanmış dörtlü kameraya sahip Vivo S5 resmen tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon gücünü 2.3 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 712 işlemci ve 8 GB RAM'den alıyor. 128 ve 256 GB dahili depolama seçeneği olan cihazın kutudan Android 9 Pie tabanlı FunTouch OS 9.2 arayüzü ile çıktığını belirtelim.

    Vivo S5'in Fiyatı ve Çıkış Tarihi

    Vivo S5'de 22.5W hızlı şarjı destekleyen 4.100 mAh kapasiteli bir batarya var. Akıllı telefonun arka tarafında 48 megapiksel + 8 megapiksel (ultra geniş) + 5 megapiksel (derinlik) + 2 megapiksel (makro) sensörden oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapıyor.

    Elmas şeklinde tasarlanmış dörtlü kameraya sahip Vivo S5 resmen tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Elmas şeklinde tasarlanmış arka kamera modülü telefonun en dikkat çekici tasarım unsurları arasında yer alıyor. Cihazın önünde ise 32 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmiş. Vivo S5'in fiyat etiketi depolama seçeneğine göre farklılık gösteriyor:

    • 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 385 dolar
    • 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 430 dolar

    Elmas şeklinde tasarlanmış dörtlü kameraya sahip Vivo S5 resmen tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Bugün itibarıyla Çin'de ön siparişe açılan telefon 22 Kasım'da satışa çıkacak. Vivo S5 üç farklı renk seçeneği ile sunuluyor.



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    AribyAriana 1 hf. en beğenilen
    Elmas şeklinde tasarlanmış kamera diyince aklıma Samsung Wave 2'si geliyor.
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    FreeRun 6 gün
    apple dan çok daha iyi bir tasarım
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    SEO19 1 hf.
    konu başlığı ile ürünün

    uzaktan yakından mantıksal olarak hiç bir alakası bile yok !
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    AribyAriana 1 hf. en beğenilen
    Elmas şeklinde tasarlanmış kamera diyince aklıma Samsung Wave 2'si geliyor.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
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