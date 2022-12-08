Twitter'dan iOS kullanıcılarına ayrımcılık: Twitter Blue için 11 dolar ödeyecekler

iOS kullanıcıları yeni Twitter Blue fiyatı için tepkili
Twitter daha önce yalnızca Apple'ın uygulama mağazasından satın alınabilen Twitter Blue için 7.99 dolar talep etmeyi planladığını duyurmuştu. Apple'ın uyguladığı vergi politikasını her fırsatta eleştiren Elon Musk, Apple'ın CEO'su ile buluşmuştu ve Twitter'ın App Store'dan kaldırılması hususundaki tartışmalara son noktayı koymuştu.
Apple'ın kestiği komisyondan kurtulmanın yolunu arayan deneyimli yönetici 9 Kasım 2022 tarihinde bu hizmeti aktifleştirdiğinde Twitter Blue'yu kullanmak isteyen kişilerden 7.99 dolar istemişti. Bu ücret herkes için geçerliydi.
App Store için uygulama hazırlayan geliştiriciler Apple'a ilk yıl yüzde 30'luk bir komisyon ödemek zorunda. Bu komisyonun yüzdesi ikinci yıl yüzde 15'e düşürülüyor. Twitter ve Elon Musk tarafından tasarlanan bu strateji için bir geri adım atılmasını bekleyen kişi sayısı oldukça fazla.Kaynakça https://techcrunch.com/2022/12/07/twitter-will-reportedly-charge-11-on-ios-for-blue-subscription-to-offset-app-store-fees/?guccounter=1 https://www.theinformation.com/articles/twitter-to-change-blue-pricing-after-apple-spat Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım