Elmas şeklinde tasarlanmış dörtlü kameraya sahip Vivo S5 resmen tanıtıldı

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Vivo S5 bugün Çin’de düzenlenen lansman etkinliğinde resmen tanıtıldı. Akıllı telefonun göze çarpan özellikleri arasında delikli OLED ekran, 48 megapiksel dörtlü arka kamera sistemi ve Snapdragon 712 yonga seti bulunuyor.

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Vivo S5, Full HD çözünürlükte 6.44 inç Super AMOLED ekran taşıyor. Delikli tasarıma sahip olan cihazın ekran-gövde oranı ise yüzde 91.38. Aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile geliyor.

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Akıllı telefon gücünü 2.3 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 712 işlemci ve 8 GB RAM'den alıyor. 128 ve 256 GB dahili depolama seçeneği olan cihazın kutudan Android 9 Pie tabanlı FunTouch OS 9.2 arayüzü ile çıktığını belirtelim.

Vivo S5'in Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Vivo S5'de 22.5W hızlı şarjı destekleyen 4.100 mAh kapasiteli bir batarya var. Akıllı telefonun arka tarafında 48 megapiksel + 8 megapiksel (ultra geniş) + 5 megapiksel (derinlik) + 2 megapiksel (makro) sensörden oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapıyor.

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Elmas şeklinde tasarlanmış arka kamera modülü telefonun en dikkat çekici tasarım unsurları arasında yer alıyor. Cihazın önünde ise 32 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmiş. Vivo S5'in fiyat etiketi depolama seçeneğine göre farklılık gösteriyor:

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 385 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 430 dolar

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Bugün itibarıyla Çin'de ön siparişe açılan telefon 22 Kasım'da satışa çıkacak. Vivo S5 üç farklı renk seçeneği ile sunuluyor.