Elon Musk artık dünyanın en zengin insanı değil: Liderliğe geçen isim şaşırtabilir

Tam Boyutta Gör Forbes'e göre Twitter'ın sahibi ve Tesla patronu Elon Musk, elektrikli otomobil üreticisindeki hissesinin değerindeki keskin düşüşün ardından Çarşamba günü dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetti. Bildiğiniz üzere Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara almıştı.

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Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, bir süre önce dünyanın 100 milyar dolar kaybeden ilk insanı olmuştu. Kasım 2021 yılında 340 milyar dolar değere ulaşan ve Eylül 2021’den bu yana da Forbes’in en zenginler listesinin tepesinde bulunan Musk’ın an itibariyle serveti 185,4 milyar Dolar ve artık listede ikinci sırada. Musk liderliğini Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’tan devralmıştı.

Musk liderliği Bernard Arnault'a kaptırdı

Tam Boyutta Gör Forbes’in en zenginler listesinde zirvede lüks marka Louis Vuitton'ın ana şirketi LVMH'nin CEO’su Bernard Arnault ve ailesi bulunuyor. Arnault’un an itibariyle net serveti 186,2 milyar Dolar seviyesinde.

Ekonomik şartlar, artan enflasyon ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle Musk’ın servetinin hatırı sayılır bir kısmının bulunduğu Tesla hisseleri yılın başından bu yana neredeyse yüzde 50 değer kaybetti. Öte yandan Musk ile Arnault arasındaki rekabetin çok uzun sürmesi beklenmiyor. Uzmanlar kısa süre içinde Musk’ın tekrardan zirveye döneceğini belirtiyor.

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Elon Musk artık dünyanın en zengin insanı değil