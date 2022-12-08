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    Twitter'dan iOS kullanıcılarına ayrımcılık: Twitter Blue için 11 dolar ödeyecekler

    Twitter Blue, mavi tik veya mavi onay rozeti olarak adlandırılan bu hizmet iOS kullanıcılarını fiyat bakımından memnun etmeyecek gibi duruyor. Apple'ın vergi politikası Elon Musk'ın canını sıkıyor.
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    Twitter Blue Tam Boyutta Gör
    Apple'ın App Store aracılığıyla yapılan satışlardan yüzde 30 komisyon alması işleri yine karıştırdı. Twitter Blue isimli hizmet iOS tabanlı olan cihazları kullanan kişilerden 11 dolar talep edecek. Bu servisi iOS tabanlı olmayan bir cihazdan satın alırsanız 7.99 dolar ödemeniz yeterli olacak.

    iOS kullanıcıları yeni Twitter Blue fiyatı için tepkili

    Twitter daha önce yalnızca Apple'ın uygulama mağazasından satın alınabilen Twitter Blue için 7.99 dolar talep etmeyi planladığını duyurmuştu. Apple'ın uyguladığı vergi politikasını her fırsatta eleştiren Elon Musk, Apple'ın CEO'su ile buluşmuştu ve Twitter'ın App Store'dan kaldırılması hususundaki tartışmalara son noktayı koymuştu.

    Apple'ın kestiği komisyondan kurtulmanın yolunu arayan deneyimli yönetici 9 Kasım 2022 tarihinde bu hizmeti aktifleştirdiğinde Twitter Blue'yu kullanmak isteyen kişilerden 7.99 dolar istemişti. Bu ücret herkes için geçerliydi.

    App Store için uygulama hazırlayan geliştiriciler Apple'a ilk yıl yüzde 30'luk bir komisyon ödemek zorunda. Bu komisyonun yüzdesi ikinci yıl yüzde 15'e düşürülüyor. Twitter ve Elon Musk tarafından tasarlanan bu strateji için bir geri adım atılmasını bekleyen kişi sayısı oldukça fazla.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2022/12/07/twitter-will-reportedly-charge-11-on-ios-for-blue-subscription-to-offset-app-store-fees/?guccounter=1 https://www.theinformation.com/articles/twitter-to-change-blue-pricing-after-apple-spat
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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