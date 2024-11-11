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    Elon Musk'ın serveti Trump'ın zaferinin ardından 300 milyar doları aştı

    ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkileri olan Elon Musk’ın serveti 300 milyar doları aştı. Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını oldukça sağlamlaştırdı.
    Elon Musk'ın serveti 300 milyar doları aştı Tam Boyutta Gör
    ABD’deki başkanlık seçimlerinin ardından Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk’ın serveti, neredeyse üç yılın ardından tekrar 300 milyar doları aştı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Musk'ın serveti, Donald Trump’ın başkan seçilmesi sonrasında Tesla hisselerindeki yükselişle hızla artmaya devam ediyor.

    Musk, servetini servet kattı

    Musk’ın serveti, seçim sonrası yalnızca birkaç gün içinde yaklaşık 50 milyar dolar artarak 313,7 milyar dolara ulaştı. Tesla hisselerindeki yüzde 28’lik artış, Musk'ın Trump yönetimiyle olan yakın ilişkilerinin Tesla ve SpaceX gibi şirketlerine olumlu yansıyacağı beklentilerini güçlendirdi.

    Elon Musk'ın serveti 300 milyar doları aştı Tam Boyutta Gör
    Bloomberg verilerine göre, Musk, 2021 yılında ulaştığı 340,4 milyar dolarlık servet rekoruna bir adım daha yaklaşmış durumda. Musk’ın servetinin çoğunluğu, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olan Tesla'da bulunuyor. Seçim öncesinde de Tesla'nın güçlü mali performansı, Musk’ın servetine ciddi katkılar sağlamıştı. Ekim ayındaki Tesla kazanç raporları sonrası Musk, bir günde servetine 34 milyar dolar eklemişti.

    Trump’ın Musk’a destek sinyalleri

    Donald Trump, seçim kampanyası sürecinde, Musk’ın işlerini destekleyecek bazı politikalar uygulamaya yönelik sinyaller verdi. Özellikle elektrikli araçların yaygınlaşması konusundaki fikirlerini tekrar değerlendireceğini açıklayan Trump, Musk'ın destekçisi olarak bu alanda ilerlemeyi hızlandırmayı düşündüğünü belirtti. Trump, Musk'ın net servetinin 82 milyar dolarını oluşturan SpaceX ve Mars misyonu konularında da milyardere destek verdi. Yeni başkan aynı zamanda Musk'ın kendi yönetiminde verimlilik konusunda yeni bir rol üstlenmesi fikrini de ortaya attı.

    Wedbush Securities analisti Dan Ives, Musk'ın Trump’a verdiği desteği “stratejik bir hamle” olarak değerlendirerek, Musk’ın Trump’ın zaferinin en büyük kazananı olduğunu söyledi. 53 yaşındaki Musk, başkanlık seçimlerinin son haftalarında Trump’ın yanında yer aldı ve özellikle kilit eyaletlerde seçmenlere yönelik ilgi çekici kampanyalara finansal destek sağladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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