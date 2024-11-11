Elon Musk'ın serveti Trump'ın zaferinin ardından 300 milyar doları aştı

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Tam Boyutta Gör ABD’deki başkanlık seçimlerinin ardından Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk’ın serveti, neredeyse üç yılın ardından tekrar 300 milyar doları aştı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Musk'ın serveti, Donald Trump’ın başkan seçilmesi sonrasında Tesla hisselerindeki yükselişle hızla artmaya devam ediyor.

Musk, servetini servet kattı

Musk’ın serveti, seçim sonrası yalnızca birkaç gün içinde yaklaşık 50 milyar dolar artarak 313,7 milyar dolara ulaştı. Tesla hisselerindeki yüzde 28’lik artış, Musk'ın Trump yönetimiyle olan yakın ilişkilerinin Tesla ve SpaceX gibi şirketlerine olumlu yansıyacağı beklentilerini güçlendirdi.

Tam Boyutta Gör Bloomberg verilerine göre, Musk, 2021 yılında ulaştığı 340,4 milyar dolarlık servet rekoruna bir adım daha yaklaşmış durumda. Musk’ın servetinin çoğunluğu, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olan Tesla'da bulunuyor. Seçim öncesinde de Tesla'nın güçlü mali performansı, Musk’ın servetine ciddi katkılar sağlamıştı. Ekim ayındaki Tesla kazanç raporları sonrası Musk, bir günde servetine 34 milyar dolar eklemişti.

Trump’ın Musk’a destek sinyalleri

Donald Trump, seçim kampanyası sürecinde, Musk’ın işlerini destekleyecek bazı politikalar uygulamaya yönelik sinyaller verdi. Özellikle elektrikli araçların yaygınlaşması konusundaki fikirlerini tekrar değerlendireceğini açıklayan Trump, Musk'ın destekçisi olarak bu alanda ilerlemeyi hızlandırmayı düşündüğünü belirtti. Trump, Musk'ın net servetinin 82 milyar dolarını oluşturan SpaceX ve Mars misyonu konularında da milyardere destek verdi. Yeni başkan aynı zamanda Musk'ın kendi yönetiminde verimlilik konusunda yeni bir rol üstlenmesi fikrini de ortaya attı.

ABD başkanlık seçiminin en büyük kazananı Elon Musk! 5 gün önce eklendi

Wedbush Securities analisti Dan Ives, Musk'ın Trump’a verdiği desteği “stratejik bir hamle” olarak değerlendirerek, Musk’ın Trump’ın zaferinin en büyük kazananı olduğunu söyledi. 53 yaşındaki Musk, başkanlık seçimlerinin son haftalarında Trump’ın yanında yer aldı ve özellikle kilit eyaletlerde seçmenlere yönelik ilgi çekici kampanyalara finansal destek sağladı.

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Elon Musk'ın serveti 300 milyar doları aştı