Elon Musk artık dünyanın en zengin insanı değil: Liderliğe geçen isim şaşırtabilir

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, bir süre önce dünyanın 100 milyar dolar kaybeden ilk insanı olmuştu. Kasım 2021 yılında 340 milyar dolar değere ulaşan ve Eylül 2021’den bu yana da Forbes’in en zenginler listesinin tepesinde bulunan Musk’ın an itibariyle serveti 185,4 milyar Dolar ve artık listede ikinci sırada. Musk liderliğini Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’tan devralmıştı.
Musk liderliği Bernard Arnault'a kaptırdı
Ekonomik şartlar, artan enflasyon ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle Musk’ın servetinin hatırı sayılır bir kısmının bulunduğu Tesla hisseleri yılın başından bu yana neredeyse yüzde 50 değer kaybetti. Öte yandan Musk ile Arnault arasındaki rekabetin çok uzun sürmesi beklenmiyor. Uzmanlar kısa süre içinde Musk’ın tekrardan zirveye döneceğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım