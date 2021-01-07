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    WhatsApp dişini gösterdi: Veriler Facebook’a gönderilecek

    8 Şubat tarihinden itibaren WhatsApp kullanıcılarının kişisel verileri Facebook ile paylaşılmaya başlanıyor ve çıkma seçeneği sunulmuyor. Herkes zorunlu buna katılacak.
    2 gün
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp dişini gösterdi: Veriler Facebook’a gönderilecek
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    19 milyar dolar karşılığında 2014 yılında Facebook tarafından satın alınan WhatsApp; o dönem kesinlikle gizlilik ve kullanıcı güvenliği unsurlarından vazgeçmeyeceklerinin sözünü vermişti. Ne var ki zamanla bu sözler unutuldu.

    WhatsApp kabuk değiştiriyor

    1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olması haliyle milyarlarca dolar para harcayan Facebook için en önemli unsurdu. Gizlilik tartışmalarının ortasındaki sosyal medya devi yavaş yavaş adeta WhatsApp’ı yuttu.

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    2016 yılında WhatsApp bir U dönüşü yaparak belirli şartlarda telefon numarası veya isim gibi kişisel verilerin daha odaklı reklamlar amacıyla Facebook ile paylaşılacağını duyurmuştu. Bu şart için kullanıcıya 30 gün içerisinde vazgeçme seçeneği sunulmuştu.

    8 Şubat 2021 tarihinde yenilenecek WhatsApp kullanıcı sözleşmesinde artık vazgeçme seçeneği de kaldırılıyor. WhatsApp kullanmak isteyen herkes kişisel verilerini Facebook ile paylaşmak zorunda kalacak.

    Bundan sonra WhatsApp kullanıcıları Facebook ürünlerinde daha odaklı reklamlar alabilecek. Ayrıca arkadaş veya grup önerileri yapılabilecek. Yeni sözleşmede işletmelerin sohbetleri nasıl saklayacakları ve Facebook tarafından yapılacak daha derin entegrasyonlar da yer alıyor.



    https://9to5mac.com/2021/01/06/whatsapp-share-your-data-with-facebook/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zaten göndermiyor muydu??? Yemeyin bizi moruklar. Whatsapp' ta her konuştuğum şey bana reklam olarak dönüyor sosyal medyada...
    2 Yanıt Yanıtla +228
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Telegram'a geçişler başlasın
    4 Yanıt Yanıtla +187
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    Telegramda da reklam dönemi başlıyor bu ay. Bedavaya yok öyle mesajlaşma 😌
    4 Yanıt Yanıtla +78
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (207) Yorum Yaz Forumda Gör
    5
    ugurss222 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bos beles seyler whtsp siliyor ama instagram duruyor hahaha ne halt yapiyorla yapsinlar zaten ozel bir sey gonderim yapacaksan email ya da sms kullan. Yillardir google da cikan reklamlar belli algoritma ile en son neye baktiysa ona benzer seyler cikiyor mesela
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    Krone 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yerli operatörlerin uyanıp bu krizi fırsata çevirmeleri gerekir.
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    egehan531 (Egehan İmamoğlu) 2 dk. ( Mesaj Silindi ) Krone
    Bip cayır cayır reklama başladı. Millet de Bip'e geçiyor. Sonra her gün haberlerden okuruz, iktidarı eleştirdi gözaltına alındı. Ayrıca bip güzel bir platform da değil. Saçma sapan servisleri var.



    lütfen signal e geçelim
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    tbskvk55 (yasin kvk55) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Al birini vur ötekine.
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    omer_9 (ömer dokuz) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    daha zorla çip takacaklar. bunlar iyi günlerimiz.
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    yolcum (Murat Can) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir hafta 10 gün sonra unutulur, herkes tekrar whatsApp'a döner buraya yazıyorum.
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    emreylcn06 (Emre Yalçın) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    ağa signal'e geçtim sildim whatsapi telegram iphone'larda çok şarj yiyor signal daha iyi bu konuda
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    egehan531 (Egehan İmamoğlu) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Devlet eğer bu işe el atarsa Dedi'ye geçin der. Bütün eğitim camiası belki Dedi kullanır. ama büyük bir kitle de tercih etmez direkt BTK'ya ait bir uygulamayı

    PLZ SIGNAL PLZ
    allahım sen nasip et
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    Bakaaaa (Emre Doğan) 1 dk. ( Mesaj Silindi ) egehan531
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    Fr.BJK (Copa Beşiktaş JK) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bırakın whatsappı vs telefon yanınızdayken arkadaşınızla gidin örneğin Samsung TV hakkında konuşun. Bi süre sonra sağda solda samsung tv reklamlarını görüyorsunuz :D

    Kullanılan onlarca uygulama var. Hemen hepsinide kabul et diyip kullanmaya başlıyoruz.

    Bunların hiçbiri olmasın diyosan tüm hesaplarını kapat tuşlu telefona dön. Zira akıllı telefonu kullanman için gmail yada ios hesabı şart :D
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    acquiles 13 dk. ( Mesaj Silindi ) Fr.BJK
    Yok artık diyenler olabilir ama bu dediğiniz defaten başıma geldi.

    Bırakın mesaj yazmayı Google da aramayı alakasız bir şey konuşuyorduk arkadaşla beni um. Daha önce duymadığım bir terim.
    5 dk. Sonra instagram da ilgili videolar çıktı...
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    narsess (Gökhan Aydın) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    [color=#ffffff]Watsap'tan sonra Telegram'a geçenler
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    egehan531 (Egehan İmamoğlu) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu an bütün gruplarımda çılgınlar gibi Bip kampanyası var. Bip de tv reklamlarını bastırıyor. Diyorum Signal var signale geçelim, kimse tınlamıyor. En mantıklısı signal Lütfen siz de gruplarınızda signal'i paylaşın. Ayrıca tek amacının mesajlaşma olması güzel. Wp ye durum özelliği geldiğinde baya deli olmuştum. Signal mis gibi sadece mesajlaşma.
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