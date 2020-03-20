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    Sağlık Bakanlığından koronavirüs test sonuçlarına ilişkin açıklama

    Bakanlık tarafından bugün yapılan açıklamada, koronavirüs testi yaptıran vatandaşların test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabileceği belirtildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Sağlık Bakanlığından koronavirüs test sonuçlarına ilişkin açıklama

    Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığından yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bugün de koronavirüs test sonuçlarına ilişkin yeni bir duyuru yapıldı.

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    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede “Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir.” İfadesine yer verildi. Koronavirüs test sonuçlarının gösterildiği uygulamaya enabiz.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz gibi e-Devlet’ten de giriş yapabilirsiniz. Ayrıca iOS ve Android marketlerde bulunan e-Nabız Mobil uygulamasını da kullanabilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı öğrenin"

    Koronavirüs için hastanelerde Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) adı verilen bir test yapılıyor. Bu testi her hastanede yaptırmak mümkün değil. Şu anda Türkiye’de koronavirüs testi yapan 25 devlet hastanesi bulunuyor. Söz konusu devlet hastanelerinde koronavirüs testi için ücret alınmıyor. Fakat her isteyen test yaptıramıyor. Test için koronavirüs belirtilerinin yanı sıra son 14 günde yurt dışında bulunmuş olmak ya da yurtdışından dönen biriyle temas etmiş olmak gibi şartlar aranıyor.

    Hasta sayısı 359'a yükseldi

    Sağlık Bakanı Koca’nın yaptığı son açıklamaya göre Türkiye’de koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 359’a ulaştı. Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4’e yükseldi. İçişleri Bakanı Soylu, dün yaptığı açıklamada ülkemizde 9 bin 800 kişinin karantina altında olduğunu açıklamıştı.



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    vs-fb (Vn S) 21 sa. en beğenilen
    İyi niyet maalesef iyi sonuçları getiren tek etken değil. Başta iyi gitse de, sonradan iş kontrolden çıktı. Bakanı bende samimi ve iyi niyetli buluyorum ama maalesef sürecin yönetimi konusunda çok sıkıntılar var. İş kötüye gidiyor. Hele ki sabır ve dua olayı somut adımlar bekleyen halk için son darbe olmuştur. İlk 4-5 gün gözler c.baskanini aradı. Ama maalesef göremedik. Hele de, Merkel, Macron, Trudo örneklerini görünce çok şanssız olduğumuzu düşünüyorum. Artık eski tip politika ve politikacılardan çok zarar gördüğümüzü anlamamız lazım.
    İyi niyet maalesef iyi sonuçları getiren tek etken değil. Başta iyi gitse de, sonradan iş kontrolden çıktı. Bakanı bende samimi ve iyi niyetli buluyorum ama ma...
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    3 Yanıt Yanıtla +44
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    Nat Alianovna 20 sa. vs-fb
    Test sayısı çok yetersiz ve test için gereken şartlar çok katı. Bu şekilde anladığım kadarıyla salgını kontrol altında tutamayacaklar. Bence Güney Kore'yi örnek almak gerekiyordu ama sanırım o teşkilat da sermaye de ülkemizde yeterli değil yeterliyse dahi Türkiye'deki otoriteler korona virüs salgınına kaynak ayırmaya fazla istekli değil gibi. Çareyi karantinada buluyorlar ama yalnızca karantina yetmeyecek. Güney Kore ve İtalya arasındaki farktan çünkü bunu anlıyorum. İtalya'da hastalar ağırlıklı yaşlı, Güney Kore'de ise genç ve kadın ama salgınla yarışma hızları takdire şayan gerçekten. Başarılarının sırrı sürekli bir takipte oldukları kadar çok sayıda korona virüs testi yapmaları. Biz, anladığım kadarıyla, yalnızca dikkatlice takip edip karantinaya alıyoruz. Yeterli sayıda ve düzenli test yapmıyoruz. Dün bu konuyu açtım.


    forum.donanimhaber.com/...
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    hollowman_ (N. b.) 15 sa. vs-fb
    Adam çıkıp açıklama yapsa "herşeye o karışıyor" oluyor. Açıklama yapmayıp işi yürüten bakana bıraksa yine suçlu oluyor. Belliki o dönemde bu krizin ekonomik tarafı için planlama sürecindeydi. Açıklaması da bunun üzerine oldu. Diğer açıklama yapan devlet başkanlarının ülkelerinin hali de meydanda. TR önlemlerini erken alırken onlar rahat davrandı. Şimdi onun sıkıntısını çekiyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Gerginix (Umut ) 21 sa.
    Ziya Selçuk o koltuğa birikimi ve inisiyatifi için oturtulmadı. "Yıllar sonra eğitimci bir kişiyi koyalım da azıcık sesi azaltalım" maksadıyla konuldu. Ülkedeki insanların kaç çocuk yapacağından kimin kiminle yaşayacağına kadar her şeye karışan biri var. O birinin dudakları hareket edene kadar adım atamaz hiçbir bakan.
    Ziya Selçuk o koltuğa birikimi ve inisiyatifi için oturtulmadı. "Yıllar sonra eğitimci bir kişiyi koyalım da azıcık sesi azaltalım" maksadıyla konuldu. Ülkedek...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    cinemaker (cine maker) 17 sa. Gerginix
    Bakanlar özellikle sağlık ve MEB bakanı gecesini gündüzüne katıp kanla çanla çalışıyorlar. virüsün aşısını bulsak bu sefer virüsü RTE yaydı zaten ilacı da hazırdı gibi iftiralar atarsınız senin ve sizin gibilerin zihniyeti virüslü
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Portraitclub (Batuhan Korucan) 21 sa.
    Şu hükümette iki sevdiğim adam sağlık bakanı ile milli eğitim bakanı.
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    vs-fb (Vn S) 11 sa. ilkerinanç
    Bunu bilmiyordum. Ama araştırınca başka birşey öğrendim. Zaten yazının tamamını okudu iseniz sizde biliyorsunuzdur. Yazıda daha ray döşeme işlemlerinin bitmediğinden bahsediyor.

    Daha da araştırınca 10.1 km'lik hattın sadece 1 km'lik kısmında test sürüşü yapılmış. Daha istasyonlar hazır değil, raylar döşenmemiş. Neden bitmemiş bir hattın 10 da 1 birinde test sürüşü yapmışlar bilemiyorum. Kendilerince mantıklı bir sebebi illaki vardır. Yinede bilgi için teşekkürler.
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    vs-fb (Vn S) 15 sa. hollowman_
    Desteklerken de, yererken de maalesef ölçümüz yok. O sebeple iki tarafta çoğu zaman komik oluyor. Ancak maalesef hazırlık sebebi ile de olsa insanlara güven verecek kısa bir konuşma, ayrıntılar değil, güven verici bir konuşma yapılabilirdi. Sonuçta da doğrudan halka etkisi olacak bir şey çıktığını düşünmüyorum. Sıradan bir ekonomi paketinden bir farkını göremedim. İnşallah yeterli olur. Güzel günler çabuk gelir. Yoksa kardeşimin şirketinin yaptığını, şu an birçok şirket yapmaya başladı. Ücretsiz izin. İnsanlar buna uzun süre dayanamaz.
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    vs-fb (Vn S) 15 sa. keles71
    Tabi ki size birçok şey söyleyebilirim ama herkes iyi yada kötü birçok şey söyleyebilir. Önemli olan neticedir. Yorumum da da söylediğim gibi baştan iyi gidilirken maalesef sonradan yaşanan aksaklıklar sebebi ile ipin ucu kaçtı.

    Neticeye bakarsak, şu an İtalya da ilk günden yaşanan süreçle kıyasladığımızda bizde vaka sayısındaki artış oraya göre çok daha fazla. Artışta maalesef hergün katlayarak yükseliyor. Bu da bence bir yerlerde birilerinin yanlış yaptığını gösteriyor. Tez zamanda bu illetten kurtulmak dileği ile.

    Selâmlar.
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    vs-fb (Vn S) 16 sa. AdemYmn
    Merhabalar, Sanırım bahsettiğiniz metro hattı Mahmutbey-Mecidiyekoy metro hattı. O hatta test sürüşlerine Anadolu ajansına göre 19.03.2020 tarihinde başlanmış.


    aa.com.tr/...



    Test sürüşleri neticesinde de 2019 sonu açılış denmiş.

    Ki bu hatta 2016 da açılış denmiş ama her defasında açılış ertelenmişti.

    Ancak iki metro durağından birisi evimin, diğeri işyerimin karşısında. Ve maalesef bir tanesi 2019 sonu, 2020 başında bitti, diğerinde ise hala durak ince işleri devam ediyor. Seçim döneminden 1-2 ay kadar önce tüm çalışmalar bizim bu iki durakta da maalesef durmuştu. Yani belki çok az işçi ile birşeyler yapılıyordur ama ortada bir iş yoktu. Seçimden sonrada dediğiniz gibi bir süre zaten ortalık karışıktı ve inşaat durdu. Sanırım Eylül den sonra işler hızlanarak başladı. Bu da zannımca belediye de yaşanan karışıklıklardan kaynaklanıyor. Onlar yoluna girince işlerde hızlandı. Bildiğiniz gibi Metro As de belediye istiraklerinden birisi ve yönetim sanırım anca Ağustos ayının başında yada sonunda İmamoğlu yönetimine geçti. Bu tarihten önce bir çalışma yapılmadı ise başındaki bürokratlara sormak lazım. Kaldı ki karışıklık sebebi ile onlarda suçlu değil. Ha erken istifa edebilirler di. Orası ayrı.

    Bu şehir hastahaneleri ile ilgili kim ne der bilemem. Bir yol denendi bu kadar yatırım yapıldı. Bu saatten sonra olmasaydı dense de birşey değişmez. Desteklemek gerek. Ancak umarım köprüler gibi olmaz. Bir 5 yıl içerisinde fayda zarar durumu ortaya çıkar.

    Selâmlar.
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    DH Misafiri 16 sa.
    Kanada, Fransa ve Almanya başbakan ve başkanları devlet adamlığı dersi verdi.
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    Gerginix (Umut ) 16 sa. cinemaker
    Demagoji üstadı boş konuşan insanlarsınız.
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    m-99 18 sa.
    Yurt dışında bulunmuş olmak ya da yurtdışından dönen biriyle temas etmiş olmak gibi şartlar yetersiz gibi gözüküyor.

    Kişi şüphe duyuyor ama hasta değilse hastaneye gidip orda virüsü kapma riski de var. Nerden baksan iki ucu sürprizli değnek.

    Yetkililerin şüphe duyan kişilere yeterli ekipman ve donanım ile giderek evinde test yapması çok iyi olur ama bu da nasıl olacak zor.
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    huntedman (ahmet yılmaz) 18 sa.
    İnsanoğlu birbirini öldürmek ve toplumsal olarak tepki verdiği olaylarda sıkılacak gaz v.b için gerekli malzemeye her türlü yatırımı yapıyor.

    Tüm dünya çuvalladı sağlık için kimse doğru düzgün yatırım yapmamış.

    Bundan sonrada yapacağı yok.
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    Pantherus IV 19 sa.
    Pozitif değilsen bile test yaptırmak için orada bulunurken hastalık kapma riski ve korkusu ayrı, pozitif isen oradaki diğer insanlara bulaştırma korkusu apayrı.
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    WB 19 sa.
    Devletimiz ilk dakiadan itibaren alarm seviyesine gecti ve gecen 1 aylik surecte halen durum kontrol altinda. Basta cumhurbaskanimiz olmak uzere saglik bakani, icisleri bakani ve ticari kayiplarin telafisi icin ekonomi bakanimiza bir vatandas olarak tesekkur ediyorum..



    Macron, Merkel vs tum avrupa hukumetlerinin nasil sinifta kaldiklarini gozlerimizle gorduk, bati medeniyetinin resmen iflasidir bu. Ayrica saglik bakanligimizdan danismanlik isteyen 26 ulke var, bu noktada saglik bakanimizi bir kez daha yurekten alkisliyorum..
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