Sağlık Bakanlığından koronavirüs test sonuçlarına ilişkin açıklama

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığından yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bugün de koronavirüs test sonuçlarına ilişkin yeni bir duyuru yapıldı.

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Koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 9'a çıktı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede “Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir.” İfadesine yer verildi. Koronavirüs test sonuçlarının gösterildiği uygulamaya enabiz.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz gibi e-Devlet’ten de giriş yapabilirsiniz. Ayrıca iOS ve Android marketlerde bulunan e-Nabız Mobil uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı öğrenin"

Koronavirüs için hastanelerde Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) adı verilen bir test yapılıyor. Bu testi her hastanede yaptırmak mümkün değil. Şu anda Türkiye’de koronavirüs testi yapan 25 devlet hastanesi bulunuyor. Söz konusu devlet hastanelerinde koronavirüs testi için ücret alınmıyor. Fakat her isteyen test yaptıramıyor. Test için koronavirüs belirtilerinin yanı sıra son 14 günde yurt dışında bulunmuş olmak ya da yurtdışından dönen biriyle temas etmiş olmak gibi şartlar aranıyor.

Hasta sayısı 359'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca’nın yaptığı son açıklamaya göre Türkiye’de koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 359’a ulaştı. Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4’e yükseldi. İçişleri Bakanı Soylu, dün yaptığı açıklamada ülkemizde 9 bin 800 kişinin karantina altında olduğunu açıklamıştı.

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