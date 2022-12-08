Twitter'dan iOS kullanıcılarına ayrımcılık: Twitter Blue için 11 dolar ödeyecekler

Tam Boyutta Gör Apple'ın App Store aracılığıyla yapılan satışlardan yüzde 30 komisyon alması işleri yine karıştırdı. Twitter Blue isimli hizmet iOS tabanlı olan cihazları kullanan kişilerden 11 dolar talep edecek. Bu servisi iOS tabanlı olmayan bir cihazdan satın alırsanız 7.99 dolar ödemeniz yeterli olacak.

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Twitter daha önce yalnızca Apple'ın uygulama mağazasından satın alınabilen Twitter Blue için 7.99 dolar talep etmeyi planladığını duyurmuştu. Apple'ın uyguladığı vergi politikasını her fırsatta eleştiren Elon Musk, Apple'ın CEO'su ile buluşmuştu ve Twitter'ın App Store'dan kaldırılması hususundaki tartışmalara son noktayı koymuştu.

Apple'ın kestiği komisyondan kurtulmanın yolunu arayan deneyimli yönetici 9 Kasım 2022 tarihinde bu hizmeti aktifleştirdiğinde Twitter Blue'yu kullanmak isteyen kişilerden 7.99 dolar istemişti. Bu ücret herkes için geçerliydi.

App Store için uygulama hazırlayan geliştiriciler Apple'a ilk yıl yüzde 30'luk bir komisyon ödemek zorunda. Bu komisyonun yüzdesi ikinci yıl yüzde 15'e düşürülüyor. Twitter ve Elon Musk tarafından tasarlanan bu strateji için bir geri adım atılmasını bekleyen kişi sayısı oldukça fazla.

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iOS kullanıcıları için yeni Twitter Blue fiyatı: 11 dolar