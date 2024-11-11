Elon Musk'ın serveti Trump'ın zaferinin ardından 300 milyar doları aştı

Musk, servetini servet kattı
Musk’ın serveti, seçim sonrası yalnızca birkaç gün içinde yaklaşık 50 milyar dolar artarak 313,7 milyar dolara ulaştı. Tesla hisselerindeki yüzde 28’lik artış, Musk'ın Trump yönetimiyle olan yakın ilişkilerinin Tesla ve SpaceX gibi şirketlerine olumlu yansıyacağı beklentilerini güçlendirdi.
Trump’ın Musk’a destek sinyalleri
Donald Trump, seçim kampanyası sürecinde, Musk’ın işlerini destekleyecek bazı politikalar uygulamaya yönelik sinyaller verdi. Özellikle elektrikli araçların yaygınlaşması konusundaki fikirlerini tekrar değerlendireceğini açıklayan Trump, Musk'ın destekçisi olarak bu alanda ilerlemeyi hızlandırmayı düşündüğünü belirtti. Trump, Musk'ın net servetinin 82 milyar dolarını oluşturan SpaceX ve Mars misyonu konularında da milyardere destek verdi. Yeni başkan aynı zamanda Musk'ın kendi yönetiminde verimlilik konusunda yeni bir rol üstlenmesi fikrini de ortaya attı.
Wedbush Securities analisti Dan Ives, Musk'ın Trump’a verdiği desteği “stratejik bir hamle” olarak değerlendirerek, Musk’ın Trump’ın zaferinin en büyük kazananı olduğunu söyledi. 53 yaşındaki Musk, başkanlık seçimlerinin son haftalarında Trump’ın yanında yer aldı ve özellikle kilit eyaletlerde seçmenlere yönelik ilgi çekici kampanyalara finansal destek sağladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über