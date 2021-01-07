WhatsApp dişini gösterdi: Veriler Facebook’a gönderilecek

19 milyar dolar karşılığında 2014 yılında Facebook tarafından satın alınan WhatsApp; o dönem kesinlikle gizlilik ve kullanıcı güvenliği unsurlarından vazgeçmeyeceklerinin sözünü vermişti. Ne var ki zamanla bu sözler unutuldu.
WhatsApp kabuk değiştiriyor
1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olması haliyle milyarlarca dolar para harcayan Facebook için en önemli unsurdu. Gizlilik tartışmalarının ortasındaki sosyal medya devi yavaş yavaş adeta WhatsApp’ı yuttu.İlginizi Çekebilir Android uygulamaları Windows 10 platformuna geliyor (Yeniden)
Ayrıca Bkz. "Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Exxen dizisi Şeref Bey'den fragman yayınlandı"
2016 yılında WhatsApp bir U dönüşü yaparak belirli şartlarda telefon numarası veya isim gibi kişisel verilerin daha odaklı reklamlar amacıyla Facebook ile paylaşılacağını duyurmuştu. Bu şart için kullanıcıya 30 gün içerisinde vazgeçme seçeneği sunulmuştu.
8 Şubat 2021 tarihinde yenilenecek WhatsApp kullanıcı sözleşmesinde artık vazgeçme seçeneği de kaldırılıyor. WhatsApp kullanmak isteyen herkes kişisel verilerini Facebook ile paylaşmak zorunda kalacak.
Bundan sonra WhatsApp kullanıcıları Facebook ürünlerinde daha odaklı reklamlar alabilecek. Ayrıca arkadaş veya grup önerileri yapılabilecek. Yeni sözleşmede işletmelerin sohbetleri nasıl saklayacakları ve Facebook tarafından yapılacak daha derin entegrasyonlar da yer alıyor.
https://9to5mac.com/2021/01/06/whatsapp-share-your-data-with-facebook/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
lütfen signal e geçelim
PLZ SIGNAL PLZ
allahım sen nasip et
Kullanılan onlarca uygulama var. Hemen hepsinide kabul et diyip kullanmaya başlıyoruz.
Bunların hiçbiri olmasın diyosan tüm hesaplarını kapat tuşlu telefona dön. Zira akıllı telefonu kullanman için gmail yada ios hesabı şart :D
Bırakın mesaj yazmayı Google da aramayı alakasız bir şey konuşuyorduk arkadaşla beni um. Daha önce duymadığım bir terim.
5 dk. Sonra instagram da ilgili videolar çıktı...
38 Kişi Okuyor (14 Üye, 24 Misafir) 2 Masaüstü 36 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
49064 kez okundu.
188 kişi, toplam 207 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, whatsapp 8 february ve